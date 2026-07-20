Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

15η Συνάντηση Μοτοσυκλέτας Ταΰγετος 2026 από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026 στις Κατασκηνώσεις Αγίας Μαρίνας – Ταΰγετου

Η Λέσχη Μοτοσυκλέτας Μεσσηνίας και Φίλων Μοτοσυκλέτας «ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ. – ΜΟΤΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» διοργανώνει, την εκδήλωση Ταΰγετος 2026.

Στις Κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας, μέσα στη μαγεία της φύσης, η Μεσσηνιακή Λέσχη ετοιμάζεται να γράψει ένα ακόμη δυνατό κεφάλαιο στην ιστορία της.

Με την ευγενική παραχώρηση του χώρου από τον Δήμο Καλαμάτας, η μεγάλη μοτοσυκλετιστική παρέα θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει βουνό, δροσιά, φυσική ομορφιά και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Η φετινή Συνάντηση Μοτοσυκλέτας Ταΰγετος 2026 αποκτά ακόμη πιο ιδιαίτερο συμβολισμό, με το μήνυμα: Ταΰγετος – Πνεύμονας Ζωής

Ένα σύνθημα που μας θυμίζει την αξία του βουνού, της φύσης, της υπαίθρου και της ανάγκης να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τους τόπους που μας φιλοξενούν.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περισσότερες από 500 μοτοσυκλέτες από όλη την Ελλάδα, που θα κινηθούν προς και από τον Ταΰγετο, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό τριήμερο μοτοσυκλετιστικής παρουσίας, συνάντησης και εξωστρέφειας.

15η Συνάντηση Μοτοσυκλέτας Ταΰγετος 2026 ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες:

Μοτοσυκλετιστικές διαδρομές στον Ταΰγετο και την ευρύτερη περιοχή.

Ταξιδιωτικές παρουσιάσεις και ιστορίες από δρόμους μακρινούς και κοντινούς.

Μουσική, παρέες και διασκέδαση κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Κατασκήνωση στη φύση, σε ένα μοναδικό ορεινό περιβάλλον.

Παραδοσιακές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και αυθεντική φιλοξενία.

Νέες γνωριμίες, δράσεις και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Η εκδήλωση Ταΰγετος 2026 δεν είναι απλώς μια συνάντηση

Είναι ένα ταξίδι φιλίας, αλληλεγγύης και αγάπης για τη μοτοσυκλέτα.

Είναι η στιγμή που αναβάτες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μοιράζονται ιστορίες, ανταλλάσσουν εμπειρίες και γίνονται όλοι μια μεγάλη μοτοσυκλετιστική παρέα.

Ένα τριήμερο που δεν πρέπει να χάσουν όσοι αγαπάνε την μοτοσυκλέτα, την περιπέτεια, τη φύση και την παρέα.

Από την Παρασκευή 4 έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.