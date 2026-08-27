του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Tech3 είναι ενθουσιασμένη να ανακοινώσει ότι ο Luca Marini θα ενταχθεί στην ομάδα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2027, καθώς η κορυφαία κατηγορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή τεχνικών κανονισμών.

Ο Ιταλός φέρνει στην Tech3 πλούσια εμπειρία, έχοντας κατακτήσει νίκη σε Αγώνα της Moto2™ και θέση στο βάθρο του MotoGP. Ο Marini έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία το 2021, έχοντας ολοκληρώσει τη σεζόν της Moto2 το 2020 στη 2η θέση, και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως σταθερός και ιδιαίτερα σεβαστός αγωνιζόμενος στο υψηλότερο επίπεδο.

Η μετακίνησή του στην Tech3 θα σηματοδοτήσει το τέλος τριών σεζόν με την Honda HRC Castrol, καθώς εντάχθηκε στην εργοστασιακή ομάδα της Honda το 2024. Η αγωνιστική του ικανότητα και η προσαρμοστικότητά του αναμένεται πλέον να αποδειχθούν καθοριστικές για την Tech3, καθώς το MotoGP εισέρχεται στη νέα του εποχή το 2027, με την εισαγωγή νέων κανονισμών και νέων μοτοσυκλετών.

Η άφιξη του 29χρονου αναβάτη θα σηματοδοτήσει παράλληλα την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις Tech3 και KTM, καθώς η ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση της συνεργασίας της με τον Αυστριακό κατασκευαστή από το 2027.

Για τον Marini, η μετακίνηση στην Tech3 αποτελεί μια ευκαιρία να ξεκινήσει τη νέα εποχή του MotoGP με μια νέα πρόκληση και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις φιλοδοξίες της ομάδας για ένα ανταγωνιστικό μέλλον, σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για το άθλημα. Άλλωστε ο ετεροθαλής αδελφός του Valentino Rossi θεωρείται ένας από τους καλύτερους οδηγούς στην εξέλιξη της μοτοσυκλέτας, καθώς έχει την ικανότητα να μεταφέρει στους μηχανικούς του, ακριβώς την αίσθηση που του δίνει κάθε αλλαγή στις ρυθμίσεις.

Ο Guenther Steiner, CEO της Tech3, δήλωσε:

«Ο Luca είναι ένας αναβάτης που παρακολουθούμε στενά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα τον καλωσορίσουμε στην Tech3 από το 2027. Φέρνει μαζί του τεράστια εμπειρία, αλλά και τη σωστή νοοτροπία και προσέγγιση για αυτό που χτίζουμε εδώ. Το 2027 θα αποτελέσει μια μεγάλη επανεκκίνηση για το MotoGP, επομένως το να έχουμε έναν αναβάτη που μπορεί να συμβάλει στην πρόοδό μας σε αυτή τη νέα εποχή θα είναι πολύ σημαντικό».

«Ο Luca γνωρίζει πώς να εργάζεται σε αυτό το επίπεδο του αθλήματος, είτε πρόκειται για συνεργασία με τους μηχανικούς, είτε για την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας, είτε για την προσπάθεια να προχωρήσει μπροστά σε δύσκολες συνθήκες. Μπαίνουμε σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο με την KTM και πιστεύουμε ότι ο Luca διαθέτει την ταχύτητα, την εμπειρία και την αποφασιστικότητα για να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας».

Ο Nicolas Goyon, Team Manager, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Luca θα ενταχθεί στην ομάδα μας από το 2027. Έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά του να αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο και η εμπειρία του στο MotoGP θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη καθώς εισερχόμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο. Έχει βαθιά κατανόηση του τι απαιτείται τόσο από την πλευρά του αναβάτη, όσο και από την τεχνική πλευρά, και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της προόδου μας μαζί με την KTM. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί».