Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Τελευταίο Trail Ride της χρονιάς από το Αθλητικό Σωματείο Ε.Δ.Ο. – Off Road Team με συνδιοργανωτή το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας.

Το 4ο αγωνιστικό Trail Ride για μοτοσυκλέτες και για τα 4Χ4 θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στην Μάνδρα Αττικής σε μια διαδρομή που ξεπερνά τα 170 χιλιόμετρα.

Μια διαλεγμένη διαδρομή που περιλαμβάνει: ενδιαφέροντα περάσματα, παρακάμψεις και αρκετές «διαφυγές» για όσους καθυστερούν, ώστε να προλάβουν το απογευματινό φαγοπότι!

Όσοι έχουν ένα μικρό ή μεγάλο εντουράκι, μικρό ή μεγάλο On-Off, ΧΤ 125 ή ΚΤΜ 1290, γουρούνα ή URAL με καλάθι, αυτοκίνητο 4Χ4, είναι ευπρόσδεκτοι να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να γνωρίσουν νέες παρέες και να μάθουν ”μυστικά” δρομάκια της Αττικής.

Σημείο συνάντησης το ΕΛΙΑ Café Bar στην Πλατεία Γκλιάτη, Μάνδρας Αττικής στις 8:30 με εκκίνηση στις 10:00 και ολοκλήρωση της διαδρομής κατά τις 16:30.

Θα ακολουθήσει η απονομή και η βράβευση των ιδιαίτερων παρουσιών του Trail Ride.

Στην διαδρομή θα υπάρχει υποστήριξη σε τυχόν πρόβλημα, καθώς και κομμάτια με άσφαλτο (ανά 10-15km) ώστε να επιστρέψουν όσοι επιθυμούν να οδηγήσουν λιγότερο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site www.offroadteam.gr, όπου υπάρχουν και οι φόρμες συμμετοχής.

Για τον Αγώνα Μοτοσυκλέτας οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΑΜΟΤΟΕ, www.e–amotoe.gr

Για τον Αγώνα των 4Χ4 οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΟΜΑΕ www.e–omae–epa.gr

Παράλληλα θα υπάρχει και η δυνατότητα για μια φιλική βόλτα με μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα 4Χ4 και Quad!

Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές και αυθημερόν με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας roadbook.

Η πλοήγηση μπορεί να γίνει με κλασικό τυπωμένο χάρτινο roadbook, με την εφαρμογή terrapirata, ή και με GPS.

Ε.Δ.Ο. – Off Road Team (Εκτός Δρόμου Ομάδα)

Χειμάρρας 59, TK 10444 – Αθήνα

www.offroadteam.gr

email: info@offroadteam.gr