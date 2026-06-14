του Δημήτρη Διατσίδη

Ο ήλιος έλαμψε για την Ducati στον εντός έδρας Αγώνα της, με τον Nicolo Bulega να χαρίζει στην Aruba.it Racing – Ducati τη 19η νίκη της σεζόν, ξεκινώντας από την pole position. Ο Ιταλός δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στο WorldSBK, οδηγώντας και στους 21 γύρους στην πίστα Misano World Circuit – Marco Simoncelli.

Στιγμιότυπα Κατατακτηρίων Superpole

Ο Bulega σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη 15λεπτη περίοδο Tissot Superpole και κατέκτησε την έβδομη pole position της χρονιάς. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος διατήρησε το απόλυτο στις Κατατακτήριες της σεζόν, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ γύρου στην πίστα Misano Circuit Sic 58 με χρόνο 1:31.343.

Ο Lecuona προκρίθηκε 2ος, κατακτώντας την πέμπτη εκκίνηση από την πρώτη σειρά φέτος, ενώ ο Alex Lowes γιόρτασε την ανανέωση του συμβολαίου του με την πρώτη του εκκίνηση από την πρώτη σειρά της σεζόν για την bimota by Kawasaki Racing Team.

Η περίοδος των Κατατακτηρίων σημαδεύτηκε από την πτώση του Garrett Gerloff στη στροφή 13, με τον αναβάτη της Kawasaki WorldSBK Team να μην καταφέρνει να σημειώσει χρόνο. Ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) έπεσε επίσης στα μέσα της διαδικασίας και κατετάγη 10ος. Ο Tommy Bridewell (Superbike Advocates) είχε πτώση στη στροφή 2 λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του 9ου ταχύτερου χρόνου. Ο rookie εξασφάλισε δεύτερη συνεχόμενη εκκίνηση από την τρίτη σειρά.

Αποτελέσματα Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 1:31.343

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.227δ.

3. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.657δ.



Στιγμιότυπα Αγώνα 1

Ξεκινώντας από την pole position, ο Bulega έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση όταν ο συναθλητής του, Iker Lecuona, πέρασε μπροστά του στη δεξιά αργή στροφή 2. Ο Bulega αντέδρασε άμεσα, φρενάροντας αργότερα από τον αντίπαλό του στη στροφή 8. Η αργή δεξιά στροφή, που διανύεται με περίπου 75 χλμ./ώρα, προηγείται από μια μεγάλη ζώνη φρεναρίσματος, όπου ο Bulega κατάφερε να περάσει ξανά μπροστά από τον Lecuona. Από εκείνο το σημείο και μετά άνοιξε τη διαφορά σε πάνω από 6 δευτερόλεπτα. Η ιδανική του ημέρα, που σηματοδότησε την πρώτη του νίκη στην εντός έδρας πίστα, ολοκληρώθηκε με νέο ρεκόρ γύρου WorldSBK στον 5ο γύρο.

Ο Lecuona ακολούθησε τον συναθλητή του μέχρι τον τερματισμό, πιέζοντας δυνατά. Αυτό φάνηκε όταν βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 12 στον 9ο γύρο, όμως κατά τα άλλα πραγματοποίησε μια σταθερή εμφάνιση, διατηρώντας άνετη διαφορά από τον 3ο Yari Montella. Ο Montella (Barni Spark Racing Team) εξασφάλισε ένα απόλυτο βάθρο για τους αναβάτες της Ducati Panigale V4R.

Οι Axel Bassani και Alex Lowes τερμάτισαν αμφότεροι μέσα στην πρώτη πεντάδα με τις bimota KB998 Rimini. Οι δύο αναβάτες αντάλλαξαν θέσεις περίπου στο ένα τρίτο της απόστασης του Αγώνα, πριν ο Bassani, που ξεκίνησε από την 7η θέση του grid, επικρατήσει στη μεταξύ τους μονομαχία.

Ο Miguel Oliviera (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) επέστρεψε στη δράση μετά από περίοδο απουσίας λόγω τραυματισμού. Ο Πορτογάλος αναβάτης ολοκλήρωσε την ημέρα στην 8η θέση, επωφελούμενος από τις πτώσεις των Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) και Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) στα πρώτα στάδια του Αγώνα. Και οι δύο έπεσαν στη στροφή 5, ενώ και ο Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) είχε πτώση στα τελευταία στάδια του Αγώνα.

Ο Andrea Locatelli γιόρτασε την 200ή συμμετοχή του στο WorldSBK και ήταν πρωτοπόρος στην προσπάθεια της Yamaha με την 7η θέση, ενώ ο rookie Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ισοφάρισε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα με τη 10η θέση.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Σήμερα ήταν απίστευτα και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό στον Αγώνα και πρόσθεσα ακόμη ένα ρεκόρ γύρου στη συλλογή μου κατά τη διάρκεια των Κατατακτηρίων Superpole. Ήταν μια φανταστική ημέρα. Ήθελα πραγματικά να κερδίσω εδώ στην Ιταλία, γιατί δεν είχα ποτέ νικήσει εδώ στο WorldSBK και είχα μόνο μία νίκη εδώ στην κατηγορία WorldSSP. Το να το πετύχω μπροστά σε όλους τους φιλάθλους και υποστηρικτές μου είναι απίστευτο. Είναι ξεχωριστό να τους έχω εδώ στην Ιταλία και θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη σε όλους τους. Το να κερδίζω με μια Ιταλική μοτοσυκλέτα, με μια Ιταλική ομάδα και στην Ιταλία, το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Μου έλειπε κάτι σε επίπεδο χρόνου γύρου. Ο καλύτερός μου γύρος ήταν ακόμη δύο δέκατα πιο αργός από το ρεκόρ γύρου του Nicolo από πέρυσι. Μετά από 5 γύρους κατάλαβα ότι δεν ήταν η μέρα μου. Δυσκολεύτηκα γιατί δεν έχω την επιπλέον ταχύτητα που διαθέτει ο Nicolo. Είμαι απογοητευμένος από την απόδοσή μου στον Αγώνα, οπότε μετά τον 5ο γύρο άρχισα να χαλαρώνω λίγο τον ρυθμό μου. Η μοτοσυκλέτα και η ομάδα έχουν τις δυνατότητες, αλλά εξαρτάται από εμένα. Πρέπει να καταλάβω τι χρειάζεται να κάνω και σε ποιους τομείς πρέπει να βελτιωθώ».

3ος – Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

«Μέχρι στιγμής ήταν ένα σταθερό Σαββατοκύριακο. Χρειαζόμασταν ένα αποτέλεσμα σαν αυτό μετά την Aragon και το να ανέβω στο βάθρο στο Misano μπροστά στην οικογένεια και τους φίλους μου είναι πολύ όμορφο. Πίεσα από την αρχή μέχρι το τέλος του Αγώνα, αλλά πρέπει να αναλύσουμε τα πάντα και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε γιατί αύριο είναι μια νέα μέρα. Έχουμε ακόμη δύο Αγώνες, πιθανότατα σε ακόμη πιο ζεστές συνθήκες. Πρέπει να βελτιώσω την αίσθησή μου με τη μοτοσυκλέτα, γιατί δυσκολεύτηκα λίγο με το εμπρός ελαστικό στα τελευταία στάδια».

Αποτελέσματα Αγώνα 1

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +6.117δ.

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +13.823δ.

4. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +17.626δ.

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +20.746δ.

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +24.702δ.

Ταχύτερος γύρος: Nicolo Bulega (Ducati) – 1:32.552, νέο ρεκόρ γύρου

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPdfsrace1m