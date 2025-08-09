του Δημήτρη Διατσίδη

Οι διακοπές τελείωσαν πρόωρα για τις ομάδες Ducati Corse MotoGP. Οι Marc Márquez και Francesco Bagnaia, μαζί με τους αναβάτες από τις VR46 Racing Team και Gresini Racing Team, κατευθύνθηκαν στη νέα πίστα Balaton Park για μια μέρα δοκιμών με την Ducati Panigale V4 S.

Ήταν μια γεμάτη Τρίτη, μια εκδήλωση team-building με επτά αναβάτες στην πίστα (μαζί με τους Marc και Pecco, επίσης οι Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Márquez, Fermín Aldeguer και Michele Pirro) για να εξοικειωθούν με την Oυγγρική πίστα, η οποία θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Ουγγρικό GP το Σαββατοκύριακο 22-24 Αυγούστου. Συνολικά περίπου 70 γύροι ανάμεσα σε Pecco και Marc και πολύ θετικά σχόλια εν όψει της επικείμενης επιστροφής στους αγώνες (επόμενη πίστα – 15-17 Αυγούστου, Austrian GP στο Spielberg).

Στην “κόντρα” στους χρόνους ο Bagnaia ήταν ο ταχύτερος όλων με τον εντυπωσιακό χρόνο 1’41.468, ενώ ο Marc Marquez έγραψε 1’41.500! Οι επτά οδηγοί ήταν όλοι πολύ κοντά σε χρόνους, με τη διαφορά μέχρι τον έβδομο να είναι μόλις οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου. Γενικά και σε άλλες περιπτώσεις προπόνησης με τις νορμάλ μοτοσυκλέτες, ο Pecco Bagnaia είναι πάντα ο ταχύτερος, καταφέρνοντας να παίρνει το μάξιμουμ από αυτές τις μοτοσυκλέτες που μπορούμε να οδηγούμε και εμείς οι “κοινοί θνητοί” μοτοσυκλετιστές!

Francesco Bagnaia #63

«Το να επιστρέφεις στη μοτοσυκλέτα μετά τις διακοπές είναι πάντα ευχάριστο. Οι πρώτες μου εντυπώσεις από την πίστα Balaton είναι καλές. Η πίστα είναι μικρή, πρέπει να είσαι προσεκτικός στα σικέιν, αλλά είμαι ικανοποιημένος. Η διαμόρφωση είναι μοναδική και περνάμε καλά. Θα είναι διαφορετικά με την Desmosedici GP, αλλά προς το παρόν το απολαμβάνω με την Panigale V4, ακόμη και προσπαθώντας να τη γλιστρήσω».

Marc Márquez #93

«Μια υπέροχη μέρα στην πίστα με όλη την Ducati Corse Squad. Είμαι χαρούμενος, η διαμόρφωση της πίστας είναι μοναδική και ασυνήθιστη. Θα απαιτήσει λίγο διαφορετικό στυλ οδήγησης, είναι μια πίστα stop and go και θα χρειαστεί να προσαρμοστείς. Όσο πιο γρήγορα μπεις στο ρυθμό, τόσο καλύτερα πηγαίνεις και μπορείς πραγματικά να απολαύσεις την ταχύτητα. Η άσφαλτος είναι καλή· έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ανυπομονώ να αγωνιστώ εδώ με τη μοτοσυκλέτα MotoGP».