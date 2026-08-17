Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αυτό το καλοκαίρι, η TeoMotors Α.Ε. Β.Ν. Θεοχαράκης παρουσιάζει τη γκάμα μοτοσυκλετών και scooters που διαθέτει στην ελληνική αγορά, μέσα από τις UM Motorcycles, BENDA, Phelon & Moore και Skyteam.

Με τη νέα επικοινωνιακή της καμπάνια «Ονειρεύεσαι μηχανή; Ο προορισμός είναι η TeoMotors», η TeoMotors αναδεικνύει τις διαφορετικές προτάσεις των τεσσάρων μαρκών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών και χρήσεων.

Από τα scooter για την καθημερινή αστική μετακίνηση έως τις cruiser και adventure μοτοσυκλέτες, αλλά και τα mini bikes και τα ATV, η γκάμα απευθύνεται σε διαφορετικές ανάγκες και οδηγικά στιλ.

Η UM Motorcycles κινείται στη λογική της σχέσης αξίας–τιμής, η BENDA δίνει έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία, η Phelon & Moore συνδέει τη σύγχρονη γκάμα της με τη βρετανική μοτοσυκλετιστική της ιστορία, ενώ η Skyteam επικεντρώνεται στα compact μοντέλα με ρετρό χαρακτήρα.

Παράλληλα, για το καλοκαίρι του 2026 έχουν ανακοινωθεί προωθητικές ενέργειες σε επιλεγμένα μοντέλα, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους αναβάτες να επιλέξουν μια μοτοσυκλέτα ή ένα scooter από τη διαθέσιμη γκάμα.

UM Motorcycles – Προσιτή Ποιότητα. Αξιοπιστία. Καθημερινή Μετακίνηση.

Με αφετηρία το Miami των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ιδρύθηκε το 1999, η UM Motorcycles έχει εξελιχθεί σε διεθνή μάρκα με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και τέσσερις ηπείρους.

Η φιλοσοφία της επικεντρώνεται στη δημιουργία μοτοσυκλετών που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα των αναβατών, με έμφαση στην πρακτικότητα, την αξιοπιστία και τη σχέση αξίας–τιμής.

Στην ελληνική αγορά, η γκάμα της UM περιλαμβάνει το Wynwood 125, ένα scooter για την καθημερινή αστική μετακίνηση, καθώς και το Carmel 125, που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αισθητική και τον εξοπλισμό.

Στην κατηγορία των ADV crossover scooters βρίσκονται τα νέα Rockville 125 και Rockville 300, τα οποία έχουν σχεδιαστεί τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Η σειρά cruiser Renegade περιλαμβάνει τα Commando 300, Classic 300 και ST 300.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα συνδυάζουν cruiser σχεδιασμό, άνετη εργονομία και σύγχρονο εξοπλισμό, απευθυνόμενα σε αναβάτες που θέλουν την αισθητική και την εμπειρία μιας cruiser χωρίς να περιορίζουν τη χρήση τους στην καθημερινότητα.

Στη γκάμα υπάρχει επίσης το Flash 125 LZ, ένα underbone που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα. Το μοντέλο διατίθεται έως τις 31 Αυγούστου 2026 στην προνομιακή τιμή των 1.600€.

Σημαντικό στοιχείο για τα μοντέλα UM Motorcycles προδιαγραφών Euro 5+ αποτελεί και η εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο.

BENDA – Τολμηρός Σχεδιασμός. Τεχνολογική Υπεροχή. New Gen Performance

Η BENDA αποτελεί μία από τις νεότερες μάρκες της διεθνούς αγοράς μοτοσυκλέτας και έχει αναπτύξει την ταυτότητά της γύρω από τον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις υψηλές επιδόσεις.

Η εταιρεία έχει παρουσία σε 78 χώρες, ενώ επενδύει στην Έρευνα & Ανάπτυξη και αναπτύσσει in-house κινητήρες από 125cc έως 2.000cc.

Παράλληλα, συνεργάζεται με διεθνείς προμηθευτές όπως οι Bosch, Brembo, KYB, Continental, Delphi, Shell, DID και Schaeffler, μεταξύ άλλων.

Στην Eλληνική αγορά, η γκάμα της BENDA περιλαμβάνει τις Chinchilla 350 CVT και Chinchilla 500, δύο μοντέλα με σύγχρονη cruiser προσέγγιση.

Στην κατηγορία των bobber βρίσκονται οι Napoleonbob 250 και Napoleonbob 500, με σχεδιασμό που παραπέμπει στη συγκεκριμένη κατηγορία μοτοσυκλετών.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η LFC700 PRO, ένα μοντέλο με τετρακύλινδρο κινητήρα, πίσω ελαστικό πλάτους 300 mm και τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη αερανάρτηση.

Η παρουσία της BENDA στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στις μοτοσυκλέτες.

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τα νέα τετρακίνητα ATV Redstone 550R2 και Redstone 1000R2, τα οποία προορίζονται για χρήση σε εκτός δρόμου διαδρομές, αναψυχή αλλά και εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερες δυνατότητες κίνησης.

Phelon & Moore – Βρετανική Κληρονομιά. Διαχρονική Κομψότητα. Σύγχρονη Οδηγική Εμπειρία

Η Phelon & Moore έχει ιστορία που ξεκινά το 1904 στο West Yorkshire της Αγγλίας και αποτελεί ένα από τα ιστορικά ονόματα της Bρετανικής βιομηχανίας μοτοσυκλετών.

Η μάρκα συνδέθηκε με την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας και την εξερεύνηση, ενώ ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα της ιστορίας της ήταν η Panther.

Η ιστορική διαδρομή London–Cape Town αποτέλεσε επίσης σημείο αναφοράς για την ταυτότητα της μάρκας και έδωσε την ονομασία στη σύγχρονη σειρά Capetown.

Σήμερα, η Phelon & Moore επαναφέρει αυτά τα στοιχεία σε μια σύγχρονη γκάμα, συνδυάζοντας τη Bρετανική αισθητική με σύγχρονες τεχνολογίες και προδιαγραφές.

Στην Eλληνική αγορά διατίθενται τα premium scooters Panthette X 125 και Panthette X 300, τα οποία δίνουν έμφαση στον σχεδιασμό, την ποιότητα κατασκευής και τον εξοπλισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέες Capetown 7S και Capetown 7X, οι adventure μοτοσυκλέτες της Phelon & Moore που έκαναν πρόσφατα το ντεμπούτο τους στην Eλληνική αγορά.

Και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν δικύλινδρο κινητήρα 693cc και έχουν σχεδιαστεί για ταξίδια και μεγαλύτερες αποστάσεις, διατηρώντας παράλληλα δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου.

Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προωθητικής ενέργειας, οι πρώτοι 40 αγοραστές των Panthette X 125 και Panthette X 300 μπορούν να αποκτήσουν το εργοστασιακό Top Case αξίας 120€ χωρίς επιπλέον χρέωση.

SkyTeam – Fun Riding. Ρετρό DNA. Ξεχωριστή Προσωπικότητα

Η SkyTeam κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, αξιοποιώντας στοιχεία από τα εμβληματικά μοντέλα των δεκαετιών του ’60 και του ’70.

Η γκάμα της συνδυάζει ρετρό σχεδιασμό, compact διαστάσεις και σύγχρονη τεχνολογία, με έμφαση στον χαρακτήρα και τη διασκέδαση στην οδήγηση.

Στην ελληνική αγορά περιλαμβάνονται τα Skymini, Skymax, Skybongo και X-Bongo, μοντέλα με μικρές διαστάσεις και ευελιξία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πόλη όσο και για πιο χαλαρές διαδρομές.

Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται κυρίως σε αναβάτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό από ένα συμβατικό scooter ή μια μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο στυλ, την πρακτικότητα και τον fun-to-ride χαρακτήρα.

Τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις στη μοτοκίνηση

Η γκάμα που διαθέτει η TeoMotors Β.Ν. Θεοχαράκης στην ελληνική αγορά καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες, από scooters και underbone έως cruiser, adventure μοτοσυκλέτες, mini bikes και ATV.

Οι UM Motorcycles, BENDA, Phelon & Moore και Skyteam ακολουθούν διαφορετική σχεδιαστική και τεχνολογική προσέγγιση, επιτρέποντας στην TeoMotors να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναβατών και χρήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της και στις υπηρεσίες after sales, με στόχο να υποστηρίζει την αγορά και την κατοχή των μοτοσυκλετών της στην ελληνική αγορά.

Για τον υποψήφιο αγοραστή, η επιλογή επομένως δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία.

Από ένα οικονομικό scooter για την πόλη και ένα μικρό mini bike μέχρι μια cruiser, adventure μοτοσυκλέτα ή ATV, η γκάμα της TeoMotors περιλαμβάνει διαφορετικές προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες, τον τρόπο χρήσης και το προσωπικό στιλ κάθε αναβάτη.