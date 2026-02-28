του Δημήτρη Διατσίδη

Ο πρώτος αγώνας MotoGP Sprint της χρονιάς τα είχε όλα. Μάχες, ανατροπές και αγωνία μέχρι τέλους, με τον Pedro Acosta να παίρνει την πρώτη του νίκη, μετά από ποινή που δόθηκε στον Marc Marquez.

Όταν έσβησαν τα φώτα της εκκίνησης, ο Marc Marquez κατάφερε να πάρει την εσωτερική του Marco Bezzecchi και να στρίψει πρώτος, με τον Raul Fernandez να ακολουθεί στην τρίτη θέση.

Λίγο πιο πίσω, ο Alex Marquez βούτηξε στην εσωτερική του Fabio Di Giannantonio στην τρίτη στροφή, όμως άνοιξε τη γραμμή του, οι δύο αναβάτες ήρθαν σε επαφή, αναγκάστηκαν να σηκώσουν τις μοτοσυκλέτες τους και έχασαν πολλές θέσεις.

Μπροστά, ο Bezzecchi επιτέθηκε αμέσως στον Marquez και κατάφερε να περάσει μπροστά από τον Ισπανό, ο οποίος όμως αντεπιτέθηκε στην 12η στροφή και απέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση.

Ταυτόχρονα, ο Pedro Acosta είχε φτάσει τον Fernandez και πέρασε τον Ισπανό της Trackhouse Aprilia, ανεβαίνοντας έτσι στις θέσεις του βάθρου.

Η τρίτη στροφή είχε δυσκολέψει πολλούς αναβάτες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στον δεύτερο γύρο ο Marc Marquez άνοιξε τη γραμμή του, κάτι που επέτρεψε στον Bezzecchi να ανακτήσει την πρώτη θέση.

Φτάνοντας όμως στην όγδοη στροφή, όλα άλλαξαν.

Ο Bezzecchi είχε έναν πολύ καλό ρυθμό όλο το Σαββατοκύριακο, είχε όμως και δύο πτώσεις (μια στις Δεύτερες Ελεύθερες Δοκιμές και μια στις Κατατακτήριες) και τελικά έκανε το λάθος στην όγδοη στροφή του δεύτερου γύρου, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην αμμοπαγίδα.

Αυτό έφερε τον Marc Marquez στην πρώτη θέση και τον Acosta στη δεύτερη, με τους δυό τους να αρχίζουν να απομακρύνονται.

Ο Acosta επιτέθηκε στην 12η στροφή, όμως ο Marquez είχε καλύτερη έξοδο και παρέμεινε μπροστά.

Ο Marquez απάντησε κάνοντας δύο σερί ταχύτερους γύρους, όμως ο αναβάτης της KTM κατάφερε να κρατηθεί κοντά.

Η δεύτερη επίθεση ήρθε στον 7ο γύρο – και πάλι στην 12η στροφή – με το ίδιο αποτέλεσμα.

Τέσσερις γύρους πριν το τέλος το σκηνικό επαναλήφθηκε, όμως και πάλι ο Marquez είχε καλύτερη έξοδο και παρέμεινε στην πρώτη θέση.

Αρκετά πιο πίσω, τρεις Aprilia παλεύανε, με τον Fernandez να προηγείται και τον Ai Ogura να καταφέρνει τρεις γύρους πριν το τέλος να περάσει τον Jorge Martin για την τέταρτη θέση.

Μπροστά ο Acosta ήταν κολλημένος στην ουρά του Marquez και προσπάθησε πάλι στην τελευταία στροφή, όμως για άλλη μια φορά η καλύτερη έξοδος του αναβάτη της Ducati του έδωσε το πλεονέκτημα στην ευθεία και στην πρώτη στροφή.

Δύο γύρους πριν το τέλος, ο Acosta επιτέθηκε νωρίτερα και μετά από μια μάχη στις στροφές έξι και επτά, ο αναβάτης της KTM κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Marquez να επιτεθεί στην 12η στροφή, αρχικά ο Acosta σήκωσε την μοτοσυκλέτα του και όταν την ξαναπλάγιασε οι δύο αναβάτες ήρθαν σε επαφή και ο αναβάτης της KTM βγήκε για λίγο εκτός πίστας, με τον εργοστασιακό αναβάτη της Ducati να επανακτά την πρώτη θέση.

Εν τω μεταξύ, με αυτή την μάχη είχε πλησιάσει τους δύο αναβάτες και ο Fernandez, μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο.

Εκεί, οι αγωνοδίκες του MotoGP αποφάνθηκαν ότι η κίνηση του Marquez ήταν επιθετικότερη από ότι έπρεπε (μια απόφαση που αμέσως χαρακτηρίστηκε ως άδικη από τους ανθρώπους της Ducati – και ήταν μεν επιθετική, αλλά μάλλον θα έπρεπε να χαρακτηριστεί αγωνιστικό συμβάν καθώς δεν ξέφευγε από τα όρια) και ότι ο Ισπανός θα έπρεπε να παραδώσει την θέση του στον Acosta.

Έτσι, ο Acosta μετά από αυτές τις απίστευτες μάχες με τον Marquez πήρε την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία (σε αγώνα Sprint), με τον Marquez να μένει στη δεύτερη θέση.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Raul Fernandez, δείχνοντας την φετινή δυναμική της Aprilia, κάτι που έγινε εμφανές και από την τέταρτη και πέμπτη θέση των Ogura και Martin.

Αρκετά πιο πίσω, ο Brad Binder πήρε την έκτη θέση, ενώ τρία δέκατα πίσω του τερμάτισε ο Joan Mir.

Όγδοος ήταν ο Fabio Di Giannantonio, με τον Francesco Bagnaia να κάνει έναν καλό αγώνα Sprint, ξεκινώντας 13ος και τερματίζοντας 9ος.

Ο Marc Marquez για το μόνο που παραπονέθηκε είναι ότι η ειδοποίηση για την τιμωρία του ήρθε μία στροφή πριν το τέλος, οποότε ήταν αργά για να προσπαθήσει να αντιδράσει μετά!

