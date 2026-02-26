Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP του 2026 ξεκινά την κούρσα των 22 Αγώνων από την Ταϊλάνδη για το 1ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Chang International Circuit της Buriram, 400χλμ βόρεια της πρωτεύουσας Bangkok.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα του MotoGP ξεκινά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε 5 ώρες διαφορά με την Ταϊλάνδη!
Παρασκευή 27/2
03:55 Moto3 ΕΔ1
04:45 Moto2 ΕΔ1
05:40 MotoGP ΕΔ1
08:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ
09:00 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ
09:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 28/2
03:35 Moto3 ΕΔ2
04:20 Moto2 ΕΔ2
05:05 MotoGP ΕΔ2
05:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
07:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
08:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
09:45 MotoGP Αγώνας Sprint
Κυριακή 1/3
05:35 MotoGP Ζέσταμα
06:45 Moto3 Αγώνας
08:00 Moto2 Αγώνας
09:30 MotoGP Αγώνας