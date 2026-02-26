Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP του 2026 ξεκινά την κούρσα των 22 Αγώνων από την Ταϊλάνδη για το 1ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Chang International Circuit της Buriram, 400χλμ βόρεια της πρωτεύουσας Bangkok.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα του MotoGP ξεκινά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε 5 ώρες διαφορά με την Ταϊλάνδη!

Παρασκευή 27/2

03:55 Moto3 ΕΔ1

04:45 Moto2 ΕΔ1

05:40 MotoGP ΕΔ1

08:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

09:00 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ

09:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 28/2

03:35 Moto3 ΕΔ2

04:20 Moto2 ΕΔ2

05:05 MotoGP ΕΔ2

05:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

07:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

08:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

09:45 MotoGP Αγώνας Sprint

Κυριακή 1/3

05:35 MotoGP Ζέσταμα

06:45 Moto3 Αγώνας

08:00 Moto2 Αγώνας

09:30 MotoGP Αγώνας