του Δημήτρη Διατσίδη

«Ο Πλήρης Οδηγός της Bimota Tesi», θα μπορούσε να λέγεται σε απόδοση στα Ελληνικά, η πλήρης συλλογή γνώσης γύρω από την εμβληματική Tesi, ένα μοντέλο που έγραψε ιστορία στο χώρο της μοτοσυκλέτας.

Ο Αλέξης Στεφανίδης, είναι 44 ετών και δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της μοτοσυκλέτας για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Ως συλλέκτης Ιταλικών μοτοσυκλετών, το ενδιαφέρον του εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πολυετή ερευνητική προσπάθεια με αντικείμενο την ιστορία της Ιταλικής βιομηχανίας μοτοσυκλέτας.

Αρχικός του στόχος ήταν η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με σκοπό την τεκμηριωμένη καταγραφή της ιστορίας σημαντικών Ιταλικών κατασκευαστών και την ανάλυση των παραγόντων που συνέβαλαν τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην παρακμή τους. Παρότι, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία αναζήτησης, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί επιβλέπων με την απαιτούμενη εξειδίκευση, αποφάσισε να συνεχίσει την έρευνά του ανεξάρτητα. Το κίνητρο δεν ήταν μόνο προσωπικό, ως συλλέκτη, αλλά και η διαπίστωση ότι υπήρχε διεθνώς ένα σημαντικό ενδιαφέρον από συλλέκτες, εμπόρους, οίκους δημοπρασιών και φίλους της μοτοσυκλέτας για τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ιστορικές εταιρείες.

Πρώτο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν η έκδοση, πριν από τρία χρόνια στην Ιταλία, του πρώτου του βιβλίου, γραμμένου στην αγγλική γλώσσα, για την Mondial Piega, ένα από τα σπανιότερα Ιταλικά superbikes. Το βιβλίο κάλυψε σημαντικά ιστορικά κενά, τεκμηρίωσε για πρώτη φορά στοιχεία που μέχρι τότε παρέμεναν άγνωστα και κυκλοφόρησε σε 35 χώρες. Εδώ μπορείτε να δείτε τη σχετική αναφορά μας!

Η δουλειά αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για τη συνεργασία του με την Bimota, τη θρυλική εταιρεία από το Ρίμινι, γνωστή για τις τεχνολογικά πρωτοποριακές και ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών μοτοσυκλέτες της. Έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια έρευνας, ολοκληρώθηκε το νέο του βιβλίο, το οποίο αποτελεί την πληρέστερη έκδοση που έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα για την ιστορία των περισσότερων από πενήντα χρόνων της εταιρείας. Παράλληλα, παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη της εμβληματικής Bimota Tesi, μιας μοτοσυκλέτας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία της μηχανολογίας χάρη στο επαναστατικό εναλλακτικό σύστημα εμπρός ανάρτησης.

Πίσω από αυτά τα βιβλία δεν βρίσκεται μόνο η ιστορία μιας μοτοσυκλέτας ή μιας εταιρείας. Βρίσκονται ιστορίες ανθρώπων με όραμα, επιμονή και δημιουργικότητα, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα μοναδικό κεφάλαιο της Ιταλικής βιομηχανικής ιστορίας. Η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς αποτελεί για τον Αλέξη Στεφανίδη προσωπική αποστολή.

Τα βιβλία του Αλέξη Στεφανίδη μπορείτε να τα βρείτε στην εκδοτική εταιρία με την οποία συνεργάζεται στα λινκ:

https://zeledizioni.it/prodotto/piega/