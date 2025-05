Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αρχικό κείμενο: Günther Wiesinger για το Gpone.com

Ο μεγάλος Ινδός μέτοχος Bajaj προχωρά σε δάνειο ύψους 566 εκατομμυρίων ευρώ για να σώσει την αφερέγγυα KTM AG από την πτώχευση. Η Άνω Αυστρία αναστενάζει από ανακούφιση. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 23 Μαϊου!

Η άνοδος της μετοχής της KTM την περασμένη εβδομάδα ήταν αδιαμφισβήτητη ένδειξη ότι η διάσωση του αφερέγγυου κατασκευαστή μοτοσυκλετών πλησιάζει. Η μετοχή της μητρικής εταιρείας της KTM, Pierer Mobility AG, η οποία είχε πτωτική πορεία από την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης στα τέλη Φεβρουαρίου, ανέκαμψε σημαντικά από την αρχή του Μαΐου και έκλεισε στα 16.94 ευρώ την Παρασκευή. Το χαμηλό σημείο είχε καταγραφεί στις 24 Δεκεμβρίου στα 7.90 ευρώ. Στις 5 Μαΐου, οι μετοχές της Pierer διαπραγματεύονταν ακόμη στα 10.84 ευρώ.

Πρόσφατα, αναφέρθηκε στην Αυστρία ότι οι επενδυτικές εταιρείες BlackRock, Apollo, Fortress, King Street και Oak Hill θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν από 125 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία και να κάνουν τη διάσωση της KTM AG πραγματικότητα την ερχόμενη Παρασκευή (23 Μαΐου). Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον, αλλά αυτό που λείπει είναι οι δεσμευτικές υπογραφές.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση της KTM, μαζί με τον CEO Gottfried Neumeister και τον σημερινό βασικό μέτοχο Stefan Pierer, εργάζονται ακούραστα σε ένα Σχέδιο Β.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα της “Kronen Zeitung” αναφέρει τώρα ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ινδικών ΜΜΕ, ο Ινδός συνιδιοκτήτης της KTM, Bajaj, έχει εξασφαλίσει το απαραίτητο ποσό για να καταθέσει τα απαιτούμενα 600 εκατομμύρια ευρώ για το 30% των οφειλών στους πιστωτές.

Για λόγους κόστους, η Bajaj παράγει ήδη την πλειονότητα όλων των μοτοσυκλετών KTM έως 390 cc στην Ινδία. Πριν από δύο χρόνια, γιορτάστηκε η παραγωγή του ενός εκατομμυριοστού δίτροχου της Pierer.

Ο Stefan Pierer διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον Ινδό βασικό μέτοχο εδώ και χρόνια, ο οποίος διόρισε τον Rajiv Bajaj ως αναπληρωτή πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της Pierer Mobility. Ο αρχικός του διορισμός έγινε στις 29 Απριλίου 2022 και η θητεία του λήγει με την ετήσια γενική συνέλευση που αποφασίζει για το οικονομικό έτος 2026.

Ο Rajiv Bajaj κατέχει Master of Science στη Μηχανική Συστημάτων Παραγωγής και ξεκίνησε την καριέρα του στην Bajaj Auto Ltd. το 1990 στο τμήμα Streamlines Manufacturing Systems. Το 1995, μετακινήθηκε στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και Μηχανικής ως Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος. Το 2000, ξεκίνησε την καριέρα του ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, αναδιοργανώνοντας τα τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης και προωθώντας πρωτοβουλίες εξαγωγών. Το Απρίλιο του 2005, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της Bajaj Auto Ltd.

Όλα δείχνουν ότι η Bajaj προχώρησε σε αυτό το δάνειο ύψους 566 εκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσει μόνη της τη διάσωση της KTM. Αυτή η είδηση αναφέρθηκε στην Ινδία από την διαδικτυακή πλατφόρμα ndtvprofit.com. Η αμερικανική τράπεζα JPMorgan Chase, η τράπεζα DBS της Σιγκαπούρης και η Citigroup, με έδρα τη Νέα Υόρκη, φέρονται να εγγυώνται το δάνειο.

Με αυτό το βήμα, η Bajaj σκοπεύει επίσης να εξασφαλίσει σημαντικά μεγαλύτερο λόγο στη διοίκηση της εταιρείας.

Αυτή τη στιγμή, η PIERER Mobility AG ανήκει κατά 74.9% στην Pierer Bajaj AG, Αυστρία. Περίπου 0.1% κατέχει η Pierer Konzerngesellschaft mbH, Αυστρία. Η ελεύθερη διασπορά είναι περίπου 25.0%.

Επιπλέον, η Bajaj Auto International Holdings BV (“Bajjj”) κατέχει ποσοστό 48% στην KTM AG. Η KTM Industries κατέχει την πλειοψηφία αυτής της εταιρείας με 51.7%. Η Pierer Industrie AG, που ανήκει στον Pierer, κατέχει περίπου το 62% της KTM Industries.

Από το φθινόπωρο, μόνο η KTM AG είναι λειτουργική εταιρεία, ενώ η Pierer Mobility έχει μετατραπεί σε χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών.

Στις 29 Νοεμβρίου 2024, η KTM υπέβαλε αίτηση για διαδικασία αναδιάρθρωσης υπό καθεστώς αυτοδιοίκησης. 1,200 πιστωτές υπέβαλαν απαιτήσεις συνολικού ύψους περίπου 2.2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις 25 Φεβρουαρίου, η πλειοψηφία των πιστωτών στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ried im Innkreis ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει καταβολή μετρητών ύψους 30%. Το ποσό των περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να κατατεθεί στον διαχειριστή αναδιάρθρωσης, Peter Vogl, έως τα μεσάνυχτα της 23ης Μαΐου. Παράταση της προθεσμίας αποκλείεται νομικά. Αν η προθεσμία λήξει χωρίς κατάθεση, η διαδικασία αναδιάρθρωσης θα τερματιστεί άμεσα και θα ξεκινήσει διαδικασία πτώχευσης.

Η Bajaj, ωστόσο, είχε ήδη θεωρηθεί πιθανός επενδυτής από το φθινόπωρο. Επιπλέον, η Bajaj είχε καταβάλει εγκαίρως – σε αρκετές δόσεις έως την 1η Απριλίου – τα 200 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνταν για την επανεκκίνηση της παραγωγής μετά την τρίμηνη διακοπή που ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου 2025. Εκείνη την περίοδο, η εταιρεία στόχευε στη μείωση των αποθεμάτων της, τα οποία περιλάμβαναν 130,000 μοτοσυκλέτες.

Ωστόσο, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, η παραγωγή στην KTM έχει σταματήσει ξανά από τα τέλη Απριλίου και προβλέπεται να ξαναρχίσει στις 27 Ιουλίου.

Αναμένεται ότι η Bajaj θα καταθέσει τα απαιτούμενα 600 εκατομμύρια ευρώ στον διαχειριστή αφερεγγυότητας Vogl τις επόμενες ημέρες. Αυτό το βήμα πιθανότατα θα καταστήσει την Bajaj τον νέο πλειοψηφικό ιδιοκτήτη της KTM AG στο προσεχές μέλλον, προσδίδοντάς της σημαντική επιρροή στη διοίκηση και τη στρατηγική της εταιρείας, η οποία ήταν μέχρι το 2023 ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσυκλετών στην Ευρώπη, με 381,555 μοτοσυκλέτες να παράγονται εκείνο το έτος.

Η KTM και ο Ινδικός όμιλος Bajaj είχαν συμφωνήσει για την πρώτη στρατηγική τους συνεργασία ήδη από το 2007. Στις 22 Ιανουαρίου 2023, η εκατομμυριοστή KTM βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στην Πούνε της Ινδίας, στις εγκαταστάσεις της Bajaj, στρατηγικού εταίρου και μεγαλομετόχου της Pierer Mobility AG.

Η Ινδική εταιρεία Bajaj στην Πούνε, στρατηγικός εταίρος και κύριος μέτοχος της Pierer Mobility AG, έχει πλέον κατασκευάσει πάνω από 1,000,000 μοτοσυκλέτες KTM — ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της εταιρείας. Η μοτοσυκλέτα-ορόσημο — μια KTM Adventure 390 — βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο Chakan της Bajaj στην Πούνε.

Από το 2011, η Bajaj Auto Limited αναπτύσσει και παράγει μοτοσυκλέτες από 125 cc έως 390 cc, καθώς και μοντέλα Husqvarna από 125 cc έως 401 cc, για παγκόσμια διανομή σε συνεργασία με την KTM.

Τον Ιανουάριο του 2023, ο Stefan Pierer, τότε Διευθύνων Σύμβουλος της Pierer Mobility AG, ταξίδεψε στην Ινδία για να συναντηθεί με τον Rajiv Bajaj, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bajaj Auto Limited, στο εργοστάσιο Chakan.

«Η παραγωγή ήταν ανέκαθεν ένα από τα δυνατά μας σημεία και η κατασκευή της εκατομμυριοστής μοτοσυκλέτας KTM εδώ αποτελεί απόδειξη αυτού», εξήγησε τότε ο Rajiv Bajaj. «Όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το 2007, θέσαμε ως στόχο να αναπτύξουμε καινοτομίες ως στρατηγικός εταίρος για να κάνουμε τη μάρκα KTM γνωστή παγκοσμίως. Το πρώτο εκατομμύριο επιτεύχθηκε. Αλλά θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη», πρόσθεσε.

Στην Άνω Αυστρία επικρατεί τώρα ανακούφιση, καθώς μια ενδεχόμενη πτώχευση της KTM θα έφερνε στην καταστροφή πολλούς προμηθευτές και θα προκαλούσε μαζική ανεργία στην περιφέρεια Braunau.