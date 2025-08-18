του Δημήτρη Διατσίδη

Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2025) έφθασαν τα 53.423 δίκυκλα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 οι πωλήσεις δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) στο παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 7,9% στο επτάμηνο.

Παρά την πολλή καλή πορεία της αγορά δικύκλων το Φεβρουάριο (+26,95%) και τον Μάρτιο (+16,44%), ο εξαιρετικά χαμηλός (-15,64%) σε πωλήσεις Απρίλιος έριξε το σύνολο χαμηλά.

O Μάιος και ο Ιούνιος με την εκπληκτική πορεία τους αύξηση κατά 25,63% και 33,41% αντίστοιχα υπερκάλυψαν μεν τη διαφορά αλλά ο διστακτικός Ιούλιος που παρουσίασε μια μικρή πτώση 4,4% κράτησε το επτάμηνο στο συν 7,9%, από το +11,3% του εξαμήνου.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 20,52% με την SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 18,15% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,79%.

Ακολουθούν η Piaggio και η Daytona στην 4η και 5η θέση, με 10% και 9% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των εταιριών της πεντάδας που παραμένουν οι ίδιες εδώ και αρκετά χρόνια.

Πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία στην πρώτη θέση βρίσκονται σταθερά τα Σκούτερ με 35.651 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 53.423 και μερίδιο 66,73%.

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά πρώτη στην κατηγορία με 8.645 πωλήσεις και μερίδιο 24,25%.

Ακολουθεί η Honda στη δεύτερη θέση με 7.512 πωλήσεις (μερίδιο 21,07%) και η Piaggio στην τρίτη θέση με 5.350 πωλήσεις και μερίδιο 15,01%.

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση και η Daytona στην 5η θέση με 3.852 (10,80%) και 2.970 (8,33%) αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με σύνολο 10.895 πωλήσεις και μερίδιο 20,39%.

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η Honda παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με 2.072 πωλήσεις (μερίδιο 19,02%), η CFMoto είναι στη δεύτερη θέση με 1.919 πωλήσεις (17,61%) και στην τρίτη θέση η Yamaha με 1.499 πωλήσεις (13,76%).

Την εξάδα κλείνουν η Voge με 927 πωλήσεις και στις δυο επόμενες θέσεις βρίσκονται, πολύ κοντά μεταξύ τους, η BMW και η Suzuki με 660 και 641 πωλήσεις αντίστοιχα.

Η κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο στο 9,59% και σύνολο πωλήσεων 5.123 δίκυκλα.

Εδώ τη διαφορά την έκανε η Honda που ταξινόμησε μαζικά το στoκ της (945 ταξινομήσεις μέσα στον Ιούνιο) σε παπιά – προηγούμενης προδιαγραφής Euro5. Παρά το ότι η Honda είχε μόνο 60 ταξινομήσεις μέσα στον Ιούλιο παραμένει στην 1η θέση με σύνολο 1.381 ταξινομήσεις και μερίδιο 26,96%.

Η Daytona παρά το ότι ταξινόμησε 240 παπιά μέσα στον Ιούλιο παραμένει στη 2η θέση με 1.251 τεμάχια 24,42%, αντίστοιχα η SYM επίσης με 240 ταξινομήσεις στον Ιούλιο είναι στην 3η θέση με 1.029 πωλήσεις (20,09%), και η Yamaha με 416 πωλήσεις (8,12%) στην 4η θέση.

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels, τα τετράροδα ATV που ανήκουν στην αγορά δικύκλων, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 1.754 πωλήσεις και μερίδιο κατηγορίας 3,28%.

Εδώ κυριαρχεί σταθερά η CFMOTO με μερίδιο 55,87%, ακολουθεί η Voge με 13,34% και στην τρίτη θέση είναι η Segway με μόλις 6,21%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων ATV (μετράνε στην αγορά δικύκλων) είναι σε γραφεία ενοικιάσεων στα νησιά και οι πωλήσεις τους κορυφώνονται στους 3 μήνες του καλοκαιριού.