του Δημήτρη Διατσίδη

Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων μέσα στο εννεάμηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025) έφθασαν τα 65.837 δίκυκλα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 η αγορά δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) στο ίδιο διάστημα παρουσιάζει αύξηση κατά 4,31%.

Παρά την πολλή καλή πορεία της αγοράς δικύκλων το Φεβρουάριο (+26,95%) και τον Μάρτιο (+16,44%), ο εξαιρετικά χαμηλός (-15,64%) σε πωλήσεις δικύκλων Απρίλιος έριξε το σύνολο χαμηλά.

Στη συνέχεια ο Μάιος και ο Ιούνιος με την εκπληκτική πορεία τους, αύξηση κατά 25,63% και 33,41% αντίστοιχα σε σχέση με τον Μάιο και Ιούνιο του 2024 υπερκάλυψαν τη διαφορά.

Δυστυχώς το τελευταίο τρίμηνο (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος) οι πωλήσεις δικύκλων ήταν σταθερά χαμηλότερες από το 2024 με αποτέλεσμα η θετική πορεία +11,31% να φρενάρει κα να είναι στο μόλις 4,31% στο ενεάμηνο.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 20,05% με τη SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 18,06% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,59%.

Ακολουθούν η Piaggio και η Daytona στην 4η και 5η θέση, με 10,24% και 9,69% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των εταιριών της πεντάδας που παραμένουν οι ίδιες εδώ και αρκετά χρόνια.

Πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία τα Σκούτερ κυριαρχούν με μερίδιο 65,95% και 44.463 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 65.837 ταξινομήσεων στο ενεάμηνο.

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά πρώτη στην κατηγορία με μερίδιο 23,83% και 10.594 ταξινομήσεις.

Ακολουθεί η Honda στη δεύτερη θέση με μερίδιο 20,74% (9.223 ταξινομήσεις) και η Piaggio στην τρίτη θέση με μερίδιο 15,17% (6.743 ταξινομήσεις).

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση και η Daytona στην 5η θέση με 10,54% (4.688 ταξινομήσεις) και 9,16% (4.071 ταξινομήσεις) αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με μερίδιο 20% και 13.140 ταξινομήσεις.

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η Honda παραμένει στην πρώτη θέση με μερίδιο 19,43% και 2.553 ταξινομήσεις, με την CFMoto να την ακολουθεί κατά πόδας με μερίδιο 17,49% (2.298 ταξινομήσεις) στην τρίτη θέση βρίσκεται η Yamaha με μερίδιο 14% (1.840 ταξινομήσεις).

Την εξάδα κλείνουν η Voge με μερίδιο 8,81% (1.158 ταξινομήσεις) η BMW με 6% (788 ταξινομήσεις) και σε απόσταση αναπνοής η Suzuki με μερίδιο 5,46% και 718 ταξινομήσεις.

Η κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο αγοράς 9,4% και σύνολο πωλήσεων 6.211 δίκυκλα.

Παρά το ότι η Honda που ταξινόμησε μαζικά το στoκ της σε παπιά – προηγούμενης προδιαγραφής Euro5 και για ένα διάστημα πέρασε στην πρώτη θέση της κατηγορίας η Daytona σύντομα την ξεπέρασε ανεβαίνοντας ξανά την 1η θέση με μερίδιο αγοράς 26,2% και 1.627 ταξινομήσεις .

H Honda βρέθηκε στη 2η θέση με 22,98% (1.427 ταξινομήσεις) ακολουθούμενη στην 3η και 4η θέση από τη SYM και την Yamaha με 20,48% (1.272 ταξινομήσεις) και 7,1% (441 ταξινομήσεις) αντίστοιχα.

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels, τα τετράροδα ATV δηλαδή που ανήκουν στην αγορά δικύκλων, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 2.023 ταξινομήσεις και μερίδιο 4,15%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων ATV (μετράνε στην αγορά δικύκλων) είναι σε γραφεία ενοικιάσεων στα νησιά και οι πωλήσεις τους κορυφώνονται στους μήνες του καλοκαιριού.