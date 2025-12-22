Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η ομάδα της Injection Motors επιμελήθηκε τις βασικές συστάσεις για ασφαλείς χειμερινές διαδρομές με μοτοσυκλέτα.

Οι γιορτές είναι ιδανική αφορμή για μικρές αποδράσεις με τη μοτοσυκλέτα, αλλά ο συνδυασμός αυξημένης κίνησης, κρύου, βρεγμένου οδοστρώματος και κουρασμένων οδηγών ανεβάζει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο σωστός προγραμματισμός και ο σχολαστικός τεχνικός έλεγχος πριν την εκκίνηση είναι εξίσου σημαντικά με την προσεκτική οδήγηση στη διαδρομή.

Πριν από κάθε χειμερινή εξόρμηση, ο αναβάτης οφείλει να ξεκινά από τα βασικά: Πλήρες service μοτοσυκλέτας σε εξειδικευμένο συνεργείο, έλεγχος γραναζιών κίνησης και αλυσίδας, ιμάντα μετάδοσης κίνησης, φρένων, δισκόπλακων και τακακιών, σωστή στάθμη των υγρών φρένων, σωστή πίεση στα ελαστικά, καθώς και έλεγχος μπαταρίας, φώτων και ηλεκτρικών. Τον χειμώνα, μια αδύναμη μπαταρία ή ένα φθαρμένο λάστιχο μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρό κίνδυνο, ειδικά σε βρεγμένο ή παγωμένο δρόμο.

Εξίσου κρίσιμος είναι ο εξοπλισμός του αναβάτη. Ένα καλό σετ ισοθερμικά ρούχα, αδιάβροχο κουστούμι, γάντια με επαρκή θερμομόνωση, μπουφάν με προστασίες, μπότες και γκέτες, δεν αφήνουν το νερό να περάσει, μειώνουν την απώλεια θερμότητας και κρατούν τις αντιδράσεις γρήγορες. Η υποθερμία και τα παγωμένα χέρια οδηγούν σε καθυστέρηση αντιδράσεων και λανθασμένες κινήσεις στο τιμόνι. Θερμαινόμενα γκριπ, προστατευτικά καλύμματα χεριών και ένα καλό κράνος βελτιώνουν θεαματικά την άνεση και την ασφάλεια σε μεγάλες αποστάσεις.

Τις ημέρες των γιορτών πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την αυξημένη κίνηση, την κούραση και τη διάσπαση προσοχής των υπολοίπων οδηγών. Γι’ αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας, αποφυγή απότομων φρεναρισμάτων και έντονων κλίσεων, ιδιαίτερα σε σκιερά σημεία, γέφυρες και ορεινά περάσματα όπου μπορεί να υπάρχει πάγος. Ο αναβάτης οφείλει να οδηγεί πιο συντηρητικά από όσο νομίζει ότι “αντέχει” η μοτοσυκλέτα του, να ανάβει πάντα φώτα, να χρησιμοποιεί φωσφορίζοντα ή ανοιχτόχρωμα στοιχεία στον εξοπλισμό του και να προγραμματίζει συχνές στάσεις για ξεκούραση και ζέσταμα.

Τέλος, ο σωστός προγραμματισμός της διαδρομής κάνει τη διαφορά. Έλεγχος πρόγνωσης καιρού, επιλογή διαδρομών με καλή σήμανση και συχνά σημεία στάσης, ενημέρωση δικών μας ανθρώπων για την ώρα αναχώρησης και επιστροφής, αλλά και ένα στοιχειώδες κιτ ανάγκης με εργαλεία, φαρμακείο και φακό δημιουργούν ένα πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας. Οι χειμερινές εξορμήσεις μπορούν να είναι συναρπαστικές, αρκεί ο αναβάτης να τηρήσει τις παραπάνω οδηγίες, για να απολαύσει με ασφάλεια και άνεση το ταξίδι του.

Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα τηρηθούν από τους ταξιδιώτες των δύο τροχών σε αυτές τις γιορτές, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, για να έχουμε ασφαλή και χωρίς ταλαιπωρία κίνηση με την αγαπημένη μας μοτοσυκλέτα!