Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το premium ηλεκτρικό scooter ZEEHO AE8S+, διατίθεται τώρα σε μια νέα εξαιρετικά ανταγωνιστική λιανική τιμή των 3.690€, από 5.490€.

Το ZEEHO AE8S+ συνδυάζει τεχνολογία αιχμής – πανίσχυρο ηλεκτροκινητήρα 12.5kW max, dual battery, TFT οθόνη – σύγχρονο design και υψηλή αυτονομία.

Τα παραπάνω προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης που με τη νέα τιμή προσφοράς πιο προσιτή από ποτέ.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» μπορούν να επωφεληθούν με επιπλέον 745€ επιδότησης, κάτι που κάνει την πρόταση ακόμη πιο ελκυστική.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό αποθέματος.