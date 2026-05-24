του Δημήτρη Διατσίδη

Η Honda Motor Europe France και η Honda Racing Corporation (HRC) διοργάνωσαν δύο ξεχωριστές επετειακές εκδηλώσεις στη Γαλλία, γιορτάζοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της αγωνιστικής ιστορίας της ιαπωνικής εταιρείας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του MotoGP Le Mans 2026 και του Sunday Ride Classic 2026 στην πίστα Paul Ricard, συγκεντρώνοντας θρυλικούς αναβάτες, σύγχρονους αγωνιζόμενους και μερικές από τις πιο ιστορικές μοτοσυκλέτες της Honda.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τέσσερις εμβληματικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες: η θρυλική Honda NSR500 του 1985, η CB750F Daytona, καθώς και οι ρέπλικες των αγωνιστικών RC174 και RC166 του Isle of Man. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η νέα Honda CB1000F 2026, ένα σύγχρονο μοντέλο που αποτίει φόρο τιμής στις κλασικές CB, με χαρακτηριστικό εν σειρά τετρακύλινδρο κινητήρα και ρετρό sport σχεδίαση.



Πρωταγωνιστής των εκδηλώσεων ήταν ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Freddie Spencer, ο οποίος το 1985 πέτυχε ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματα στην ιστορία των Grand Prix, κατακτώντας ταυτόχρονα τους Τίτλους στις κατηγορίες 500cc και 250cc. Η σεζόν εκείνη έμεινε στην ιστορία, καθώς ο Spencer συχνά ολοκλήρωνε έναν αγώνα και έτρεχε κυριολεκτικά προς τη γραμμή εκκίνησης της επόμενης κατηγορίας. Σαράντα ένα χρόνια αργότερα, ο Spencer επέστρεψε δίπλα στην ιστορική NSR500, μια μοτοσυκλέτα που, όπως δήλωσε, άλλαξε για πάντα την εξέλιξη των αγωνιστικών της Honda.

«Η NSR500 του 1985 τα άλλαξε όλα. Επαναπροσδιόρισε τη γεωμετρία, τις δοκιμές και τη σύνδεση με τον αναβάτη. Το να την οδηγώ ξανά μοιάζει σαν να επιστρέφω σπίτι. Είναι κάτι περισσότερο από μια μοτοσυκλέτα — είναι κομμάτι του εαυτού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Spencer.



Η NSR500, η πρώτη δίχρονη V4 Grand Prix μοτοσυκλέτα της Honda, αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξη όλων των μετέπειτα αγωνιστικών πρωτοτύπων της εταιρείας, μέχρι και τη σημερινή RC213V του MotoGP. Δίπλα στον Spencer βρέθηκε και η Ana Carrasco, αναβάτρια της Honda στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport και η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κατέκτησε παγκόσμιο Τίτλο σε αγώνες μοτοσυκλέτας πίστας, με την επιτυχία της στο World Supersport 300 το 2018. Με περισσότερες από 80 συμμετοχές σε GP της Moto3, η Carrasco εκπροσωπεί τη νέα γενιά των αγώνων της Honda και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της πριν οδηγήσει την NSR500.

«Νιώθω περισσότερο άγχος απ’ ό,τι πριν από έναν αγώνα. Είναι μια εμπειρία ζωής. Σήμερα βασιζόμαστε σε δεδομένα και ηλεκτρονικά, αλλά τότε όλα είχαν να κάνουν με την αίσθηση και τη σύνδεση με τη μοτοσυκλέτα», δήλωσε.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο έργο του Honda Collection Hall, το οποίο ιδρύθηκε το 1998 και φιλοξενεί περισσότερα από 150 ιστορικά οχήματα σε έκθεση, καθώς και εκατοντάδες ακόμη αγωνιστικές και παραγωγής μοτοσυκλέτες που διατηρούνται σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Ο επικεφαλής του project, Fujii-san, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από τη συντήρηση αυτών των μοντέλων, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να παραμένει ζωντανή η ιστορία της Honda όχι μόνο μέσα από στατικές εκθέσεις, αλλά και μέσα από τη λειτουργία των ίδιων των μοτοσυκλετών. Όπως ανέφερε, ορισμένες αποκαταστάσεις ολοκληρώνονται σε λίγους μήνες, ενώ άλλες χρειάζονται χρόνια.

Από την πλευρά του, ο βετεράνος μηχανικός Waguri-san τόνισε πως μεγάλο μέρος της τεχνογνωσίας διατηρείται μέσα από αυθεντικά σχέδια και χειρόγραφες σημειώσεις παλαιότερων μηχανικών, κάτι που επιτρέπει στη Honda να μεταφέρει αυτή τη γνώση στις επόμενες γενιές.



Ο πρώην μηχανικός της Repsol Honda MotoGP, Ujino-san, μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα στη χρυσή δίχρονη εποχή και τη σύγχρονη τεχνολογία, εξηγώντας πως σήμερα οι ομάδες βασίζονται στην τηλεμετρία και στα ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ παλαιότερα οι μηχανικοί έπρεπε να «διαβάσουν» τη μοτοσυκλέτα από τον ήχο, τους κραδασμούς και ακόμη και τη μυρωδιά της.

Σημαντικό μέρος των εκδηλώσεων αφιερώθηκε και στη νέα Honda CB1000F 2026, η οποία παρουσιάστηκε ως μια σύγχρονη απόδοση της κλασικής CB750 Daytona. Ο Freddie Spencer είχε ήδη οδηγήσει τη νέα CB1000F στην Ιαπωνία και υποστήριξε πως διατηρεί τη φιλοσοφία που χαρακτήριζε ανέκαθεν τις μοτοσυκλέτες της Honda.



«Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η σύνδεση με τον αναβάτη. Νιώθεις ξεκάθαρα την καταγωγή της, αλλά με σύγχρονη σταθερότητα και τεχνολογία», σχολίασε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα CB1000F, να παρακολουθήσουν γύρους επίδειξης των NSR500 και CB750, αλλά και να συναντήσουν τον Freddie Spencer σε ειδικά meet-and-greet sessions. Ο Julian Muntzer της Honda Motor Europe France υπογράμμισε πως οι εκδηλώσεις είχαν έναν βαθύτερο στόχο, σημειώνοντας ότι η ιστορία της Honda συνεχίζει να επηρεάζει τη σημερινή μηχανολογία και πως αυτές οι μοτοσυκλέτες δεν αποτελούν απλά μουσειακά εκθέματα, αλλά ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Le Mans GP αποτελεί πλέον τον αγώνα MotoGP με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών παγκοσμίως, καθώς το 2025 κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, προσελκύοντας 311.797 θεατές μέσα σε ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Αντίστοιχα, το Sunday Ride Classic, που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πίστα Paul Ricard στη Νότια Γαλλία, συνεχίζει να αυξάνει τη δημοτικότητά του, με τη διοργάνωση του 2025 να συγκεντρώνει σχεδόν 33.000 επισκέπτες.



Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον αλλά και βαθιά ριζωμένο στην ιστορία της, η Honda απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η καινοτομία και η αγωνιστική κληρονομιά μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, συνεχίζοντας να εμπνέουν αναβάτες και φίλους των δύο τροχών σε όλο τον κόσμο.