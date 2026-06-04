Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ο νέος τιμοκατάλογος των μοτοσυκλετών της CFMOTO, που περιλαμβάνει και την τιμή της νέας 800 MT ES, ισχύει από την 1η Ιουνίου 2026.

Με την άφιξη του νέου μοντέλου -το οποίο θα διατίθεται και σε έκδοση GT με τριβάλιτσο αλουμινίου CRAFTED, οι προτεινόμενες λιανικές τιμές της σειράς των 800 ΜΤ διαμορφώνονται ως εξής:

800MT SPORT (με τριβάλιτσο crafted αλουμινίου): 8.690 €

800MT-X: 8.990 €

800MT EXPLORE (με τριβάλιτσο crafted αλουμινίου): 10.490 €

800MT ES: 11.390 €

800MT ES GT (με τριβάλιτσο crafted αλουμινίου): 11.990 €

Δείτε εδώ το νέο Τιμοκατάλογο της CFMOTO