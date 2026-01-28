Η Harley-Davidson ξεκινά το 2026 με νέο τιμοκατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα μοντέλα της νέας χρονιάς σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές!

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά την προσθήκη της νέας entry-level Nightster, η οποία τώρα ξεκινάει από τα €14.400 — μια άκρως ελκυστική τιμή για Harley-Davidson, άλλα και για μια μοτοσυκλέτα 975cc με απόδοση 91 ίππων.

Παράλληλα, η έκδοση Nightster Special διατίθεται στα €17.250, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναπροσαρμογή της τιμής της Sportster S, που πλέον ξεκινά από τα €19.990.

Harley-Davidson Nightster

H Harley-Davidson Nightster διατίθεται πλέον και στην απλή έκδοση, καθώς το 2025 στην ελληνική αγορά υπήρχε μόνο η έκδοση Special.

Η νέα Nightster συνδυάζει ιδανικά το κλασικό στυλ της Ηarley-Davidson με σύγχρονη σχεδίαση και υψηλή απόδοση.

Το χαρακτηριστικό vintage look της Sportster παραμένει, εμπλουτισμένο με μοντέρνες πινελιές που αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα της νέας αυτής μοτοσυκλέτας.

Το ύψος της σέλας είναι μόλις 68,8 cm, στοιχείο που διευκολύνει αναβάτες κάθε σωματότυπου, ενώ η γεωμετρία του πλαισίου εξασφαλίζει άνεση τους ελιγμούς και εμπνέει σιγουριά στον δρόμο.

Με βάρος 218 kg, το Nightster κινείται με άνεση από τον σύγχρονο, προδιαγραφών Euro5+, V-twin κινητήρα των 975cc και 91 ίππων, ο οποίος προσφέρει πλούσια ροπή σε όλο το φάσμα στροφών.

Στην απόδοση συμβάλλει και το σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων VVT (Variable Valve Timing), προσφέροντας ομαλή λειτουργία και απολαυστική οδήγηση τόσο σε έμπειρους όσο και σε νέους αναβάτες.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων, όπως ABS, Traction Control και οθόνη LCD, ενώ το επίπεδο ποιότητας φινιρίσματος και βαφής παραμένει στα υψηλά στάνταρ που χαρακτηρίζουν τη Harley-Davidson, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό.

Τιμοκατάλογος Ηarley-Davidson 2026