Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Honda Motorcycles Greece ανακοίνωσε το νέο τιμοκατάλογο με ισχύ από 25/05/2026.

Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει και την προσφορά SUMMER VIBES για τα FORZA 350 και ADV 350 που για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτούν ακόμη πιο ελκυστική τιμή.

Το premium GT scooter FORZA 350 διατίθεται πλέον με όφελος 350 € σε όλες τις εκδόσεις, προσφέροντας πρόσθετη αξία σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Το adventure scooter ADV 350 συνεχίζει να προσφέρεται με δωρεάν κάγκελα προστασίας και προβολείς ομίχλης, στοιχεία που ενισχύουν τον adventure χαρακτήρα του.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μειωμένη λιανική τιμή κατά 400 € σε όλες τις εκδόσεις.

