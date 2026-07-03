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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης
Η Honda Motorcycles Greece ανακοίνωσε το νέο Τιμοκατάλογο Μοτοσυκλετών με ισχύ από 1 Ιουλίου 2026.
Ο νέος αυτός τιμοκατάλογος περιλαμβάνει τις τιμές για τη νέα CB1000 GT και την CB1000 F.
Η ολοκαίνουρια Sport Touring μοτοσυκλέτα CB1000 GT της Honda θα διατίθεται στην λιανική τιμή των 15.990 €
Ενώ η νέα CB1000 F ή retro-naked πρόταση της Honda θα διατίθεται στην λιανική τιμή των 13.990 €
Αναλυτικά τις τιμές των μοντέλων θα τις δείτε στο Νέος Τιμοκατάλογος ή στη επίσημη ιστοσελίδα μας www.honda-motorcycles.gr