Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Royal Enfield προχώρησε σε ανανέωση του τιμοκαταλόγου της, ο οποίος τίθεται σε άμεση ισχύ και καταργεί κάθε προηγούμενο.

Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μείωση τιμής της Hunter 350, (στις χρωματικές εκδόσεις Dapper Orange, Dapper Green, Rebel Black, Rebel Blue και Rebel Red).

Η νέα τιμή είναι στα 3.999 €, μια μείωση δηλαδή 500 €, σε σχέση με την προηγούμενη τιμή των 4.499 €.

Η Royal Enfield Hunter 350 (HNTR 350) είναι το βασικό μοντέλο της σειράς Enfield και μοιράζεται μια πλατφόρμα με την Classic 350 και την Meteor 350.

Η Ινδική εταιρεία φημίζεται για τη μεγάλη ποικιλία χρωματικών επιλογών της και η Hunter δεν αποτελεί εξαίρεση.

Υπάρχουν δύο παραλλαγές, Retro και Metro, και οκτώ διαφορετικές επιλογές χρωμάτων.