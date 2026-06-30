του Νεκτάριου Διατσίδη

Ενδιαφέροντα στατιστικά μετά τον 10ο Αγώνα της χρονιάς για το MotoGP του 2026:

Ai Ogura

Νίκη

Πέτυχε την πρώτη του νίκη σε Grand Prix του MotoGP, γινόμενος ο πρώτος Ιάπωνας αναβάτης που κερδίζει στο MotoGP μετά τον Makoto Tamada στην Ιαπωνία το 2004.

Έγινε ο πρώτος Ιάπωνας αναβάτης που κερδίζει για μη Iαπωνικό κατασκευαστή στο MotoGP.

Έγινε ο 125ος διαφορετικός νικητής Grand Prix του MotoGP και ο πρώτος αναβάτης που πετυχαίνει την παρθενική του νίκη στο MotoGP μετά τον συναθλητή του, Raul Fernandez, στην Αυστραλία πέρυσι.

Ανέβηκε στην 4η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP, απέχοντας 9 βαθμούς από τον Fabio Di Giannantonio, που βρίσκεται 3ος.



Raul Fernandez

2ος

Τερμάτισε 2ος, κατακτώντας το δεύτερο βάθρο του σε Grand Prix τη φετινή σεζόν, μετά την Ταϊλάνδη όπου ήταν 3ος.

Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμά του σε Grand Prix από τη 2η θέση που είχε πετύχει στην Βαλένθια πέρυσι.

Superfile Trackhouse MotoGP Team

Διπλό 1-2

Με τον Ogura να κερδίζει μπροστά από τον Fernandez, η Superfile Trackhouse MotoGP Team πέτυχε το πρώτο της 1-2 σε Grand Prix του MotoGP.

Έπειτα από το πρώτο της 1-2 σε Sprint το Σάββατο, έγινε η δεύτερη ομάδα που πετυχαίνει διπλό 1-2 τόσο σε Sprint όσο και σε Grand Prix, μαζί με τη Ducati Lenovo Team στην Ιαπωνία πέρυσι.

Jorge Martin

3ος

Τερμάτισε 3ος, κατακτώντας το πέμπτο του βάθρο σε Grand Prix τη φετινή σεζόν και το πρώτο μετά τη 2η θέση στην Ιταλία.

Πέρασε στην κορυφή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP, παίρνοντας την πρωτοπορία από τον συναθλητή του Marco Bezzecchi, ο οποίος εγκατέλειψε.

Πλέον προηγείται του Bezzecchi κατά 7 βαθμούς.

Aprilia

Απόλυτη κυριαρχία στο βάθρο

Με τους Ogura, Fernandez και Martin στις τρεις πρώτες θέσεις, αυτή είναι η δεύτερη απόλυτη κυριαρχία της Aprilia στο βάθρο σε Grand Prix του MotoGP φέτος, μετά την Γαλλία.

Αυτή είναι η 14η νίκη της Aprilia στο MotoGP για το εργοστάσιο του Noale.



Marco Bezzecchi

Εγκατάλειψη

Εγκατέλειψε τον Αγώνα Grand Prix, σημειώνοντας τη δεύτερη εγκατάλειψη της φετινής σεζόν.

Είναι μόλις η δεύτερη φορά στις πέντε συμμετοχές του στο Assen που δεν ανεβαίνει στο βάθρο σε Grand Prix του MotoGP, μετά το 2024 όταν επίσης εγκατέλειψε λόγω πτώσης.

Πλέον βρίσκεται 2ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, 7 βαθμούς πίσω από τον συναθλητή του Jorge Martin.