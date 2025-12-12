του Δημήτρη Διατσίδη

Η σεζόν 2025 επιβεβαίωσε την BK8 Gresini Racing MotoGP ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές και πιο προβεβλημένες ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πέρα από τα υψηλού επιπέδου αγωνιστικά αποτελέσματα, η ομάδα σημείωσε σημαντική ανάπτυξη σε τηλεοπτική προβολή, ψηφιακές επιδόσεις και σε αξία προβολής που δημιουργήθηκε για τους χορηγούς της.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: μια χρονιά με στόχους που επιτεύχθηκαν

Το 2025 η ομάδα κατέκτησε 7 νίκες (3 εκ των οποίων σε Sprint) και συνολικά 33 βάθρα, επιτρέποντας στον Alex Márquez να τερματίσει 2ος στο Πρωτάθλημα Αναβατών MotoGP.

Η ομάδα πανηγύρισε επίσης τον Τίτλο του Rookie of the Year με τον Fermín Aldeguer, τον Τίτλο του Καλύτερου Ανεξάρτητου Αναβάτη (Alex Márquez), καθώς και τον Τίτλο της Καλύτερης Ανεξάρτητης Ομάδας.

Αυτό το σύνολο επιτυχιών επιβεβαιώνει τόσο την αξιοπιστία του τεχνικού project όσο και την ανταγωνιστικότητα της ομάδας με έδρα την Φαέντσα.

Χρόνος τηλεοπτικής προβολής και αξία έκθεσης: σταθερή ανάπτυξη

Δεδομένα από Camaleonic Analytics

24 ώρες και 1 λεπτό συνολικής προβολής για την BK8 Gresini Racing MotoGP

(+10.93% σε σχέση με το 2024 — 2η καλύτερη συνολικά μεταξύ των ομάδων του MotoGP)

48 ώρες και 20 λεπτά προβολής για τους συνεργάτες/χορηγούς της ομάδας

(-1.23% σε σχέση με το 2024)

459,419,358€ αξία προβολής που δημιουργήθηκε για τους χορηγούς

(+3.44% σε σχέση με το 2024)

Επιδόσεις στα Social Media: μια ταχέως αναπτυσσόμενη κοινότητα

Δεδομένα από Meta & Meltwater/Klear

Η ψηφιακή παρουσία της ομάδας γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, φτάνοντας τους 911,000 ακόλουθους σε όλες τις πλατφόρμες — αύξηση 49% σε σχέση με το 2024.

Η καμπάνια #GresiniRecords, η οποία περιλάμβανε 305 κομμάτια περιεχομένου, πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα:

82 εκατομμύρια προβολές

4 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, με 4.93% Engagement per View

5.25 εκατομμύρια € σε Earned Media Value



CARLO MERLINI – ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ GRESINI RACING

«Η σεζόν 2025 ήταν συναρπαστική, εντός και εκτός πίστας. Οι αριθμοί (και οι Τίτλοι!) μιλούν από μόνοι τους: 4 νίκες Grand Prix, 3 νίκες Sprint, συνολικά 33 βάθρα, με τον Alex 2ο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τον Fermín Rookie of the Year, του Καλύτερου Ανεξάρτητου Αναβάτη και της Καλύτερης Ανεξάρτητης Ομάδας».

«Όπως συμβαίνει συχνά, τα αποτελέσματα στην πίστα μεταφράζονται σε τηλεοπτική προβολή, για την ομάδα και ειδικά για τους σπόνσορες. Τα δεδομένα του 2025 είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά και συνολικά υψηλότερα από την προηγούμενη σεζόν, επιβεβαιώνοντας ότι η χορηγία της BK8 Gresini Racing αποτελεί έναν πραγματικό μοχλό δημοσιότητας για τις μάρκες των συνεργατών μας σε ένα παγκόσμιο πλέον περιβάλλον: το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP».

«Ξεκινώντας από τον βασικό μας σπόνσορα, την BK8 NEWS, η οποία προστέθηκε το 2025 με ένα πολυετές πρόγραμμα και χρησιμοποιεί τη χορηγία για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά της στις πιο στρατηγικές αγορές.

Και δεν είναι μόνο αυτό: αυτή η ξεχωριστή περίοδος για την BK8 Gresini Racing συμπίπτει με μια εξαιρετικά σημαντική μετάβαση που βιώνει το άθλημά μας. Η ανακοίνωση της Liberty Media ως βασικού μετόχου επιταχύνει την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP προς την κατάκτηση νέων αγορών και κοινού… και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το νέο κεφάλαιο για το MotoGP».