του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Γαλλική startup Cixi παρουσιάζει το Vigoz, ένα όχημα που θολώνει τα όρια ανάμεσα στο ηλεκτρικό ποδήλατο και το μικρο αυτοκίνητο, με πετάλια, καμπίνα και τελική ταχύτητα 120 χλμ/ώρα.

Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι… περίεργο. Σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση έχει ανοίξει την πόρτα για κάθε είδους τολμηρό πείραμα και ξαφνικά τα όρια ανάμεσα σε ποδήλατα, μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα δεν είναι πλέον ξεκάθαρα, έρχεται το Vigoz, ένα 3-τροχο όχημα που μοιάζει με μικρο αυτοκίνητο αλλά θέλει να βρίσκεται στην κατηγορία των μοτοποδηλάτων. Είναι γρήγορο, εντυπωσιακό, κινείται με πετάλια χωρίς αλυσίδα και αυτό είναι και το ενδιαφέρον του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, η Cixi ιδρύθηκε πριν περίπου μια δεκαετία στην περιοχή Haute-Savoie της Γαλλίας και από τότε είναι αφοσιωμένη στο να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα ποδήλατα. Αντί για αλυσίδες, γρανάζια ή ιμάντες, η Cixi ανέπτυξε το σύστημα Pedaling Energy Recovery System ή PERS. Η ιδέα είναι απλή: η περιστροφή των πεταλιών μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια αντί για μηχανική κίνηση.

Αυτή η ενέργεια πηγαίνει κατευθείαν σε έναν ηλεκτροκινητήρα στον τροχό και αυτό σημαίνει ότι τα πόδια δεν συνδέονται μηχανικά με τους τροχούς. Το σύστημα μάλιστα προσαρμόζει την αντίσταση σε πραγματικό χρόνο ώστε ο οδηγός να βρίσκει πάντα τον ιδανικό ρυθμό, ανεξαρτήτως εδάφους. Και ναι, μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία είτε καθώς το όχημα επιταχύνει, είτε καθώς φρενάρει. Αν ξεμείνει από μπαταρία, δεν μένει ακινητοποιημένο – μπορεί ακόμα να κινείται με τη δύναμη των ποδιών, απλώς χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση.

Στο Vigoz η θέση οδήγησης είναι χαμηλά, σε ανακλινόμενη θέση, σαν να οδηγείς ένα go-kart με πετάλια μέσα σε ένα γυάλινο θόλο. Το ύψος του κεφαλιού είναι περίπου 130 εκ. από το έδαφος – αρκετά χαμηλό για να νιώθεις την ταχύτητα, αλλά αρκετά ψηλό για να βλέπεις την κυκλοφορία.

Η διεύθυνση γίνεται μέσω δύο μοχλών δεξιά και αριστερά του οδηγού, ενώ ένα ενεργό σύστημα κλίσης επιτρέπει στο Vigoz να γέρνει στις στροφές, όπως μια μοτοσυκλέτα. Υπάρχει και χώρος πίσω για έναν επιβάτη αλλά και κάποιες αποσκευές.

Για την ασφάλεια φροντίζει ένα ελαφρύ πλαίσιο απορρόφησης της σύγκρουσης, ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και καμπίνα με έλεγχο κλίματος. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για απλό ποδήλατο – είναι πιο κοντά σε ένα μικρο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με πετάλια αντί για γκάζι.

Το πρωτότυπο έχει ήδη πιάσει τα 100 χλμ/ώρα, ενώ η έκδοση παραγωγής αναμένεται να φτάσει τα 120 χλμ/ώρα. Αυτό είναι πιο γρήγορο από οποιοδήποτε ηλεκτρικό ποδήλατο στην αγορά και ταχύτερο από πολλές μικρές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες.

Η αυτονομία υπολογίζεται στα 160 χλμ. από την μπαταρία των 22 kWh τοποθετημένη κάτω από το δάπεδο, δηλαδή αντίστοιχη με αρκετά ηλεκτρικά οχήματα.

Σε ποιον απευθύνεται όμως αυτό το ιδιαίτερο όχημα; Σε εργαζόμενους που θέλουν την προστασία ενός αυτοκινήτου αλλά δεν θέλουν να χάσουν την άσκηση του ποδηλάτου; Σε οικολογικά συνειδητοποιημένους αστούς που θέλουν να ξεχωρίζουν στην κυκλοφορία; Ή σε κάποιον που εκτιμά την ιδιαιτερότητα όσο και την αποδοτικότητα;

Ειλικρινά, είναι δύσκολο να απαντηθούν οι παραπάνω σκέψεις που έρχονται στο μυαλό. Αλλά ίσως αυτός είναι και ο στόχος.

Το Vigoz βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατηγορία που δεν υπάρχει ακόμα στην αγορά. Πολύ γρήγορο και πολύ κλειστό για ποδήλατο, αλλά υπερβολικά εξαρτημένο από τα πετάλια για να θεωρηθεί αυτοκίνητο. Είναι μπερδεμένο, αλλά έχει και μια περίεργη γοητεία.

Σε έναν κόσμο όπου τα αυτοκίνητα γίνονται όλο και μεγαλύτερα και πιο βαριά, και τα ηλεκτρικά ποδήλατα περιορίζονται συνήθως στα 45 χλμ/ώρα, το Vigoz μοιάζει με μια επανάσταση ενάντια στις παραδοσιακές κατηγορίες.

Η Cixi δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την τιμή και η πιστοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εταιρεία πάντως δηλώνει ότι οι προπαραγγελίες θα ανοίξουν μόλις ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Αν θα έχει πρακτική εφαρμογή σε πόλεις εκτός Γαλλίας, μένει να φανεί.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο, είναι ότι το Vigoz προκαλεί τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μετακίνηση και μειώνει τον όγκο των κινούμενων οχημάτων στους δρόμους, κάτι που είναι καλό από κάθε άποψη μέσα στην πόλη, δίνοντας ταυτόχρονα μια διαφορετική αίσθηση στις μετακινήσεις σε επαρχιακούς δρόμους και συνδυάζοντας την σωματική άσκηση.