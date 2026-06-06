Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. ΟΤΑ, πιστό στη δέσμευσή του για την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των νέων αθλητών, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους για εξέλιξη και διάκριση.

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών στηρίζει τους νεαρούς αθλητές Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο και Αντώνη Βεντούρα, δύο αθλητές που με το ταλέντο, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά τους καταγράφουν σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις. Η παρουσία τους σε μεγάλους αγώνες και η κατάκτηση σημαντικών Tίτλων αποδεικνύουν ότι το μέλλον τους προδιαγράφεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.

Η στήριξη των νέων αθλητών αποτελεί ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του αθλητισμού. Το Serres Racing Circuit αναγνωρίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης και της παροχής ευκαιριών σε νέους ανθρώπους που αγωνίζονται με συνέπεια και πάθος για την επίτευξη των στόχων τους.

Μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Ευχόμαστε στον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο και τον Αντώνη Βεντούρα καλή συνέχεια στην αγωνιστική τους πορεία, με υγεία, επιτυχίες και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.