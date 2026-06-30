του Δημήτρη Διατσίδη

Το να μπει μια πίστα στο ημερολόγιο των Αγώνων WorldSBK δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό! Κι όμως η προοπτική υπάρχει για την πίστα των Σερρών!!!

Έτσι θα είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που θα δούμε αγώνα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας, μετά την πολύχρονη πετυχημένη παρουσία του WRC με το Ράλι Ακρόπολις στο χώρο του αυτοκινήτου.

Η πίστα των Σερρών κατασκευάστηκε το 1998 από τον τότε Δήμαρχο Γιάννη Βλάχο με την εποπτεία και τη συμβολή του τότε Αντιδημάρχου Τάκη Σωτηριάδη. Είναι δημοτική επιχείρηση! Η μεγάλη επιτυχία ήταν ότι ο τότε τοπογράφος του Δήμου Σερρών που επιμελήθηκε τη σχεδίαση – στο βαλτώδη χώρο που φιλοξενούσε αγώνες Μοτοκρός πριν – έκανε ένα θαυμάσιο σχέδιο που δημιούργησε μια διαδρομή με ροή και κάθε είδους στροφές, από την αργή Κ5, αλλά και τις γρήγορες Κ1-Κ4 και Κ13. Επίσης η πρώτη άσφαλτος που έπεσε είχε εξαιρετική ποιότητα και κράτησε για πάρα πολλά χρόνια με υψηλό επίπεδο πρόσφυσης.

Εννιά χρόνια αργότερα το 2007 στη δεύτερη θητεία του Γιάννη Βλάχου ως Δημάρχου πήγε στις Σέρρες ο Javier Alonso, Γενικός Διευθυντής της Dorna από την ίδρυσή της το 1992 έως το 2016. Ο Alonso (με πρωτοβουλία του υπογράφοντος) συζήτησε με τον Δήμαρχο τις προοπτικές επέκτασης της πίστας και των εγκαταστάσεων, με στόχο τη φιλοξενία αγώνων MotoGP, μάλιστα σχεδίασε και κάποια σημεία που έχριζαν άμεση βελτίωση για θέματα ασφαλείας (έχω στο αρχείο μου το σχετικό σχέδιο) και μετά και από επαφές με τον τότε Πρόεδρο της ΛΑΜΣ Χρήστο Κωνσταντινίδη, έφυγε έχοντας τη διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι υπάρχει θέληση από μέρους του για τη διαδικασία αναβάθμισης. Μάλιστα υπήρχε και γνωστός Ελληνικός επιχειρηματικός Όμιλος που ήθελε να αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου. Προφανώς για πολιτικούς λόγους που είχαν να κάνουν όχι μόνο με την τότε αντιπολίτευση στο Δήμο, αλλά ακόμη και από Σερραίους της πλευράς του Δημάρχου, το έργο δεν προχώρησε…

Δεκαεννιά χρόνια αργότερα επί Δημαρχίας της κυρίας Βαρβάρας Μητλιάγκα, με Πρόεδρο της Αυτοκινητοδρομίου Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α. τον κ. Κωνσταντίνο Μπέγο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Βασίλη Κοτέογλου, η πίστα φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα τροχιά αναβάθμισης και διεκδίκησης Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων. Εδώ να πούμε ότι δεν γίνεται να μιλήσουμε προς το παρόν για MotoGP, καθώς θα χρειαζόταν όχι μόνο επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου, αλλά ένα εντελώς νέο μεγαλύτερο κτίριο για να στεγάσει τις ανάγκες ενός MotoGP. Μιλάμε όμως για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK, το δεύτερο τη τάξει στο χώρο της μοτοσυκλέτας!

Να πούμε ότι οι δραστήριοι επικεφαλής της πίστας φρόντισαν και ήδη χρηματοδότησαν τον απαραίτητο σχεδιασμό της επέκτασης και βελτίωσης, ο οποίος έγινε από τον τρομερό Jarno Zaffelli, ιδιοκτήτη, ιδρυτή και σχεδιαστή της εταιρίας Dromo, η οποία σχεδιάζει πίστες F1 & MotoGP, αλλά και αεροδρόμια σε όλον τον κόσμο. Μερικές από τις σύγχρονες πίστες που σχεδίασε είναι η Mandalika στην Ινδονησία, η Termas De Rio Hondο στην Αργεντινή, η Cremona στην Ιταλία ανάμεσα στις 176 πίστες στον κόσμο που η εταιρία συνεργάστηκε ως σύμβουλος σχεδίασης, ασφαλτόστρωσης και αναβάθμισης.

Και ήρθε η πρόσφατη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό ότι το αυτό το έργο της επέκτασης χρηματοδοτείται από το κράτος, για να συνεχίσει να είναι η πίστα των Σερρών το κέντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού των Βαλκανίων, παρά την πρόσφατη παρουσίαση της νέας πίστας “Lara” της Βουλγαρίας.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με τη βοήθειά μας ο κ. Κοτέογλου πρόσφατα στη διάρκεια του Αγώνα του WorldSBK στην πίστα του Misano, συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και επικεφαλής του Πρωταθλήματος Gregorio Lavilla, ο οποίος έδωσε τις ευχές του για την ολοκλήρωση του έργου και είπε ότι εάν ο Jarno Zaffelli (στον οποίο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη) τον διαβεβαιώσει ότι το Φθινόπωρο άρχισαν οι εργασίες και ότι μπορούν να τελειώσουν σε τέσσερις μήνες όπως αναφέρεται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα, προλαβαίνει να βάλει στο ημερολόγιο του 2027 το Ελληνικό GP! Αν όχι θα περιμένουμε το 2028!

Τεράστια νέα λοιπόν για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και για τις Σέρρες που θα επωφεληθούν πολλαπλά από μια τέτοια εξέλιξη.

Τελειώνοντας θα επισυνάψουμε την ανακοίνωση της πίστας για το θέμα:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΟΡΟΣΗΜΟ για το μέλλον του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. εισέρχεται σε μία νέα αναπτυξιακή φάση, μετά την επίσημη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνολική αναβάθμιση της μοναδικής διεθνών προδιαγραφών πίστας της χώρας και σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Η Διοίκηση του Αυτοκινητοδρομίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την απόφαση χρηματοδότησης, η οποία ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και αναγνωρίζει τη σημασία του Αυτοκινητοδρομίου ως έργου με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις Σέρρες και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή Σερρών, Τάσο Χατζηβασιλείου, για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία για την προώθηση της σχετικής πρότασης, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φακέλου του έργου και συντονίζοντας τις απαραίτητες ενέργειες με τα συναρμόδια Υπουργεία μέχρι την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Η Διοίκηση ευχαριστεί επίσης τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την ουσιαστική συνεργασία και τη συμβολή του στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που οδήγησαν στη χρηματοδότηση του έργου.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση του Αυτοκινητοδρομίου, με τη σταθερή στήριξη και την ισχυρή βούληση της Δημάρχου Σερρών Βαρβάρας Μητλιάγκα, τέθηκε ως βασικός στόχος η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Σερρών, εκπονήθηκαν σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες και ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του φακέλου, ώστε το έργο να αποκτήσει την αναγκαία ωριμότητα και να υποβληθεί προς χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις ώστε το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού διεθνών προδιαγραφών, αντάξιο της ιστορίας και των δυνατοτήτων του.

Αντικείμενο της χρηματοδότησης

Η επένδυση θα κατευθυνθεί στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των υποδομών του Αυτοκινητοδρομίου, με έμφαση σε τέσσερις βασικούς άξονες:

– Επανασχεδιασμό και επέκταση της πίστας σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

– Εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων.

– Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.

– Πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B. Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.

Η αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου υπερβαίνει τα στενά όρια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πρόκειται για μία σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση που αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια της περιοχής και αναβαθμίζοντας τη θέση των Σερρών στον διεθνή χάρτη του motorsport.