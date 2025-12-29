του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Βρετανική φίρμα AJS παρουσίασε το Imber, ένα ρετρό μοντέλο που μοιάζει πάρα πολύ με το Honda Hunter Cub CT125.

Οι μικρές μοτοσυκλέτες ήταν πάντα διασκεδαστικές. Η Honda το κατάλαβε αυτό εδώ και δεκαετίες με τη θρυλική καμπάνια «You meet the nicest people on a Honda», η οποία ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος έβλεπε τις μοτοσυκλέτες. Δεν χρειαζόταν να είναι θορυβώδεις ή επαναστατικές. Μπορούσαν να είναι φιλικές, προσιτές και μέρος της καθημερινής ζωής.

Αυτή η ιδέα δεν εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά. Ακόμα και σήμερα, μερικές από τις καλύτερες βόλτες δεν γίνονται πάνω σε μεγάλες, ακριβές μοτοσυκλέτες γεμάτες τεχνολογία, αλλά σε μικρά “παπάκια” που σε κάνουν να χαμογελάς με 50 χλμ/ώρα και να γελάς πραγματικά με το πόσο λίγη προσπάθεια απαιτούν τα πάντα. Και κάπως έτσι το AJS Imber προσεγγίζει αυτούς που θέλουν αυτήν την απλότητα.

Η AJS είναι μια ιστορική Βρετανική μάρκα που χρονολογείται από τις αρχές του 1900, κάποτε γνωστή για σοβαρές μοτοσυκλέτες και πραγματικές αγωνιστικές επιτυχίες. Σήμερα, η AJS Motorcycles υπάρχει σε μια πολύ διαφορετική μορφή, εστιάζοντας σε μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες σχεδιασμένες να είναι προσιτές και φιλικές.

Οι σύγχρονες μοτοσυκλέτες AJS σχεδιάζονται και υποστηρίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά κατασκευάζονται στην Κίνα για την Ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με τα πλήρη πρότυπα Euro 5+. Η ανάθεση της παραγωγής αλλού είναι αυτό που κρατά προσιτές μοτοσυκλέτες όπως το Imber, ενώ η AJS αναλαμβάνει τις προδιαγραφές, τη συμμόρφωση με τις εκπομπές και την υποστήριξη μετά την πώληση. Χωρίς αυτή τη δομή, αυτή η μοτοσυκλέτα απλώς δεν θα υπήρχε σε χαμηλή τιμή.

Το Imber μοιάζει πάρα πολύ με το Honda CT125 Hunter Cub. Πλαίσιο τύπου step-through, ημιαυτόματο κιβώτιο, ψηλά τοποθετημένη εξάτμιση, χοντρά ελαστικά, ακτινωτοί τροχοί και πίσω σχάρα έτοιμη για ψώνια, εξοπλισμό κάμπινγκ ή αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Δεν κρύβει καθόλου από πού προήλθε η έμπνευση.

Και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Η συνταγή του Hunter Cub λειτουργεί. Και η AJS δεν είναι η μόνη που φτιάχνει μοντέλα εμπνευσμένα από το Hunter Cub. Είναι πρακτικό και γοητευτικό με έναν τρόπο που κάνει την οδήγηση να μοιάζει ξανά χαλαρή. Το Imber απλώς κοστίζει λιγότερα χρήματα από το αντίστοιχο μοντέλο της Honda.

Κάτω από το “σκληροτράχηλο” στυλ κρύβεται ένας απλός, αερόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας 125 κ.εκ. SOHC, σε συνδυασμό με ημιαυτόματο συμπλέκτη και τετρατάχυτο κιβώτιο. Χωρίς μανέτα συμπλέκτη, ο αναβάτης ανοίγει απλώς το γκάζι και φεύγει. Είναι ένα σύστημα που μειώνει τόσο πολύ την προσπάθεια, ώστε η οδήγηση να μοιάζει ξανά απλή και απολαυστική.

Και εκεί ακριβώς είναι που οι μικρές μοτοσυκλέτες όπως το Imber βγάζουν νόημα. Είναι ελαφριές, εύκολες στη διαχείριση και δεν φοβίζουν στις στροφές συγχωρώντας ακόμη και λάθη. Η διαδρομή στη δουλειά μπορεί να γίνει από τον μακρύτερο δρόμο και η επιστροφή για το σπίτι, στρίβοντας σε έναν χωματόδρομο απλώς επειδή υπάρχει εκεί. Έτσι μπορεί να συνδυάζει κανείς τις μετακινήσεις του με διασκεδαστικό τρόπο σε καθημερινή βάση.

Το Imber μοιάζει να έχει κατασκευαστεί με στόχο την ευκολία οδήγησης διατηρώντας και μια συγκεκριμένη τιμή, προσφέροντας παράλληλα αυτή τη ρετρό γοητεία. Και αυτή η τιμή έχει σημασία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το AJS Imber έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής περίπου 2,700 € με ΦΠΑ. Αυτό είναι μεγάλο μέρος της απήχησής του. Φέρνει αυτό το στυλ μοτοσυκλέτας πιο κοντά σε αναβάτες που απλώς θέλουν κάτι διασκεδαστικό, λειτουργικό και εύκολο στη συμβίωση.

Οι μικρές μοτοσυκλέτες πάντα αφορούσαν την ελευθερία χωρίς πίεση. Το AJS Imber απλώς συνεχίζει αυτή την ιδέα με τον δικό του, ελαφρώς πονηρό και οικονομικά συνειδητό τρόπο. Και αυτό μοιάζει απόλυτα στο πνεύμα του να «συναντάς τους πιο ωραίους ανθρώπους πάνω σε μια μοτοσυκλέτα» ακόμη και όταν δεν είναι Honda.