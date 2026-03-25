του Δημήτρη Διατσίδη

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, το FIM Harley-Davidson Bagger World Cup ολοκλήρωσε την πρώτη δοκιμή στην ιστορία του Πρωταθλήματος στο Circuit of the Americas, λίγες ημέρες πριν από το εναρκτήριο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο του MotoGP™ Grand Prix of the Americas.

Η σειρά ξεκίνησε επίσημα με την τελετή κλήρωσης των μοτοσυκλετών, όπου κάθε αναβάτης έλαβε τη μοτοσυκλέτα με την οποία θα αγωνιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Κατά τη διάρκεια δύο έντονων ημερών δράσης στην πίστα, και οι εννέα επιβεβαιωμένοι αναβάτες γνώρισαν για πρώτη φορά τον χαρακτηριστικό ήχο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγωνιστικών Road Glide, που κινούνται από τον κινητήρα Milwaukee-Eight V-Twin.

Ο Eric Granado (Joe Rascal Team) σημείωσε τον ταχύτερο γύρο της δοκιμής με χρόνο 2’13.413, τερματίζοντας μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον teammate του Archie McDonald, με τον Oscar Gutierrez (Niti Racing) να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής περιλάμβανε επίσης μια σύντομη προσομοίωση αγώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ομάδες και αναβάτες να δοκιμάσουν τη μοναδική διαδικασία εκκίνησης που θα χαρακτηρίζει τα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, με τα γκαράζ να βρίσκονται μέσα στην fan zone, φέρνοντας τους θεατές ακόμη πιο κοντά στη δράση.

Jeffrey Schuessler, Director of Global Racing Programs της Harley-Davidson:

«Αυτή η πρώτη δοκιμή αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για το πρωτάθλημα και για όλους όσοι συμμετέχουν στη σειρά. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι αναβάτες ολοκλήρωσαν 578 χρονομετρημένους γύρους, κάτι που μας έδωσε πολύ θετικά στοιχεία όσον αφορά την αξιοπιστία και τη συνολική απόδοση. Ήταν επίσης συναρπαστικό να δούμε τους αναβάτες να βιώνουν για πρώτη φορά τον ήχο, τη ροπή και τη μοναδική απόδοση αυτών των αγωνιστικών μοτοσυκλετών».

Eric Granado – Joe Rascal Racing:

«Αυτή η δοκιμή ήταν εκπληκτική. Κάναμε πολλούς γύρους και δουλέψαμε πολύ πάνω στη μοτοσυκλέτα για να την κατανοήσουμε καλύτερα. Όλα ήταν καινούργια για μένα: νέα μοτοσυκλέτα, νέα ομάδα και διαφορετικός τρόπος δουλειάς, ενώ η μοτοσυκλέτα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχα συνηθίσει. Η θέση οδήγησης είναι αρκετά ιδιαίτερη και χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, αλλά μετά από μερικούς γύρους αρχίζεις να νιώθεις άνετα και να αποκτάς αυτοπεποίθηση. Η μοτοσυκλέτα συμπεριφέρεται πολύ καλά και μπορείς πραγματικά να πιέσεις στα όρια, κάτι που απόλαυσα ιδιαίτερα. Νιώθεις ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια πραγματική αγωνιστική μοτοσυκλέτα. Ο ήχος του κινητήρα είναι απίστευτος, ειλικρινά ένας από τους καλύτερους που έχω ακούσει ποτέ. Για έναν αναβάτη είναι πολύ ξεχωριστό να αισθάνεται αυτόν τον χαρακτήρα. Είχα επίσης πολύ καλή αίσθηση από το μπροστινό, κάτι που βοηθά να μεταφέρεις πολλή ταχύτητα στην είσοδο της στροφής. Η ροπή είναι εντυπωσιακή. Κάθε φορά που ανοίγεις το γκάζι, σε οποιαδήποτε σχέση, νιώθεις ισχυρή δύναμη που σε εκτοξεύει γρήγορα έξω από τις στροφές. Χρειάζεται να προσαρμόσεις λίγο το στυλ οδήγησης, αλλά όταν καταλάβεις πώς να το εκμεταλλευτείς, μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να το απολαύσεις».

Η προσοχή στρέφεται πλέον στον εναρκτήριο αγώνα του Πρωταθλήματος της Harley-Davidson, που θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Circuit of the Americas, με δοκιμές και κατατακτήριες την Παρασκευή 27 Μαρτίου, τον Αγώνα 1 το Σάββατο και τον Αγώνα 2 την Κυριακή.

COTA TEST 21–22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνολική κατάταξη καλύτερου χρόνου

Nr – Αναβάτης – Ομάδα – Day 1 – Day 2 – Συνδυασμένος – Διαφορά

1. 51 Eric Granado – Joe Rascal Racing – 2:15.817 – 2:13.413 – 2:13.413

2. 69 Archie McDonald – Joe Rascal Racing – 2:15.075 – 2:14.010 – 2:14.010 – 0.597

3. 99 Oscar Gutierrez – Niti Racing – 2:15.024 – 2:14.235 – 2:14.235 – 0.822

4. 20 Dimas Ekky Pratama – Niti Racing – 2:17.445 – 2:15.626 – 2:15.626 – 2.213

5. 10 Travis Wyman – Saddlemen Race Development – 2:17.996 – 2:16.126 – 2:16.126 – 2.713

6. 13 Cory West – Saddlemen Race Development – 2:17.895 – 2:16.439 – 2:16.439 – 3.026

7. 85 Jake Lewis – Saddlemen Race Development – 2:16.856 – 2:16.707 – 2:16.707 – 3.294

8. 34 Cody Wyman – Joe Rascal Racing – 2:17.496 – 2:17.263 – 2:17.263 – 3.850

9.27 Filippo Rovelli – Parkingo Team – 2:19.037 – 2:17.308 – 2:17.308 – 3.895



Σχετικά με το FIM Harley-Davidson Bagger World Cup

Το FIM Harley-Davidson Bagger World Cup είναι το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αφιερωμένο αποκλειστικά σε αγωνιστικές μοτοσυκλέτες τύπου bagger υψηλών επιδόσεων της Harley-Davidson, που διοργανώνεται από την Harley-Davidson σε συνεργασία με το MotoGP™ και τελεί υπό την επίσημη αναγνώριση της Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Η σειρά διεξάγεται σε επιλεγμένες διεθνείς πίστες στο πλαίσιο του ημερολογίου του MotoGP™, φέρνοντας τις εμβληματικές μοτοσυκλέτες της Harley-Davidson σε ένα κορυφαίο παγκόσμιο αγωνιστικό περιβάλλον. Το πρωτάθλημα συνδυάζει παράδοση, τεχνολογική καινοτομία και αγωνιστική δράση, επεκτείνοντας την αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας στη διεθνή σκηνή.

