του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι Αγώνες Grand Prix πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά γύρω από το Brno το 1965. Ο τελευταίος Αγώνας MotoGP στην παλιά διαδρομή πίστας δρόμου έγινε το 1977, αν και μικρότερες κατηγορίες συνέχισαν να αγωνίζονται εκεί μέχρι το 1982. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε το εντυπωσιακό Automotodrom Brno το 1987, οπότε το 2026 θα είναι η 35η φορά που η τρέχουσα πίστα φιλοξενεί Grand Prix. Η χάραξη έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη από την κατασκευή της, με μόνο μικρές τροποποιήσεις το 1996, αυξάνοντας το μήκος από 5,394 χλμ. στα σημερινά 5,403 χλμ.

Το Brno φιλοξενούσε το Grand Prix της Τσεχοσλοβακίας έως το 1991 και, μετά από ένα έτος απουσίας το 1992, όταν Τσεχία και Σλοβακία διασπάστηκαν, επέστρεψε το 1993 ως Grand Prix της Τσεχικής Δημοκρατίας, παραμένοντας στο ημερολόγιο μέχρι το 2020. Η πίστα επέστρεψε στο ημερολόγιο του MotoGP το 2025.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ BRNO: ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez: 4 (2013, 2017, 2019, 2025)

Brad Binder: 1 (2020)

Cal Crutchlow: 1 (2016)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ BRNO

Marc Marquez: 1 (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ BRNO: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP

Νίκες σε GP

Honda: 19

Yamaha: 12

MV Agusta: 7

Ducati: 4

Suzuki: 2

KTM: 1

Νίκες σε Sprint

Ducati: 1

Η Honda κέρδισε τελευταία φορά στο Brno με τον Marc Marquez το 2019, ξεκινώντας από την pole position. Η Honda έχει συνολικά 19 νίκες MotoGP εδώ, συμπεριλαμβανομένων 9 στη σύγχρονη εποχή με 6 διαφορετικούς αναβάτες: Marc Marquez (3), Dani Pedrosa (2), Valentino Rossi (1), Sete Gibernau (1), Casey Stoner (1) και Cal Crutchlow (1).

Η Yamaha κέρδισε τελευταία φορά εδώ με τον Jorge Lorenzo το 2015, επίσης από την pole position. Η Yamaha έχει 12 νίκες MotoGP στο Brno, εκ των οποίων 6 στη σύγχρονη εποχή με τους Rossi (3), Lorenzo (2) και Max Biaggi (1).

Η Ducati έχει πετύχει 4 νίκες MotoGP με 4 διαφορετικούς αναβάτες: Loris Capirossi το 2006, Casey Stoner το 2007 (από pole), Andrea Dovizioso το 2018 (από pole) και Marc Marquez πέρυσι, μετά τη νίκη του #93 στο Tissot Sprint.

Η KTM πέτυχε την πρώτη της νίκη στο MotoGP εδώ με τον Brad Binder το 2020. Το 2025, μετά τους Pedro Acosta 2ος και Enea Bastianini 3ος στο βάθρο του Sprint, η KTM πανηγύρισε δύο αναβάτες στο βάθρο του Σαββάτου για πρώτη φορά από το Ισπανικό GP του 2024, όταν ο Acosta τερμάτισε 2ος μπροστά από τον θρύλο του MotoGP Daniel Pedrosa ο οποίος τερμάτισε στην 3η θέση. Ο Acosta τερμάτισε 3ος την Κυριακή, χαρίζοντας στην KTM το δεύτερο κυριακάτικο βάθρο MotoGP στο Brno.

Η Aprilia έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα στο MotoGP στο Brno τη 2η θέση, που πέτυχε ο Marco Bezzecchi το 2025.

8 αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP στο Brno:

Marc Marquez (7)

Cal Crutchlow (2)

Jack Miller (1)

Maverick Viñales (1)

Franco Morbidelli (1)

Brad Binder (1)

Pedro Acosta (1)

Marco Bezzecchi (1)

3 αναβάτες έχουν κατακτήσει pole position:

Marc Marquez (4)

Francesco Bagnaia (1)

Cal Crutchlow (1)

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

300

Η επόμενη νίκη Ιταλού αναβάτη στο MotoGP θα είναι η 300ή νίκη της Ιταλίας στην κατηγορία.

200

Στο Τσέχικο GP, ο Maverick Viñales θα πραγματοποιήσει την 200ή του εκκίνηση στο MotoGP.

#63

Αν ο Bagnaia τερματίσει στο βάθρο του GP την Κυριακή, θα βρεθεί μόνος στη 10η θέση της λίστας με τα περισσότερα βάθρα στο MotoGP, ένα λιγότερο από τον θρύλο Wayne Rainey.

11

Αν ο Bezzecchi κερδίσει το Τσέχικο GP, θα γίνει μόλις ο δεύτερος αναβάτης στην ιστορία του MotoGP που πετυχαίνει τις πρώτες 11 νίκες της καριέρας του σε 11 διαφορετικές πίστες, μετά τον Freddie Spencer.

5

Υπάρχουν πέντε αναβάτες στο grid που μπορούν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο:

Pedro Acosta

Luca Marini

Ai Ogura

Diogo Moreira

Toprak Razgatlioglu

2

Ο Marc Marquez θα επιδιώξει διαδοχικές νίκες σε Sprint για πρώτη φορά από τις 8 συνεχόμενες που πέτυχε πέρυσι από την Αραγονία έως την Καταλονία, καθώς και διαδοχικές νίκες σε GP για πρώτη φορά από τις 7 συνεχόμενες που πέτυχε πέρυσι από την Αραγονία έως την Ουγγαρία, ένα σερί που περιλάμβανε και διπλές νίκες (Sprint και GP).

1

Οι αναβάτες της Aprilia μπορούν να χαρίσουν στο εργοστάσιο του Noale την πρώτη του νίκη MotoGP στο Brno.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Τρεις αναβάτες έχουν βαθμολογηθεί και στα 8 Grand Prix του MotoGP μέχρι στιγμής το 2026:

Fabio Di Giannantonio

Luca Marini

Franco Morbidelli

Μόνο ένας αναβάτης έχει βαθμολογηθεί και στα 8 Tissot Sprint:

Francesco Bagnaia