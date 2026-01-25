του Νεκτάριου Διατσίδη

Το νέο Cruisym 400 της SYM προσφέρει περισσότερη δύναμη, καλύτερη τεχνολογία και πραγματικές επιδόσεις στον αυτοκινητόδρομο για αναβάτες που θέλουν περισσότερη ταχύτητα.

Τα μεγάλα σκούτερ ανέκαθεν κινούνταν σε έναν περίεργο αλλά υπέροχο χώρο μέσα στον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Δεν είναι μοτοσυκλέτες, δεν είναι ακριβώς τα σκούτερ που χωράνε παντού, αλλά αυτός είναι ο λόγος που αποτελούν την ιδανική επιλογή για αναβάτες που θέλουν πραγματική ταχύτητα στο δρόμο, άνεση σε μεγάλες αποστάσεις και αποθηκευτικό χώρο χωρίς να χρειάζονται σακίδιο.

Αυτός ο συνδυασμός χρηστικότητας και επιδόσεων είναι που κρατά ζωντανή αυτή την κατηγορία. Διατηρούν την απλότητα στη χρήση, προστασία από τον καιρό, αξιοπρεπή συμπεριφορά στον αυτοκινητόδρομο και αρκετή δύναμη ώστε να κινούνται με άνεση σε ταχύτητες εθνικής οδού χωρίς άγχος. Είναι η πύλη εισόδου για νέους αναβάτες αλλά και μια ξεκούραστη εναλλακτική για τους πιο έμπειρους που έχουν κουραστεί από τις μανέτες συμπλέκτη στην κίνηση, κάτι που αρχίζει να αλλάζει πλέον και στις μεγάλες μοτοσυκλέτες με μηχανικό ή ηλεκτρονικό αυτόματο έλεγχο.

Το νέο σκούτερ SYM Cruisym 400 προέρχεται από τον τεράστιο κατασκευαστή στην Ταϊβάν που κατασκευάζει σκούτερ και μοτοσυκλέτες από τη δεκαετία του 1950. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες μάρκες, έχει παράγει κινητήρες για άλλες εταιρείες και έχει χτίσει φήμη για στιβαρά, αξιόπιστα σκούτερ κάθε μεγέθους. Τώρα ανεβάζει στροφές στην κατηγορία των μεγάλων σκούτερ με αυτό το ολοκαίνουργιο μοντέλο.

Σίγουρα, το Cruisym μπορεί να έχει ένα περίεργο όνομα, όπως συμβαίνει με πολλά μοντέλα της SYM, αλλά αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η SYM του έδωσε πραγματική δύναμη μοτοσυκλέτας χωρίς να το κάνει τρομακτικό για τους νέους αναβάτες. Ο νέος μονοκύλινδρος κινητήρας ανεβαίνει από τα 279 κ.εκ. στα πλήρη 399 κ.εκ. Η ισχύς φτάνει τους 34 ίππους και περίπου 37 Nm ροπής. Μπορεί να μην είναι εντυπωσιακες τιμές, αλλά για τα δεδομένα των σκούτερ είναι πολύ υψηλές. Αυτό μεταφράζεται σε πιο άνετη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, καλύτερα προσπεράσματα και πολύ λιγότερο άγχος σε ταχύτητες όπως τα 120 χλμ./ώρα, ακολουθώντας τη ροή της κυκλοφορίας.

Για να το υποστηρίξει αυτό, η SYM ενίσχυσε και τα υπόλοιπα. Οι τροχοί μεγαλώνουν στις 15 ίντσες μπροστά και 14 πίσω, κάτι που βελτιώνει σημαντικά τη σταθερότητα, ειδικά στις υψηλές ταχύτητες. Ο μπροστινός δίσκος φρένου αυξάνεται στα 288 χλστ. και πλέον χρησιμοποιεί ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα. Με απλά λόγια: πιο δυνατά φρένα και καλύτερη αίσθηση στη μανέτα. ABS και έλεγχος πρόσφυσης προσφέρονται στάνταρ, κάτι που ακόμα δεν είναι δεδομένο σε αυτή την κατηγορία και σε αυτό το επίπεδο τιμής, αν και ακόμα δεν γνωρίζουμε την τιμή στην Ελλάδα.

Στον τομέα της τεχνολογίας, το Cruisym 400 καλύπτει επιτέλους το κενό. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT με συνδεσιμότητα smartphone, υποστήριξη πλοήγησης και θύρες φόρτισης. Δεν είναι απλώς για το θεαθήναι, κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη, ειδικά αν το χρησιμοποιείς ως βασικό μεταφορικό μέσο.

Το Cruisym 400 μοιράζεται πολλά με το Maxsym 400 της SYM: ίδια αρχιτεκτονική κινητήρα, παρόμοιο πλαίσιο και την ίδια… περίεργη ονοματολογία. Η βασική διαφορά εντοπίζεται κυρίως στην εμφάνιση. Το Cruisym δείχνει πιο σπορ, ενώ το Maxsym γέρνει περισσότερο προς έναν τουριστικό χαρακτήρα.

Όσον αφορά την τιμή και τη διαθεσιμότητα, η SYM αναμένεται να λανσάρει σύντομα το Cruisym 400 στην Ευρώπη, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η επίσημη τιμή η οποία θα είναι γύρω στα 6.000 ευρώ.

Συμπερασματικά, το Cruisym 400 δεν είναι απλώς μια αύξηση κυβισμού. Είναι η δέσμευση της SYM ότι τα μεγάλα σκούτερ πρέπει να είναι πραγματικά ικανά και όχι απλώς βολικά. Περισσότερη δύναμη, καλύτερα φρένα, σύγχρονη τεχνολογία και προσιτές επιδόσεις το καθιστούν μια σοβαρή επιλογή για όσους θέλουν χρηστικότητα και ταχύτητα επιπέδου μοτοσυκλέτας χωρίς την αντίστοιχη πολυπλοκότητα μιας μοτοσυκλέτας.