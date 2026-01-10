του Δημήτρη Διατσίδη

H 6η Ειδική Διαδρομή του φετινού Dakar Rally ξεκίνησε από την Hail και μπήκε για τασ καλά στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, όπως έχει κανείς στο μυαλό του την έρημο με τις τεράστιες εκτάσεις καλυμμένες με άμμο και τους αμμόλοφους να διαμορφώνουν τη διαδρομή περιλάμβανε 326 χλμ. Ειδικής Διαδρομής, τα οποία χρονομετρήθηκαν και 589 χλμ. Απλής Διαδρομής, φτάνοντας στη μέση του Αγώνα, στο Ryadh, όπου το Σάββατο 10 Ιανουαρίου είναι η καθιερωμένη ημέρα ξεκούρασης πριν ξεκινήσουν την Κυριακή για το δεύτερο μέρος του Αγώνα που περιλαμβάνει 7 Ειδικές Διαδρομές.

Ο Daniel Sanders βρέθηκε σε εξαιρετική φόρμα στην πρώτη μεγάλη αμμώδη Ειδική Διαδρομή με κατεύθυνση προς το Ριάντ. Ξεκινώντας από το Hail στην τρίτη θέση, ο υπερασπιστής του Τίτλου προσπέρασε γρήγορα τον Nacho Cornejo και στη συνέχεια τον ομόσταυλό του Luciano Benavides, για να ολοκληρώσει την Ειδική μόνος στην κορυφή και να εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό τα μπόνους που δίνονται στον αναβάτη που ανοίγει τη διαδρομή (2’40’’). Αυτό του επέτρεψε να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στη γενική κατάταξη. Ωστόσο, ο Αυστραλός φαίνεται πως παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό του και δεν σεβάστηκε ένα όριο ταχύτητας, λάθος που του κόστισε ποινή έξι λεπτών.

Παρότι ηττήθηκε σε απόλυτο χρόνο στην ίδια την Ειδική, ο Ricky Brabec αποκόμισε τα οφέλη της κορυφαίας σταθερότητάς του, τόσο στη συγκεκριμένη ημέρα όσο και από την εκκίνηση στο Yanbu. Ο Αμερικανός κατέκτησε τη 12η νίκη Ειδικής στην καριέρα του στο Dakar και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο αντίπαλο του Daniel Sanders. Ο αναβάτης της Monster Energy Honda HRC γνωρίζει ότι ο δρόμος για έναν τρίτο Τίτλο παραμένει μακρύς, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται 45 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αυστραλό, ωστόσο είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός αναβάτης της κατηγορίας RallyGP που δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Την προηγούμενη ημέρα, ήταν η σειρά του Tosha Schareina να δεχθεί ποινή λόγω λάθους. Ο Ισπανός δεν κατάφερε να εξιλεωθεί πλήρως, παρότι η θέση εκκίνησής του (πέμπτος στη σειρά) του έδινε την ευκαιρία να καλύψει χαμένο χρόνο. Τελικά, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στο γεγονός ότι ο Sanders «πιάστηκε» από τα ραντάρ ταχύτητας, όμως το αρχικό πλάνο του Schareina δεν προέβλεπε να περάσει την ημέρα ξεκούρασης εκτός βάθρου Γενικής, με διαφορά 11’56’’ από τον μεγάλο του αντίπαλο, αν και βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός λεπτού από τον Luciano Benavides, που είναι τρίτος.

Στην κατηγορία Rally 2 είδαμε την επιστροφή του Mike Docherty, μετά το σπάσιμο του εμπρός τροχού του στην τέταρτη Ειδική. Ο κάτοικος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ειδικός στην άμμο, ανέδειξε την ικανότητά του επικρατώντας όλων των αντιπάλων του στην κατηγορία και κατακτώντας ταυτόχρονα την 4η θέση στη γενική κατάταξη της Ειδικής. Ο Νοτιοαφρικανός, ο οποίος είχε δεχθεί βαριά ποινή πριν από δύο ημέρες (62 ώρες και 30 λεπτά), δεν έχει πλέον ελπίδες για τη συνολική νίκη στη Rally 2, παραμένει όμως αποφασισμένος να συνεχίσει να προσφέρει θέαμα.

Στην κατηγορία Original by Motul του Dakar Rally, στην οποία διαγωνίζεται ο Έλληνας οδηγός κέρδισε ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ, που αύξησε τη διαφορά του στη γενική κατάταξη της κατηγορίας στα 8’08” από τον Josep Pedro με Husqvarna.

Ο Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ στους αμμόλοφους είναι που κάθε χρόνο δυσκολεύεται κάπως, αλλά τελικά πήγε σταθερά και πήρε την 65η θέση της γενικής κατάταξης στο τέλος της Μαραθώνιας Ειδικής και την 13η στην κατηγορία του. Με τα αποτελέσματα αυτά έχασε δύο θέσεις στη Γενική κατάταξη και είναι στην 58η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων και παραμένει στην 11η θέση της Original by Motul, μετά από τις 7 πρώτες χρονομετρήσεις του φετινού Dakar Rally.

Αποτελέσματα 6ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 6ης Ειδικής Original by Motul:

Γενική κατάταξη μετά το πρώτο μισό του Αγώνα: