του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά τη νίκη του στο GP Ταϊλάνδης, αστειεύτηκε ότι θα ήθελε να λάβει ως δώρο ένα εμβληματικό Piaggio ‘Ape’. O Marco Bezzecchi έχοντας μεγαλώσει στο Ρίμινι – δίπλα στην Tavoulia – όπου ο Valentino Rossi έχει στο σπίτι του το εμβληματικό τρίκυκλο Ape με το οποίο όργωνε τους δρόμους στα μαθητικά του χρόνια, είχε στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή θα ήθελε και εκείνος το δικό του Ape!

Θέλοντας να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία, η Aprilia Racing οργάνωσε μια έκπληξη και του το παρέδωσε στο Ranch του Rossi, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Goiânia. H προπόνηση στο Ράντσο του Valentino είναι κάτι που θεωρείται “ιερή” υπποχρέωση για όλους τους πιλότους της “Riders Academy” όπως έχει μετονομαστεί η Ακαδημία VR|46. Το Ράντσο βρίσκεται στην άκρη της Ταβούλια και είναι μια μεγάλη έκταση περίπου χιλίων στρεμμάτων, στην οποία υπάρχουν και αμπελώνες. Η διαμορφωμένη χωμάτινη πίστα για προπόνηση με τύπου flat track μοτοσυκλέτες, είναι εξαιρετική και με τρομερές υποδομές.

Εκεί λοιπόν ο Massimo Rivola, Διευθυντής του Αγωνιστικού τμήματος της Aprilia και ο δοκιμαστής της ομάδας Lorenzo Savadori έφεραν το Piaggio Ape, βαμμένο στα αγωνιστικά χρώματα του εργοστασίου που βρίσκεται στο Νοάλε κοντά στην Βενετία και το παρέδωσαν στον οδηγό που έγραψε ιστορία για την Aprilia, δίνοντάς της τρεις συνεχόμενες νίκες για πρώτη φορά στο MotoGP.

“Μην τρέχεις, σε περιμένουμε” …συμβουλεύουν τον Bez!

“Μάρκο πήγαινε σιγά (αλλά πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους), γράφουν οι άνθρωποι της ομάδας στον οδηγό τους!

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Piaggio Group για όλη την υποστήριξη και την VR46 Racing Academy για τη φιλοξενία”, σχολίασαν οι άνθρωποι της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia, ενώ ο Marco Bezzecchi ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με το νέο αυτό δώρο που πήρε από την ομάδα, μετά την Aprilia Tuono Factory, τη μοτοσυκλέτα που του χάρισε πέρυσι το εργοστάσιο ώστε να πηγαίνει πιο γρήγορα από το Ρίμινι στις προπονήσεις του στην Ταβούλια.

O Massimo Rivola παραδίδει στον Bez και τα χαρτιά του τρίκυκλου ώστε να βγάλει νούμερα κυκλοφορίας