του Δημήτρη Διατσίδη

Το R3 BLU CRU World Cup είναι μια σημαντική κατηγορία αγώνων, καθώς απευθύνεται σε νεαρούς αναβάτες από όλον τον κόσμο που με προσιτό τρόπο μπορούν να συμμετέχουν σε ένα θεσμό που έχει την προοπτική να τους οδηγήσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK. H Yamaha R3 που οδηγούν όλοι σε αυτό το πρωτάθλημα είναι μια δοκιμασμένη μοτοσυκλέτα που μπορεί να αποκτήσουν και οι πρωτοεμφανιζόμενοι οδηγοί σε τοπικά πρωταθλήματα.

Έτσι το grid του FIM R3 BLU CRU World Cup 2026 έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη νέα σεζόν, καθώς οι αναβάτες συγκεντρώθηκαν στην πίστα Cremona Circuit στην Ιταλία για το επίσημο διήμερο Τεστ στις 8-9 Απριλίου, ενόψει του εναρκτήριου Γύρου στο Balaton Park από 1-3 Μαΐου.

Η φετινή λίστα συμμετοχών περιλαμβάνει 23 μόνιμους αναβάτες ηλικίας 14-18 ετών από 11 διαφορετικές χώρες, υπογραμμίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του θεσμού. Με τον πρωταθλητή του 2025 Alessandro Di Persio να ανεβαίνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Sportbike το 2026 με την υποστήριξη της Yamaha, αναδεικνύεται η εξέλιξη που προσφέρει το επιτυχημένο πρόγραμμα BLU CRU. Η μάχη για τον φετινό Τίτλο είναι ανοιχτή, με τον νικητή να κερδίζει την ίδια ευκαιρία για το 2027.

Στο επίσημο Τεστ ήταν η πρώτη φορά που συγκεντρώθηκε πλήρως το grid του 2026, φέρνοντας τους αναβάτες στην Cremona για να ξεκινήσουν τη σοβαρή προετοιμασία ενόψει του πρώτου Γύρου. Η πρώτη ημέρα επικεντρώθηκε στην πλήρη προετοιμασία των νεαρών αναβατών, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

Μετά την άφιξή τους στην πίστα, οι αναβάτες παρέλαβαν τον εξοπλισμό τους, που περιλάμβανε αγωνιστική στολή, μπότες, γάντια, προστατευτικό θώρακα, ισοθερμικά και άλλα. Στη συνέχεια συμμετείχαν στην παραδοσιακή κλήρωση μοτοσυκλετών, όπου κάθε αναβάτης τράβηξε έναν αριθμό που αντιστοιχούσε στην Yamaha R3 που θα χρησιμοποιεί όλη τη σεζόν, εξασφαλίζοντας απόλυτα ίσους όρους ανταγωνισμού. Ακολούθησε η επίσημη φωτογράφιση πριν στραφεί η προσοχή στην προετοιμασία για την πίστα.

Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε επίσης μια ξεχωριστή επίσκεψη από τον αναβάτη του FIM WorldSBK Andrea Locatelli της ομάδας Pata Maxus Yamaha WorldSBK. Με την εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο, ο Locatelli μίλησε στους αναβάτες για το πώς να προγραμματίζουν ένα αγωνιστικό τριήμερο, να βελτιώνουν τη θέση οδήγησης και να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στους αγώνες. Ήταν επίσης μια ευκαιρία για τους νεαρούς να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του παγκόσμιου επιπέδου και τη σημασία της λεπτομέρειας. Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι αναβάτες συμμετείχαν σε περίπατο στην πίστα μαζί με τον Di Persio και τον Τεχνικό Διευθυντή του θεσμού Sergio Barat, αποκτώντας πολύτιμες πληροφορίες για την προσέγγιση της πίστας Cremona.

Οι αναβάτες επωφελήθηκαν επίσης από την καθοδήγηση του πρώην αναβάτη WorldSBK και επίσημου προπονητή του θεσμού Pawel Szkopek κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση ενόψει της σεζόν.

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην οδήγηση, με έξι 20λεπτες Δοκιμές να δίνουν στους αναβάτες πολύτιμο χρόνο πάνω στις Yamaha R3 πριν τον πρώτο Γύρο. Ένας ακόμη ξεχωριστός καλεσμένος ήταν ο εν ενεργεία πρωταθλητής του FIM WorldSSP Stefano Manzi, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στο FIM WorldSBK με την ομάδα GYTR GRT Yamaha WorldSBK. Οδηγώντας μαζί με τους νεαρούς, ο Manzi αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά, μοιράζοντας εμπειρίες και βοηθώντας τους να κατανοήσουν τη νοοτροπία και τον επαγγελματισμό που απαιτείται για μια καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Xarly Mendez από τη Δομινικανή Δημοκρατία ήταν ο ταχύτερος στο Tεστ, με τους τέσσερις πρώτους να χωρίζονται μόλις από 0.170 δευτερόλεπτα, ενώ και οι 23 αναβάτες βελτίωσαν τους χρόνους τους κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, καθώς η αυτοπεποίθηση και ο ρυθμός αυξάνονταν σταθερά στην Cremona.

Το πρωτάθλημα συνεχίζει να αποτελεί αποδεδειγμένο μονοπάτι προς την επαγγελματική επιτυχία, προσφέροντας ίδιες μοτοσυκλέτες και ίσους όρους, όπου το ταλέντο, η αποφασιστικότητα και η αγωνιστική ικανότητα καθορίζουν τους μελλοντικούς αστέρες. Με ένα ακόμη ανταγωνιστικό grid για το 2026, η σεζόν αναμένεται γεμάτη μάχες, προσπεράσματα και εμφανίσεις που καθορίζουν καριέρες. Μάλιστα ο νεαρός Έλληνας οδηγός Αντώνης Βεντούρας – Πρωταθλητής BMU 2025 – που έχει στόχο να αναδειχθεί μέσα από αυτό το πρωτάθλημα, δεν έγινε δεκτός λόγω της μικρής του ηλικίας, αλλά υπόσχεται του χρόνου να κάνει δύσκολη τη ζωή των οδηγών του θεσμού, καθώς θα έχει και την εμπειρία ενός χρόνου αγώνων με την Yamaha R3.

Το FIM R3 BLU CRU World Cup 2026 περιλαμβάνει 6 Γύρους μαζί με το FIM WorldSBK, ξεκινώντας από το Balaton Park (1-3 Μαΐου), πριν επισκεφθεί τις πίστες MotorLand Aragon, Donington Park, Circuit de Nevers Magny-Cours, Cremona Circuit και Circuito do Estoril αργότερα μέσα στη χρονιά.

Όλοι οι Αγώνες του FIM R3 BLU CRU World Cup 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά στο κανάλι Yamaha Racing στο YouTube.