του Δημήτρη Διατσίδη

Καθώς η εναρκτήρια σεζόν του FIM Harley-Davidson Bagger World Cup πλησιάζει στον πρώτο της Aγώνα στο Austin, Texas, η Harley-Davidson και η MotoGP Sports Entertainment Group ανακοίνωσαν μία ακόμη ενημέρωση στη λίστα συμμετοχών του πρωταθλήματος. Η προσθήκη μιας νέας ομάδας και δύο αναβατών συνεχίζει να διαμορφώνει ένα ολοένα και πιο Διεθνές και ανταγωνιστικό grid ενόψει της πρώτης εμφάνισης της σειράς στην πίστα, με το πρώτο επίσημο pre-season test να έχει προγραμματιστεί για τις 21–22 Μαρτίου στην πίστα Circuit of the Americas.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στη λίστα των συμμετεχουσών ομάδων είναι η ParkinGO Team, ένας από τους πιο καταξιωμένους Διεθνείς αγωνιστικούς οργανισμούς της Ιταλίας, η οποία θα συμμετάσχει με μία μοτοσυκλέτα. Ιδρύθηκε από τον Giuliano Rovelli και διοικείται από τον γιο του Edoardo, ενώ η ParkinGO Team είναι πρώην πρωταθλήτρια ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Supersport με εκτενή εμπειρία σε Moto2, World Supersport και Διεθνείς αγώνες αντοχής. Η ομάδα θα παρατάξει τον Filippo Rovelli (#27), σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια Rovelli στο παγκόσμιο project της Harley-Davidson.

Επιπλέον, η Saddlemen Racing έχει επεκτείνει το πρόγραμμά της σε τρεις μοτοσυκλέτες, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και το βάθος του πρωταθλήματος.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΛΙΣΤΑ ΟΜΑΔΩΝ 2026

• Joe Rascal Racing (Australia) – 3 μοτοσυκλέτες

• Niti Racing (Indonesia) – 2 μοτοσυκλέτες

• ParkinGO Team (Italy) – 1 μοτοσυκλέτα

• Saddlemen Racing (USA) – 3 μοτοσυκλέτες

Καθώς οι προετοιμασίες για την εναρκτήρια σεζόν συνεχίζονται, οι συζητήσεις με υφιστάμενες και υποψήφιες ομάδες παραμένουν σε εξέλιξη σχετικά με πιθανές μελλοντικές εξελίξεις. Η προσωρινή συμμετοχή της Cecchini Racing βρίσκεται προς το παρόν σε αναμονή, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για τον 1ο Γύρο.

Η τρέχουσα σύνθεση αναδεικνύει τον πραγματικά Διεθνή χαρακτήρα του πρωταθλήματος, με αναβάτες και ομάδες από τέσσερις διαφορετικές ηπείρους. Αυτή η παγκόσμια ποικιλομορφία αντικατοπτρίζει τη μεγάλη απήχηση της σειράς και ενισχύει τη φιλοδοξία του FIM Harley-Davidson Bagger World Cup να καθιερωθεί ως μια νέα ανταγωνιστική πλατφόρμα που ενώνει αγωνιστικές κουλτούρες και κοινό από όλο τον κόσμο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ 2026

#10 TRAVIS WYMAN (USA) – SADDLEMEN RACING

Ο Travis Wyman έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη στους Αμερικανικούς αγώνες V-twin, γνωστός για τη συνέπεια, τον ρυθμό νίκης και την τεχνική του ανατροφοδότηση. Αγωνιζόμενος στο υψηλότερο επίπεδο της κατηγορίας bagger στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πετύχει πολλαπλές νίκες και βάθρα με μοτοσυκλέτες Harley-Davidson. Η εμπειρία του σε V-twin μεγάλου κυβισμού τον καθιστά πολύτιμο για την Saddlemen Racing.

#13 CORY WEST (USA) – SADDLEMEN RACING

Ο Cory West είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος Αμερικανός αναβάτης με πάνω από δύο δεκαετίες επαγγελματικής καριέρας, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου MotoAmerica Super Hooligan το 2024. Γνωστός για την ευελιξία και την τεχνική του αντίληψη, έχει αποκτήσει ισχυρή φήμη στους αγώνες V-twin μεγάλου κυβισμού στο κορυφαίο επίπεδο. Η εμπειρία του σε νίκες και η συμβολή του στην εξέλιξη τον καθιστούν βασικό μέλος της Saddlemen Racing.

#20 DIMAS EKKY PRATAMA (INA) – NITI RACING

Ο Dimas Ekky Pratama είναι ένας από τους πιο έμπειρους αναβάτες της Ινδονησίας, έχοντας συμμετάσχει στην Moto2 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα FIM CEV Moto2. Με έντονη παρουσία στο Asia Road Racing, συνδυάζει προσαρμοστικότητα, αντοχή και αγωνιστική ευφυΐα.

#27 FILIPPO ROVELLI (ITA) – PARKINGO TEAM

Ο Filippo Rovelli εισέρχεται στο πρωτάθλημα με την υποστήριξη της έμπειρης δομής της ParkinGO Team. Με Ευρωπαϊκή εμπειρία και έντονη προσήλωση στην εξέλιξη, εκπροσωπεί τη νέα γενιά Ιταλικού ταλέντου στο Bagger World Cup.

#34 CODY WYMAN (USA) – JOE RASCAL RACING

Ο Cody Wyman έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος ανταγωνιστής στους Αμερικανικούς αγώνες, με πολλαπλές νίκες και βάθρα στο MotoAmerica Super Hooligan. Η εξοικείωσή του με τις αγωνιστικές Harley-Davidson και το επιθετικό του στυλ τον καθιστούν ισχυρό διεκδικητή σε παγκόσμιο επίπεδο.

#51 ERIC GRANADO (BRA) – JOE RASCAL RACING

Ο Eric Granado είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Βραζιλιάνους αναβάτες Διεθνώς, με σημαντικές διακρίσεις στο MotoE World Cup και εμπειρία σε Moto2 και World Superbike. Γνωστός για την ακρίβεια και την προσαρμοστικότητά του, φέρνει εμπειρία παγκόσμιου επιπέδου στο πρωτάθλημα.

#69 ARCHIE MCDONALD (AUS) – JOE RASCAL RACING

Ο Archie McDonald εκπροσωπεί τη νέα γενιά Αυστραλών αναβατών. Με εμπειρία σε Εθνικά πρωταθλήματα superbike, συνδυάζει αποφασιστικότητα και πειθαρχημένη αγωνιστική στρατηγική.

#85 JAKE LEWIS (USA) – SADDLEMEN RACING

Ο Jake Lewis είναι ένας καταξιωμένος Αμερικανός αναβάτης με εμπειρία σε πολλές κατηγορίες. Γνωστός για τη φυσική του ταχύτητα και το πειθαρχημένο στυλ οδήγησης, υπήρξε σταθερός διεκδικητής σε κορυφαίο επίπεδο. Το 2012 κατέκτησε το AMA Pro SuperSport East Championship και αναδείχθηκε Rookie of the Year, ενώ το 2021 κατέκτησε τον τίτλο MotoAmerica Stock 1000. Η επιθετική του προσέγγιση ενισχύει τη Saddlemen Racing.

#99 OSCAR GUTIÉRREZ (ESP) – NITI RACING

Ο Oscar Gutiérrez είναι πρώην πρωταθλητής World Supersport 300 με εμπειρία σε Supersport και Superbike. Το ισορροπημένο στυλ και η εμπειρία του φέρνουν σταθερότητα και ωριμότητα στην Niti Racing.

Το grid θα βρεθεί στην πίστα αυτό το Σαββατοκύριακο, 21 & 22 Μαρτίου, στην πίστα COTA για το επίσημο pre-season test πριν την έναρξη των αγώνων μαζί με το MotoGP στο Red Bull Grand Prix of the United States. Μείνετε συντονισμένοι!