Επιμέλεια: Νεκτάριος Διατσίδης

Η Honda ανακοινώνει μια νέα προωθητική ενέργεια για το δημοφιλές ADV350, εξοπλισμένο με Smart Top Box, στην προνομιακή λιανική τιμή των 6,890€, προσφέροντας όφελος 520€ για τον καταναλωτή.

Το ADV350 ξεχωρίζει από το πλήθος. Η στιβαρή σχεδίασή του έχει την περιπέτεια στο DNA του, χάρη στο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο, το ανεστραμμένο πιρούνι και το προηγμένο σύστημα HSTC (Honda Selectable Torque Control) για βέλτιστη διαχείριση της πρόσφυσης του πίσω τροχού.



Εκτός από την επιβλητική του παρουσία, το ADV350 φροντίζει και για την καθημερινότητα του αναβάτη. Η ρυθμιζόμενη ζελατίνα προσαρμόζεται εύκολα με ένα μηχανισμό ασφάλισης σε τέσσερα ύψη με συνολική διαδρομή 133 χιλ. με την ψηλότερη θέση να βοηθά στη ροή αέρα ώστε να περνά ελεγχόμενα γύρω από τους ώμους του αναβάτη μειώνοντας την κόπωση σε μεγάλα ταξίδια με υψηλότερες ταχύτητες. Σε περιβάλλον πόλης, όπου ο δροσερός αέρας όπως και η απρόσκοπτη ορατότητα είναι κάτι που εκτιμούν οι αναβάτες, η χαμηλότερη θέση είναι ιδανική. O μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, το έξυπνο κλειδί (Smart Key) και το Smart Top Box 50L προσφέρουν κορυφαία άνεση και πρακτικότητα στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.



Με μοναδικό στυλ και έντονη προσωπικότητα, το Honda ADV350 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα scooter που συνδυάζει αστική άνεση με περιπετειώδη χαρακτήρα.

Η προσφορά αφορά το 24YM και ισχύει για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Honda ή την ιστοσελίδα https://www.honda-motorcycles.gr/range/ADV-350-2024/offers/