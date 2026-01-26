του Νεκτάριου Διατσίδη

Το XYTE One συνδυάζει την ευελιξία ενός σκούτερ με την ασφάλεια μικρού αυτοκινήτου και την προστασία από τις καιρικές συνθήκες, σε ένα συμπαγές ηλεκτρικό πακέτο.

Η ηλεκτρική μετακίνηση αρχίζει να γίνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Βλέπουμε οχήματα να εμφανίζονται που δεν ανήκουν καθαρά σε καμία υπάρχουσα κατηγορία. Δεν είναι ακριβώς αυτοκίνητα, ούτε πραγματικές μοτοσυκλέτες. Σίγουρα δεν είναι όπως τα κλασικά σκούτερ, αλλά βρίσκονται σε έναν παράξενο ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κατηγοριών, δανειζόμενα στοιχεία από καθεμία και συνδυάζοντάς τα σε κάτι καινούργιο.

Το XYTE One είναι το τέλειο παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Μοιάζει με σκούτερ, οδηγείται σαν μικρο αυτοκίνητο και ακολουθεί τους δικούς του κανόνες όσον αφορά την άδεια οδήγησης και την ασφάλεια. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, το ιδιαίτερο σκούτερ κατασκευάζεται από την XYTE Mobility GmbH, μια Γερμανική startup με επικεφαλής τον Dr. Wolfgang Ziebart, ένα στέλεχος με μακρά πορεία στην αυτοκινητοβιομηχανία και ηγετικές θέσεις σε μεγάλες παγκόσμιες μάρκες. Αυτό το υπόβαθρο έχει σημασία, γιατί το One δεν είναι κάποιο πρόχειρο τεχνολογικό δημιούργημα. Είναι μια σοβαρή προσπάθεια να επανεξεταστεί το πώς πρέπει να κινούμαστε μέσα στις πόλεις, ειδικά για όσους θέλουν άνεση χωρίς να είναι εκτεθειμένοι όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά δίτροχα.

Το XYTE One βασίζεται σε μια πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα με τρεις τροχούς, κάτι που του δίνει εξαρχής πλεονέκτημα σταθερότητας. Όμως το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ασφάλεια, καθώς διαθέτει ένα προστατευτικό κλωβό γύρω από τον αναβάτη. Χάρη σε αυτή τη δομή, έχει σχεδιαστεί ώστε σε ορισμένες περιοχές να μπορεί να οδηγείται νόμιμα χωρίς κράνος. Αυτό και μόνο το κάνει να ξεχωρίζει στον χώρο της μικροκινητικότητας. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η ευκολία οδήγησης: έχει σχεδιαστεί ώστε να οδηγείται με απλή άδεια αυτοκινήτου και όχι με άδεια μοτοσυκλέτας. Αυτό ανοίγει την πόρτα σε ένα τεράστιο κοινό αστικών μετακινούμενων που ποτέ δεν είχαν σκεφτεί να ανέβουν σε δίτροχο.

Όσο για τις επιδόσεις του, μην περιμένετε εντυπωσιακά νούμερα, καθώς είναι ρυθμισμένο για αστική χρήση. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται περίπου στα 100 χλμ./ώρα, κάτι παραπάνω από αυτήν που χρειάζεται για αστικές λεωφόρους και βασικούς δρόμους. Η αυτονομία ξεπερνά τα 95 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, καθιστώντας το ρεαλιστικό για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς συνεχή φόρτιση. Είναι ξεκάθαρα φτιαγμένο για να ισορροπεί ανάμεσα στη χρηστικότητα και την αποδοτικότητα, όχι για να κυνηγά ακραίες επιδόσεις.

Σχεδιαστικά, δεν προσπαθεί να μοιάζει με παραδοσιακό σκούτερ. Το αμάξωμα είναι πιο κοντά στη λογική του αυτοκινήτου, δίνοντάς του μια στιβαρή, φουτουριστική αίσθηση, διατηρώντας παράλληλα μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η κλειστή κατασκευή σημαίνει επίσης προστασία από τις καιρικές συνθήκες, κάτι που αποτελεί τεράστια αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής για καθημερινούς αναβάτες.

Αυτό που κάνει το XYTE One πραγματικά ελκυστικό δεν είναι μόνο η κατασκευή. Είναι η νοοτροπία πίσω από αυτό. Η XYTE δεν κυνηγά την ταχύτητα ή τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά. Εστιάζει σε κάτι πιο απλό: στο να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση να εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη σε ένα ευρύτερο κοινό. Εμπιστοσύνη για νέους αναβάτες, χρήση σε κακές καιρικές συνθήκες και ευκολία ελιγμών όταν η κυκλοφορία γίνεται χαοτική. Στόχος είναι να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση λιγότερο τρομακτική και πιο εύκολη.

Το XYTE One τοποθετείται ιδανικά ανάμεσα στα σκούτερ και τα μικρά αυτοκίνητα πόλης. Είναι μικρότερο, φθηνότερο στη χρήση και ευκολότερο στο παρκάρισμα από ένα αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα, προσφέρει υψηλότερη ασφάλεια σε σχέση με ένα τυπικό σκούτερ και σίγουρα καλύτερη προστασία από τα στοιχεία της φύσης, κάτι που αποτρέπει πολλούς υποψήφιους αναβάτες στο να ανέβουν σε ένα δίτροχο.

Ακόμα κι αν το XYTE One χρειαστεί μερικά χρόνια για να ενταχθεί σε μια κατηγορία, πετυχαίνει ήδη κάτι αρκετά εντυπωσιακό. Μας δίνει μια ματιά στο πού μπορεί να κατευθυνθεί η αστική μετακίνηση. Συμπαγής, ηλεκτρική και σχεδιασμένη ειδικά για τη ζωή στην πόλη, αλλά με αρκετή ασφάλεια ώστε να προσελκύσει ανθρώπους που κανονικά δεν θα πλησίαζαν ποτέ μια μοτοσυκλέτα. Αν η XYTE το υλοποιήσει σωστά, το One θα μπορούσε να βοηθήσει στη νομιμοποίηση μιας εντελώς νέας κατηγορίας οχημάτων καθημερινής μετακίνησης. Αυτό που χρειάζεται είναι οι δρόμοι στην πόλη να είναι σχεδιασμένοι σωστά και με καλή ποιότητα οδοστρώματος για να αποφεύγονται τα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν ειδικά στην Ελλάδα. Ελπίσουμε να βελτιωθούν οι συνθήκες και σε αυτόν τον τομέα για να μπορούν τέτοιου είδους οχήματα να είναι πραγματικά πιο ασφαλή στις μικρές ταχύτητες μέσα στην πόλη.