του Νεκτάριου Διατσίδη

Από τη θεαματική παρέλαση U.S. Car On The Beach μέχρι την απονομή των βραβείων του Custom Bike Show, η Κυριακή του IBW ολοκλήρωσε τέσσερις ημέρες γεμάτες μοτοσυκλέτες, κινητήρες, μουσική και θέαμα, με την κεντρική σκηνή να παραμένει στο επίκεντρο μέχρι και το τελευταίο ντεσιμπέλ.

Η μαγεία του Saturday Light Parade, με τα φώτα χιλιάδων μοτοσυκλετών να ζωγραφίζουν το ηλιοβασίλεμα πάνω από την Lignano Sabbiadoro, παρέμενε ακόμη στην ατμόσφαιρα, όταν το Italian Bike Week έβαλε ξανά την πόλη σε ρυθμούς εκδήλωσης. Ο χώρος στάθμευσης του Village γέμισε γρήγορα και πάλι με μοτοσυκλέτες κάθε είδους και στυλ, ενώ στην περιοχή του Stadio, τα Αμερικανικά αυτοκίνητα ζέσταιναν τους κινητήρες τους για το U.S. Car On The Beach, σηματοδοτώντας την έναρξη της θεαματικής παρέλασης 200 κλασικών αυτοκινήτων, hot rods, custom και muscle cars, όλα αυστηρά Made in the USA. Η παρέλαση, που διοργανώθηκε από το εξειδικευμένο περιοδικό Cruisin’ Life και το Old School Garage Club από το Pordenone, μετέτρεψε το πρωινό της Κυριακής στην Lignano σε ένα ταξίδι πίσω στη χρυσή εποχή του Αμερικανικού ονείρου.

Το απόγευμα, τα φώτα στράφηκαν στην κεντρική σκηνή για την πολυαναμενόμενη απονομή των βραβείων του ιστορικού Custom Bike Show. Αφού παρακολούθησε τις μοτοσυκλέτες καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η κριτική επιτροπή αποκάλυψε ποιες δημιουργίες των Διεθνών κατασκευαστών custom μοτοσυκλετών θα έφευγαν με τα πολλά βραβεία που διεκδικούσαν. Ο πιο σημαντικός τίτλος, το Best in Show του Italian Motorcycle Championship (IMC), πήγε στην κομψή full custom «Uwe», που βασίζεται σε Harley-Davidson και κατασκευάστηκε από το Friulian εργαστήριο VM Cycles, με ρέουσες γραμμές που ισορροπούν ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Από τις πιο ακραίες ειδικές κατασκευές μέχρι τις σύγχρονες ερμηνείες κλασικών μοντέλων, ο διαγωνισμός κάλυψε κάθε πλευρά της custom σκηνής. Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Scrambler πήγε στην Γαλλία, με την Harley-Davidson 883 Sportster της RD Kustom από τη Μασσαλία να κατακτά την πρώτη θέση. Ο Γάλλος κατασκευαστής κέρδισε επίσης το ειδικό βραβείο του Salon du 2 Roues στην Λυών με μια δίχρονη Yamaha YZ 250, με τον θάλαμο καύσης να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και την απαραίτητη δόση χαρακτήρα. Μια ακόμη Sportster, αυτή τη φορά κατασκευασμένη από τον Emanuele Magnanelli από το San Marino, κέρδισε την κατηγορία Cafe Racer. Στην κατηγορία Streetfighters, θριάμβευσε η επιβλητική Yamaha MT-01 του Giordano Loi από την Σαρδηνία, με τον τεράστιο δικύλινδρο κινητήρα των 1,700 κ.εκ. να δεσπόζει.

Στην κατηγορία Harley Modified, η επιλογή ήταν η Night Rod του εργαστηρίου Custom THOM από την Mantua, ειδικού στις Milwaukee power cruisers. Έκπληξη στην κατηγορία Metric, όπου την πρώτη θέση πήρε η εξαιρετική Moto Guzzi 500 της MC Cycles από το Treviso. Επιστρέφοντας στους Αμερικανικούς V-twin, το Ελβετικό εργαστήριο Cool Man Customs κέρδισε την κατηγορία Freestyle με την chopper, που κινείται από κινητήρα S&S. Στην κατηγορία των Αμερικανικών «γυμνών» μοντέλων Buell, η Taurus 1125 της Rod Custom Motorcycles ταξίδεψε από την Τσεχία για να πάρει την 1η θέση.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Paolo Massera από την Brescia και την Ducati MX900, η οποία κέρδισε τόσο το κοινό όσο και το κορυφαίο βραβείο του Artigliate Custom Contest: μια ριζοσπαστική custom εκδοχή του ιδιαίτερα δημοφιλούς κινητήρα Desmodue από το Borgo Panigale.

Και ενώ τα τρόπαια άλλαζαν χέρια, το πάρτι συνεχιζόταν. Στο IBW (Italian Bike Week), μια τελετή απονομής δεν σημαίνει ποτέ πραγματικά το τέλος. Η κεντρική σκηνή συνέχισε να γεμίζει με μουσική, με το νεανικό συγκρότημα The Snakes, τον κλασικό ήχο των The Sempires και το Tex-Mex rock των Desert Dreamers από την Τεργέστη, συνοδεύοντας τα τελευταία χιλιόμετρα μιας έντονης και θεαματικής 5ης διοργάνωσης του IBW.

Πλήρη αποτελέσματα Custom Bike Show – IBW 2026

BEST IN SHOW IMC

HARLEY-DAVIDSON UWE | VM Cycles (UD) – κερδίζει διαμονή για δύο άτομα στο 41ο Biker Fest International στη Lignano Sabbiadoro (UD), από τις 20 έως τις 23 Μαΐου 2027.

SALON DU 2 ROUES LYON AWARD

YAMAHA YZ 250 | RD KUSTOM (Γαλλία) – κερδίζει περίπτερο στη διοργάνωση του 2027, από τις 11 έως τις 14 Φεβρουαρίου.

SCRAMBLER

1η – H-D 883 SPORTSTER | RD Kustom (Marseille, F) – κερδίζει μπουφάν Blauer

2η – CAGIVA ALA ROSSA | Santa Fox (SV) – κερδίζει δωροεπιταγή 150€ Faster96

3η – KAWASAKI KLR | Stray’s Garage (MO) – κερδίζει γάντια Blauer + πλακέτα Melo Orafo

CAFE RACER

1η – H-D SPORTSTER 1200 | Emanuele Magnanelli (San Marino) – κερδίζει μπουφάν Blauer

2η – H-D IRONHEAD | Zoynek Threcek (Τσεχία) – κερδίζει δωροεπιταγή 150€ Faster96

3η – HONDA CB500 | Antonio Celcini (PD) – κερδίζει γάντια Blauer + πλακέτα Melo Orafo

OLD STYLE

1η – H-D HERITAGE SOFTAIL 1450 | Pacelli Custom (CE) – κερδίζει εκπτωτικό κουπόνι Wemoto + πλακέτα Melo Orafo

2η – MOTOM 50 | Umberto Righi (VR) – κερδίζει δωροεπιταγή 100€ Rizoma

3η – H-D SPORTSTER | Chemical Team (UD) – κερδίζει κουπόνι για ελαστικά Avon

STREETFIGHTER

1η – YAMAHA MT01 | Giordano Loi (Rome) – κερδίζει δωροεπιταγή 350€ Alex De Pase Tattoo

2η – SUZUKI GS 650 F | Garajek (BG) – κερδίζει δωροεπιταγή 200€ Alex De Pase Tattoo

3η – H-D XR1200 TROFEO | GPM Moto Garage (BS) – κερδίζει δωροεπιταγή 100€ Alex De Pase Tattoo + πλακέτα Melo Orafo

MODIFIED H-D

1η – H-D NIGHT ROD | Custom T.H.O.M. (MN) – κερδίζει κουπόνι για ελαστικά Avon

2η – H-D ROAD GLIDE | Mr Fighter (TV) – κερδίζει δωροεπιταγή 150€ Faster96

3η – H-D SPORTSTER | Overdrive Customs (VE) – κερδίζει γάντια Blauer + πλακέτα Melo Orafo

METRIC

1η – MOTO GUZZI 500 | MC Cycles (TV) – κερδίζει μπουφάν Blauer

2η – CUSTOM RAX 1917 | Simon Poplatnik (Σλοβενία) – κερδίζει δωροεπιταγή 150€ Faster96

3η – HONDA 650 “THE BLUE WAVE” | Tony Selvaggi (VE) – κερδίζει εκπτωτικό κουπόνι Wemoto + πλακέτα Melo Orafo

BUELL

1η – TAURUS 1125 | Rod Custom Motorcycles (Τσεχία) – κερδίζει μπουφάν Blauer

2η – BUELL XB | Garajek (BG) – κερδίζει γάντια Blauer

3η – BUELL XB12S | Rod Custom Motorcycles (Τσεχία) – κερδίζει εκπτωτικό κουπόνι BSMacchine + πλακέτα Melo Orafo

FREESTYLE

1η – S&S CHOPPER | Cool Man Customs (Ελβετία) – κερδίζει μπουφάν Blauer

2η – BSA 650 “PARUK” | Renato Peres (UD) – κερδίζει δωροεπιταγή 100€ Rizoma

3η – YAMAHA XT | Samuele Gorni (MN) – κερδίζει εκπτωτικό κουπόνι BSMacchine + πλακέτα Melo Orafo

ARTIGLIATE CUSTOM CONTEST

1η – DUCATI MX900 | Paolo Massera (BS) – κερδίζει δωροεπιταγή 150€ Faster96

2η – CAGIVA ALAROSSA 350 | Carlo Santafox (SV) – κερδίζει εκπτωτικό κουπόνι BSMacchine

3η – H-D SPORTSTER | RD Kustom Design (Γαλλία) – κερδίζει γάντια Blauer