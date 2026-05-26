του Δημήτρη Διατσίδη

Το MototGP, το πιο συναρπαστικό μηχανοκίνητο σπορ στη Γη φτάνει στην Τοσκάνη – με τους τοπικούς ήρωες έτοιμους να παλέψουν για τη δόξα!

Αυτή την εβδομάδα, το MotoGP αγωνίζεται μέσα σε μια καρτ ποστάλ. Έχοντας διανύσει το ένα τέταρτο της σεζόν, βρισκόμαστε στους μαγικούς λόφους της Τοσκάνης, εκεί που το MotoGP κατακλύζει το Mugello για το Brembo Grand Prix της Ιταλίας το οποίο φέρνει τον 7ο Γύρο. Οι επικές μάχες του περασμένου έτους στο Tissot Sprint και στο Grand Prix χάρισαν στους φιλάθλους ένα πραγματικό υπερθέαμα και με έναν Ιταλό να είναι επικεφαλής του Πρωταθλήματος, το κοινό θα στηρίξει τους τοπικούς του ήρωες για περισσότερες τέτοιες στιγμές το 2026.

BEZZECCHI ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ: Η Aprilia θέλει να φέρει τη μαγεία του Mugello

Για πρώτη φορά από το 2023, η κορυφή της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος ανήκει στην Ιταλία. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) είχε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο στην Βαρκελώνη, αλλά αύξησε τη διαφορά του από τον συναθλητή του Jorge Martin από έναν σε 15 βαθμούς. Χωρίς ποτέ να έχει ανέβει σε βάθρο Grand Prix στο Mugello, ο «Bez» ελπίζει να αλλάξει αυτή τη στατιστική, ενώ ο Martin έχει βρεθεί στο βάθρο του Mugello στα δύο τελευταία GP που διεξήχθησαν εκεί, αν και απουσίασε πέρυσι και εμφανίζεται φέτος για πρώτη φορά με την Aprilia. Οι μηδέν βαθμοί στην Καταλονία, παρά τις μεγάλες δυνατότητες, σημαίνουν ότι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 πρέπει να αντεπιτεθεί. Η Aprilia θα απολαύσει επίσης την ευκαιρία να αντιμετωπίσει και να νικήσει την Ducati, περισσότερο εδώ από οπουδήποτε αλλού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΕ ΦΟΡΑ: Ο ‘Diggia’ νικητής, ο Acosta θέλει απάντηση

Διακόπτοντας το πάρτι της Aprilia στην κορυφή, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έρχεται μετά από νίκη – τη δεύτερή του στο MotoGP μετά το Qatar GP του 2023 και το κατάφερε μπροστά στο μεγάλο αφεντικό της ομάδας του, τον Valentino Rossi. Ανέβηκε επίσης στο βάθρο στο Mugello το 2025. Για τον αντίπαλό του Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), όμως, το Mugello είναι εχθρικό έδαφος. Ο “The Shark” πήρε την pole position και έχασε τη νίκη στο Sprint του Σαββάτου στην Βαρκελώνη για μόλις 0.041 δευτερόλεπτα, ενώ την Κυριακή εγκατέλειψε λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν τον τερματισμό – δεν ήταν η μέρα του. Το Mugello του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει στο παιχνίδι. Και οι δύο αναβάτες βρίσκονται αντίστοιχα 26 και 50 βαθμούς πίσω από τον Bezzecchi, αφού πριν από την Βαρκελώνη ήταν πολύ πιο κοντά μεταξύ τους.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ: Ogura και Fernandez στην πρώτη εξάδα

Οι υπόλοιπες Aprilia δεν βρίσκονται πολύ μακριά στη βαθμολογία, με όλες τις μοτοσυκλέτες της εταιρείας να είναι μέσα στην πρώτη εξάδα συνολικά. Ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) είναι στην 5η θέση, ακολουθούμενος από τον συναθλητή του Raul Fernandez στην 6η. Και οι δύο είχαν αμφιλεγόμενα GP Καταλονίας: ο Fernandez συγκρούστηκε με τον Martin, ενώ ο Ogura έβγαλε εκτός τον Acosta στον τελευταίο γύρο και στην τελευταία στροφή, δεχόμενος στη συνέχεια ποινή. Και οι δύο είχαν βρεθεί στην πρώτη δεκάδα στο Mugello πέρυσι και θέλουν φέτος εξιλέωση και κάτι περισσότερο.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Οι κυνηγοί της νίκης του 2025 και οι τοπικοί ήρωες

Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) κέρδισε στο Mugello για τρεις συνεχόμενες χρονιές μεταξύ 2022 και 2024, αλλά το 2025 τερμάτισε μόλις 4ος. Μετά την 3η θέση στην Βαρκελώνη – το πρώτο του βάθρο από τη νίκη του στο Motegi πέρυσι – μπορεί να χαρίσει στους Tifosi το αποτέλεσμα που περιμένουν; Πουθενά αλλού στο ημερολόγιο δεν θα είναι πιο αποφασισμένος να το κάνει. Οι Luca Marini (Honda HRC Castrol), Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3) και Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ενισχύουν επίσης την Ιταλική παρουσία, με τον Marini να έρχεται από το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς του, μια 6η θέση.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Η φόρμα είναι κρίσιμη για Aldeguer και Quartararo

Η ξαφνική 2η θέση του Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) στην Βαρκελώνη έδειξε ότι, παρότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος σωματικά, παραμένει δυνατός και πρέπει να υπολογίζεται. Ήταν αυτό το σημείο καμπής πριν από ακόμη περισσότερα στο Mugello; Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) τερμάτισε 5ος, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα του 2026, κάτι που του δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το 2025 είχε δύσκολο Ιταλικό GP, όμως δύο συνεχόμενοι τερματισμοί στην πρώτη εξάδα φέρνουν αισιοδοξία. Ο συναθλητής του Alex Rins ήταν 14ος το περασμένο Σαββατοκύριακο και πήρε βαθμούς στο Mugello το 2025.

Η κοινή καλύτερη Κυριακάτικη εμφάνιση του 2026 για τον Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) του δίνει επιπλέον κίνητρο για το Mugello, ενώ η 9η θέση του Diogo Moreira (Pro Honda LCR) στην Βαρκελώνη ήταν προσωπικό ρεκόρ. Η 13η θέση μπορεί να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα του Joan Mir (Honda HRC Castrol) για το 2026, αλλά αυτό δεν λέει όλη την ιστορία, καθώς ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2020 δέχθηκε ποινή πίεσης ελαστικών αφού είχε τερματίσει 2ος στην πίστα την Κυριακή στην Βαρκελώνη – θα αλλάξει η τύχη του στην Ιταλία;

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: απογοητεύσεις, ηρωισμοί και δίψα

Ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech 3) πέτυχε επίσης το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν με την 11η θέση στην επιστροφή του στη δράση και βρισκόταν μέσα στην πρώτη δεκάδα σε όλο το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο του Mugello το 2025. Ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) μπήκε στους βαθμούς για δεύτερο συνεχόμενο Αγώνα για πρώτη φορά το 2026, ενώ ο συναθλητής του Toprak Razgatlioglu αγωνίζεται για πρώτη φορά στο Mugello στο MotoGP και αναζητά επιστροφή στους βαθμούς. Όλοι τους θα επιδιώξουν να χτίσουν δυναμική στους συνεχόμενους Αγώνες που ακολουθούν, ξεκινώντας από το Mugello.

Τέλος, γνωρίζουμε ήδη ότι οι Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Johann Zarco (Castrol Honda LCR) θα απουσιάσουν από το Mugello, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να τους αντικαταστήσουν. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα.

Παράλληλα, εξακολουθούμε να περιμένουμε ένα οριστικό σημάδι για το αν θα δούμε τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ξανά στη δράση. Μετά από πτώση το Σάββατο, ο εν ενεργεία Πρωταθλητής αποσύρθηκε από το Le Mans για να υποβληθεί σε επέμβαση στον ώμο – κάτι που είχε ήδη προγραμματιστεί μετά την Βαρκελώνη. Θα επιστρέψει στη δράση; Θα το μάθουμε σύντομα. Συντονιστείτε αυτό το Σαββατοκύριακο για το Brembo Grand Prix της Ιταλίας καθώς το MotoGP φτάνει στην Τοσκάνη!