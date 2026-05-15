του Δημήτρη Διατσίδη

Το Michelin Grand Prix de France επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού στο ημερολόγιο του MotoGP™. Πολύ περισσότερο από ένα απλό Grand Prix, το Le Mans προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τη μαγεία του αθλητισμού, εντυπωσιακά shows και μια ξεχωριστή σύνδεση με τους φιλάθλους.

Με 311.638 θεατές συνολικά στη διάρκεια του τριημέρου, εκ των οποίων οι 112.167 την Κυριακή, η διοργάνωση του 2026 επιβεβαίωσε τη μοναδική αφοσίωση του Γαλλικού κοινού στο Grand Prix της χώρας του.

Ένα πάθος που κάνει το Le Mans ξεχωριστό, με εντυπωσιακή προσέλευση ήδη από τις πρώτες ημέρες:

➡️ 101.537 θεατές ήδη πριν από την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος

➡️ 97.934 το Σάββατο

➡️ 112.167 την Κυριακή

Το Le Mans επιβεβαιώνει τον μοναδικό του χαρακτήρα, με τον ενθουσιασμό να χτίζεται για πολλές ημέρες, πολύ πριν ακόμη ξεκινήσει ο κυρίως αγώνας.



O Claude Michy είναι το μυστικό της επιτυχίας

Πέρα από το ρεκόρ προσέλευσης θεατών που έγινε πέρυσι με 311.797 θεατές, με τους 159 λιγότερους φέτος έχουμε τα δύο πολυπληθέστερα GP της ιστορίας. Και πίσω από αυτές τις επιτυχίες υπάρχει το όνομα του Claude Michy, του πανέξυπνου και διορατικού promoter που έχει κάνει το Γαλλικό MotoGP να βρίσκεται στην κορυφή για πολλά χρόνια, αφού από το 2017 κει μετά καταγράφει συνεχώς πάνω από 200.000 εισιτήρια! Ο Michy οργανώνει τα πάντα, τα φοβερά σόου για τους θεατές, αλλά και τους γύρω χώρους με κάμπινγκ γύρω από την πίστα, με το μεγάλο χώρο κεντρικά της πίστας όπου υπάρχουν περίπτερα με πολλές εταιρίες ειδών για το μοτοσυκλετιστή και τη μοτοσυκλέτα να πωλούν τα είδη τους, γενικά προσφέρει στην περιοχή του Le Mans μια εκπληκτική εκδήλωση που κάνει τχίρο αρκετά πάνω από 100 εκατομμύρια €!

Από την αγωνιστική πλευρά:

Ο Jorge Martin και η Aprilia στην κορυφή

Στην πίστα, η Aprilia κυριάρχησε πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό «1-2». Μετά τη νίκη του στο Tissot Sprint, ο Jorge Martin (Aprilia Racing) επικράτησε και την Κυριακή μπροστά από τον Marco Bezzecchi, ενώ ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP™ Team) συμπλήρωσε το βάθρο, χαρίζοντας στην Aprilia το πρώτο «τριπλό» βάθρο της ιστορίας της στο MotoGP.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 δήλωσε στο μικρόφωνο του Canal+:

«Οι νίκες είναι το αποτέλεσμα της καλής δουλειάς. Ζήτω το Le Mans. Ζήτω η Γαλλία.»



Οι Γάλλοι πάλεψαν μπροστά στο κοινό τους

Το γαλλικό κοινό έζησε έντονες στιγμές σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου υποστηρίζοντας τους αναβάτες του.

Το τριήμερο ξεκίνησε ιδανικά, με τον Johann Zarco να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο στις Δοκιμές και με την παρουσία και των δύο Γάλλων στο Q2.

Μπροστά στους συμπατριώτες του, ο Fabio Quartararo πραγματοποίησε έναν πολύ δυνατό αγώνα, κατακτώντας την 6η θέση, ενώ ο Johann Zarco, παρά έναν πιο περιπετειώδη αγώνα, τερμάτισε 11ος.

Ο Johann Zarco κράτησε πάντως τα θετικά, δηλώνοντας στο Canal+:

«Όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες… Το θετικό αυτού του Σαββατοκύριακου είναι ότι βλέπουμε πόσο γρήγοροι μπορούμε να είμαστε. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε. Γιατί όταν είμαστε γρήγοροι, είμαστε πραγματικά πάρα πολύ γρήγοροι.»

Ένα ολοκληρωμένο υπερθέαμα

Όπως κάθε χρόνο, η εκπομπή En Pole του Canal+ άνοιξε την αυλαία των εκδηλώσεων το βράδυ της Πέμπτης μέσα σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, προσφέροντας μια πρώτη μεγάλη στιγμή επαφής με το κοινό.

Άλλο ένα σημείο αναφοράς ήταν η Fan Zone της AMV, η οποία κατακλύστηκε και πάλι από θεατές, ανάμεσα σε δραστηριότητες, συναντήσεις με αναβάτες του MotoGP και μεγάλους διαγωνισμούς.

Το μηχανοκίνητο show άφησε επίσης έντονο αποτύπωμα, με τον Luc Ackermann να προσφέρει ένα εντυπωσιακό φινάλε πραγματοποιώντας ένα θεαματικό διπλό backflip πάνω από την αψίδα εκκίνησης του MotoGP™, αφήνοντας το κοινό άφωνο.

Η διοργάνωση του 2026 είχε και μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς αποτέλεσε την τελευταία χρονιά της Michelin στο MotoGP™. Σε αυτή την τελευταία της παρουσία, το Le Mans πρόσφερε στον Γάλλο κατασκευαστή ένα Grand Prix αντάξιο της προσφοράς του: θεαματικό, δημοφιλές και γεμάτο πάθος.

Η διοργανώτρια αρχή θέλησε να εκφράσει τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες της προς τη Michelin για τη σταθερή υποστήριξη και την πολύτιμη συμβολή της όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλοντας ώστε το Grand Prix de France να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του ημερολογίου του MotoGP™.

“Ευχαριστούμε όλους!”, λέει ο Claude Michy και το Γαλλικό κοινό, αλλά και το Γαλλικό κράτος (με έσοδα πάνω από 30 εκατομμύρια € από ΦΠΑ και φόρους), αλλά και η περιοχή, πρέπει να τον ευχαριστούν για όλο αυτό που κάνει, που το ξεκίνησε το 1994 και έχει συμβόλαιο να το κάνει μέχρι και το 2031.

Ο ίδιος συνεχίζει: “Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συνεργάτες, στους κριτές, στους εθελοντές, στους προμηθευτές, στους εργαζόμενους και στις εκατοντάδες χιλιάδες θεατές που έκαναν το Le Mans να ζήσει ξανά μοναδικές στιγμές.”

Ακόμη μία σπουδαία διοργάνωση. Ραντεβού το 2027.