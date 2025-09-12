του Δημήτρη Διατσίδη

Αυτή είναι η 32η φορά που το Misano φιλοξενεί ένα Grand Prix. Το πρώτο GP πραγματοποιήθηκε εδώ το 1980, και ο Αγώνας του MotoGP™ ήταν πάνω από 40 γύρους στην αριστερόστροφη τότε πίστα των 3,488 χλμ., με νικητή τον Kenny Roberts. Το Misano φιλοξένησε 10 GP μεταξύ 1980 και 1993 πριν από ένα διάλειμμα 13 ετών μετά το ατύχημα του Wayne Rainey το 1993.

Όταν οι Αγώνες MotoGP ™επέστρεψαν στο Misano το 2007, ήταν σε μια σημαντικά αναθεωρημένη πίστα 4.18 χλμ. που πλέον είχε ροή με την φορά του ρολογιού – δηλαδή, δεξιόστροφη.

Έχουν διεξαχθεί Grand Prix στο Misano World Circuit Marco Simoncelli με τέσσερα διαφορετικά ονόματα: Nations GP (1980, 1982, 1984, 1989-90), San Marino GP (1985-87, από το 2007 και μετά), Italian GP (1991, 1993) και Emilia-Romagna GP (2020, 2021 και 2024).

Ο αναβάτης με τις περισσότερες νίκες MotoGP στο Misano από το 2007 είναι ο Marc Marquez με 5.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ MISANO ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ GRID

Marc Marquez: 5 (2015, 2017, 2019, 2021/2, 2024/1)

Francesco Bagnaia: 2 (2021/1, 2022)

Franco Morbidelli: 1 (2020/1)

Maverick Viñales: 1 (2020/2)

Jorge Martin: 1 (2023)

Enea Bastianini: 1 (2024/2)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ MISANO

Jorge Martin: 2 (2023, 2024/1)

Francesco Bagnaia: 1 (2024/2)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ MISANO ΑΠΟ ΤΟ 2007: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες σε GP:

Yamaha: 8

Ducati: 7

Honda: 6

Νίκες σε Sprint:

Ducati: 3

Η τελευταία νίκη της Yamaha στο MotoGP™ στο Misano ήταν από τον Maverick Viñales στο 2020/2. Είναι η πιο επιτυχημένη κατασκευάστρια εδώ με 8 νίκες: τρεις για τον Valentino Rossi (2008, 2009, 2014), τρεις για τον Jorge Lorenzo (2011, 2012, 2013), και από μία για τους Morbidelli (2020/1) και Viñales (2020/2). Ο Viñales πήρε επίσης pole το 2017, 2019, 2020/1 και 2020/2.

Η τελευταία νίκη της Honda ήταν από τον Marc Marquez το 2021. Η νίκη του το 2015 ήταν η πρώτη για την Honda στο Misano από το 2010, μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες της Yamaha.

Η τελευταία νίκη της Ducati ήταν με τον Bastianini στο 2024/2. Οι αναβάτες της Ducati έχουν κερδίσει τους 4 τελευταίους Αγώνες MotoGP στο Misano. Έχουν πάρει 9 pole positions: τέσσερις με τον Bagnaia (2021/1, 2021/2, 2024/1, 2024/2), δύο με τον Casey Stoner (2007, 2008), και από μία με Jorge Lorenzo (2018), Jack Miller (2022) και Martin (2023).

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο MotoGP™ εδώ είναι η 3η θέση του Viñales το 2022 – το μοναδικό τους βάθρο στο Misano.

Η καλύτερη θέση της KTM είναι η 3η θέση του Pol Espargaro στο 2020. Είχε επίσης κατακτήσει τη 2η θέση στις κατατακτήριες το 2019 – η καλύτερη πρόκριση της KTM στο MotoGP εκείνη την εποχή.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

9 αναβάτες στο grid έχουν ανέβει στο βάθρο στο Misano στο MotoGP:

Marc Marquez (8), Bagnaia (5), Bastianini (5), Viñales (3), Joan Mir (2), Fabio Quartararo (2), Martin (2), Morbidelli (1), Marco Bezzecchi (1)

5 έχουν πάρει pole: Viñales (4), Bagnaia (4), Marc Marquez (1), Jack Miller (1), Martin (1)

Μόνο ένας αναβάτης έχει βαθμολογηθεί και στους 15 φετινούς Αγώνες Tissot Sprint: Marc Marquez

Ο MARC MARQUEZ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Πριν το GP του San Marino, ο Marc Marquez έχει διαφορά 182 βαθμών. Θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον Τίτλο στο επόμενο Grand Prix στην Ιαπωνία αν πάρει 3 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Misano – δηλαδή, μια 7η θέση στο Sprint είναι αρκετή – ή αν φύγει από το Misano με διαφορά τουλάχιστον 148 βαθμών. Συνεπώς, δεν πρέπει να χάσει πάνω από 34 βαθμούς από τον Alex Marquez στο GP του San Marino.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

508: Ο Marc Marquez πηγαίνει στο GP του San Marino με 487 βαθμούς και μπορεί να σπάσει το ρεκόρ των περισσότερων βαθμών σε μια σεζόν, που ανήκει στον Jorge Martin: 508 το 2024 (μετά την εισαγωγή των Αγώνων Sprint το 2023)

96: Αν μια Ducati προκριθεί στις τρεις πρώτες θέσεις, θα είναι το 96ο συνεχόμενο GP όπου Ducati αναβάτης ξεκινά από την πρώτη σειρά – μια πορεία που ξεκίνησε από την Valencia το 2020

82: Η Ducati είναι σε σερί 81 συνεχόμενων βάθρων. Άλλο ένα βάθρο θα ανεβάσει το ρεκόρ της στα 82. Μόνο η Honda έχει περισσότερα συνεχόμενα: 83 από το FIM GP 1993 μέχρι το GP της Imola το 1999

20: Ο rookie Fermin Aldeguer θα είναι 20 ετών και 162 ημερών την Κυριακή και θα γίνει ο δεύτερος νεότερος νικητής στο MotoGP μετά τον Marc Marquez (20 ετών και 63 ημερών στο Austin, 2013), αν κερδίσει την Κυριακή

14: Αν ο Marc Marquez κερδίσει την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο του MotoGP Andrea Dovizioso στην 3η θέση με τις περισσότερες νίκες με Ducati στο MotoGP: 14 νίκες. Μπροστά του μόνο οι Francesco Bagnaia (30) και Casey Stoner (23)

7: Επτά αναβάτες στο grid θα μπορούσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Raul Fernandez, Pedro Acosta, Luca Marini, και οι rookies Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Somkiat Chantra, και ο Augusto Fernandez με έκτακτη συμμετοχή wildcard.

1: Οι αναβάτες της KTM και Aprilia θα μπορούσαν να δώσουν στην εργοστασιακή τους ομάδα την πρώτη νίκη στο MotoGP στο Misano