του Νεκτάριου Διατσίδη

Αυτή είναι η 33η φορά που το Misano φιλοξενεί Grand Prix. Το πρώτο GP που πραγματοποιήθηκε εδώ ήταν το 1980 και ο Aγώνας MotoGP διεξήχθη σε 40 γύρους της αριστερόστροφης, αντίθετα από τη φορά του ρολογιού, πίστας μήκους 3.488 χλμ., με νικητή τον Kenny Roberts. Το Misano φιλοξένησε 10 GP μεταξύ 1980 και 1993, πριν ακολουθήσει μια διακοπή 13 ετών. Όταν το MotoGP επέστρεψε στο Misano το 2007, ο Αγώνας διεξήχθη σε μια σημαντικά αναβα πίστα μήκους 4.18 χλμ., η οποία είχε πλέον αντίθετη φορά – δεξιόστροφα.

Στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli έχουν πραγματοποιηθεί Grand Prix με τέσσερις διαφορετικές ονομασίες: Nations GP (1980, 1982, 1984, 1989-90), San Marino GP (1985-87 και από το 2007 και έπειτα), Italian GP (1991, 1993) και Emilia-Romagna GP (2020, 2021 και 2024).

Ο αναβάτης με τις περισσότερες νίκες στο MotoGP στο Misano από το 2007 είναι ο Marc Marquez, με έξι.

ΝΙΚΕΣ MOTOGP ΣΤΟ MISANO: ΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ

Marc Marquez: 6 (2015, 2017, 2019, 2021/2, 2024/1, 2025)

Francesco Bagnaia: 2 (2021/1, 2022)

Franco Morbidelli: 1 (2020/1)

Jorge Martin: 1 (2023)

Enea Bastianini: 1 (2024/2)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ MISANO

Jorge Martin: 2 (2023, 2024/1)

Francesco Bagnaia: 1 (2024/2)

Marco Bezzecchi: 1 (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ MISANO ΑΠΟ ΤΟ 2007: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP

Yamaha: 8

Ducati: 8

Honda: 6

Νίκες Sprint

Ducati: 3

Aprilia: 1

Η τελευταία νίκη της Yamaha σε Αγώνα MotoGP στο Misano ήταν με τον Maverick Viñales το 2020/2 (Emilia-Romagna GP). Η Yamaha έχει σημειώσει οκτώ νίκες σε GP: τρεις με τον Valentino Rossi (2008, 2009, 2014), τρεις με τον Jorge Lorenzo (2011, 2012, 2013) και από μία με τους Franco Morbidelli (2020/1) και Maverick Viñales (2020/2). Ο τελευταίος έχει επίσης κατακτήσει την pole position το 2017, το 2019, το 2020/1 και το 2020/2.

Η τελευταία νίκη της Ducati σε Αγώνα MotoGP εδώ ήταν με τον Marc Marquez το 2025. Αναβάτες της Ducati έχουν κερδίσει τους τελευταίους πέντε Αγώνες MotoGP που έχουν διεξαχθεί στο Misano. Έχουν κατακτήσει εννέα pole positions στην πίστα: τέσσερις με τον Bagnaia (2021/1, 2021/2, 2024/1 και 2024/2), δύο με τον Casey Stoner (2007, 2008) και από μία με τους Jorge Lorenzo (2018), Jack Miller (2022) και Jorge Martin (2023). Έχουν επίσης σημειώσει τρεις νίκες σε Sprint εδώ.

Η τελευταία νίκη της Honda σε Αγώνα MotoGP στο Misano ήταν με τον Marc Marquez το 2021/2 (Emilia-Romagna GP). Η νίκη του Marc Marquez το 2015 ήταν η πρώτη για την Honda στο Misano από το 2010, μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες της Yamaha σε αυτή την πίστα.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia σε Αγώνα MotoGP εδώ είναι η 2η θέση του Bezzecchi το 2025. Το μοναδικό άλλο βάθρο στο Misano είναι η 3η θέση του Maverick Viñales το 2022. Η Aprilia πήρε τη νίκη στο Sprint το 2025 με τον Bezzecchi.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της KTM είναι η 3η θέση του Pol Espargaro το 2020/2 (Emilia-Romagna GP). Ο ίδιος είχε επίσης καταταγεί 2ος το 2019, στο καλύτερο αποτέλεσμα της KTM στις κατατακτήριες του MotoGP μέχρι εκείνη την εποχή.

10 αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο στο Misano στην κατηγορία MotoGP: Marc Marquez (9), Bagnaia (5), Bastianini (5), Joan Mir (2), Fabio Quartararo (2), Martin (2), Marco Bezzecchi (2), ο αναβάτης αντικατάστασης Pol Espargaro (2), Morbidelli (1) και Alex Marquez (1).

5 έχουν κατακτήσει pole position: Bagnaia (4), Marc Marquez (1), Jack Miller (1), Martin (1) και Bezzecchi (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

300 — Ο επόμενος Ιταλός αναβάτης που θα κερδίσει Αγώνα MotoGP θα χαρίσει στην Ιταλία την 300ή νίκη της στην κατηγορία.

200 — Την Κυριακή στο Misano, ο Fabio Di Giannantonio αναμένεται να πραγματοποιήσει την 200ή του εκκίνηση σε Αγώνα GP, σε όλες τις κατηγορίες.

142 — Την Κυριακή, ο Bagnaia θα γίνει ο αναβάτης της Ducati με τις περισσότερες εκκινήσεις στο MotoGP.

64 — Αν ο Bagnaia ανέβει στο βάθρο του GP την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο του MotoGP Wayne Rainey στην 9η θέση της λίστας με τα περισσότερα βάθρα σε Αγώνες MotoGP, με 64.

11 — Αν ο Bezzecchi κερδίσει το San Marino GP, οι πρώτες 11 νίκες του στο MotoGP θα έχουν έρθει όλες σε διαφορετικές πίστες – επίδοση που έχει πετύχει μόνο ο θρύλος του MotoGP Freddie Spencer.

5 — Υπάρχουν πέντε αναβάτες στο grid που μπορούν να σημειώσουν την πρώτη τους νίκη σε Αγώνα MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu, καθώς και ο αναβάτης αντικατάστασης Pol Espargaro.

1 — Οι αναβάτες της KTM και της Aprilia θα μπορούσαν να χαρίσουν στο εργοστάσιό τους την πρώτη του νίκη σε Αγώνα MotoGP στο Misano.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Μόνο ένας αναβάτης έχει κατακτήσει βαθμούς και στα 13 Grand Prix του MotoGP που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής το 2026: ο Luca Marini.