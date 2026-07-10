του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο μακριά από το ασταμάτητο δράμα και τον ενθουσιασμό που συνεχίζει να προσφέρει το MotoGP, φτάνουμε στη μοναδική πίστα του Sachsenring για μία τελευταία δόση δράσης πριν από την πολυαναμενόμενη καλοκαιρινή διακοπή.

Πρόκειται επίσης για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο Σαββατοκύριακο στη μάχη του Τίτλου. Μπορεί ο τραυματισμένος Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) να επιστρέψει δυναμικά μετά τη άσχημη πτώση του στο Assen; Θα καταφέρει ο συναθλητής του, Jorge Martin, να πάει στις καλοκαιρινές διακοπές διατηρώντας το προβάδισμα στο πρωτάθλημα; Θα συνεχίσει ο «βασιλιάς» του Sachsenring, Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), την κυριαρχία του στη συγκεκριμένη πίστα και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές του στη διεκδίκηση του Τίτλου;

Πολλά τα ερωτήματα. Και ακόμη περισσότερες οι απαντήσεις που θα δοθούν όταν βγούμε στην πίστα στην Γερμανία. Πριν από αυτό όμως, δείτε όλα όσα ξεχώρισαν από την Πέμπτη στο Assen, σε τίτλους ειδήσεων!

Marc Marquez: «Είμαι ξανά μέσα στο παιχνίδι»

Ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής μιλά για τη διαχείριση της πίεσης ως το μεγάλο φαβορί στο Sachsenring και εξηγεί με ποια νοοτροπία προσεγγίζει το Σαββατοκύριακο.

Η μετακίνηση του Martin στην Yamaha το 2027: «Ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου»

Ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μιλά για τη μεγάλη μεταγραφή του στο εργοστάσιο της Iwata από την επόμενη σεζόν, ενώ παραμένει συγκεντρωμένος στο να συλλέξει πολύτιμους βαθμούς στην Γερμανία.

«Η KTM ήταν πεπεισμένη ότι ήμουν ο αναβάτης που ήθελε» – Alex Marquez και Di Giannantonio μιλούν για το 2027

Οι αναβάτες των Gresini Racing και VR46 Racing αναλύουν τις μετακινήσεις τους το 2027 στην ομάδα Red Bull KTM Factory Racing.

Ο Ogura μιλά για τη μεταγραφή στην Yamaha: «Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσεις θέση σε ένα Ιαπωνικό εργοστάσιο»

Ο Ιάπωνας αναβάτης κοιτάζει ήδη προς το 2027, μετά την ανακοίνωση ότι θα αγωνίζεται μαζί με τον Martin στα εργοστασιακά χρώματα της Yamaha από την επόμενη σεζόν.

«Ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βήμα» – Mir και Holgado παρουσιάζουν τη συνεργασία τους με την Gresini Racing το 2027

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP του 2020 και ο πολυνίκης της Moto2 μιλούν για το νέο κεφάλαιο της καριέρας τους, φορώντας τα μπλε χρώματα της BK8 Gresini Racing στην αρχή της νέας εποχής του MotoGP από την επόμενη σεζόν.

Συνέντευξη Τύπου GP Γερμανίας 2026: Martin, Di Giannantonio, Ogura, Marc Marquez

Οι πρωταγωνιστές των ειδήσεων αυτής της εβδομάδας σχολίασαν τις σημαντικές ανακοινώσεις που τους αφορούν καθώς και το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο μπροστά σε δημοσιογράφους και κάμερες την Πέμπτη.