του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά από μια τιτάνια πρεμιέρα του MotoGP στην Ταϊλάνδη, κατευθυνόμαστε δυτικά για την πολυαναμενόμενη επιστροφή στην Βραζιλία – με έναν πρωτοεμφανιζόμενο πρωτοπόρο στο Πρωτάθλημα.

Μετά από έναν μακρύ χειμώνα αναμονής, η πρεμιέρα της σεζόν στην Ταϊλάνδη σίγουρα δεν απογοήτευσε, με δύο εντυπωσιακές μάχες να ανοίγουν τον λογαριασμό για το 2026. Τώρα το MotoGP κατευθύνεται στην Βραζιλία για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες και αγωνίζεται στην Goiânia για πρώτη φορά μετά από ακόμη περισσότερο καιρό, ενώ έχει έναν νέο πρωτοπόρο στο Πρωτάθλημα: τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Έχουμε έναν τοπικό ήρωα, μια νέα –μέχρι στιγμής– ιεραρχία και τόσα άγνωστα σε όλο το grid που δεν θέλουμε να κάνουμε προβλέψεις. Αν όμως η Buriram ήταν αρκετά απρόβλεπτη, η Βραζιλία ίσως αποδειχθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι 22 αναβάτες ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια πίστα που είναι εντελώς καινούρια για όλους τους.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ: ACOSTA & KTM

Αμφιλεγόμενο; Για μερικούς ίσως. Αλλά τι νίκη ήταν αυτή στο ντεμπούτο του Tissot Sprint για τον Acosta στην Ταϊλάνδη. Μια απίστευτη μάχη σώμα με σώμα, χωρίς καμία παραχώρηση, ανάμεσα στον #37 και τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ήταν ένας απίστευτος τρόπος να ξεκινήσει το 2026. Αφού ο Acosta στήριξε την εντυπωσιακή εμφάνισή του το Σάββατο με μια ακόμη μαχητική προσπάθεια και βάθρο την Κυριακή, είναι πλέον επικεφαλής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και οδηγεί το grid του MotoGP προς την Βραζιλία. Δεν ήταν η Κυριακάτικη νίκη που επιθυμούσε, αλλά ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έδειξε ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Θα έρθει άραγε η πρώτη νίκη των 25 βαθμών στην Goiânia; Αυτό είναι το ερώτημα για τον πρώιμο διεκδικητή του Τίτλου.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ της Red Bull KTM Factory Racing, ο Brad Binder είχε επίσης μια θετική παρουσία στην Ταϊλάνδη. Ο Acosta πήρε τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας, αλλά τα δύο αποτελέσματα στην πρώτη επτάδα του Νοτιοαφρικανού τον φέρνουν στην 6η θέση του πρωταθλήματος πριν τον 2ο Γύρο. Αυτό θα δώσει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στους Enea Bastianini και Maverick Viñales της Red Bull KTM Tech3 αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Viñales, που είχε δείξει μεγάλες υποσχέσεις στο Τεστ της Sepang, είχε ένα αρκετά χαμηλών τόνων Σαββατοκύριακο στην Buriram, ενώ ο Bastianini πήρε την 12η θέση εξασφαλίζοντας κάποιους βαθμούς για την ομάδα του Guenther Steiner. Με τον Acosta να είναι επικεφαλής στο πρωτάθλημα και τον Binder να βρίσκει ρυθμό, είναι σαφές ότι υπάρχει ταχύτητα στην RC16 για να την αξιοποιήσουν οι δύο νικητές αγώνων του MotoGP της Tech3.

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΓΙΑ APRILIA

Είχαν δείξει ότι ανεβαίνουν επίπεδο στην προετοιμασία, αλλά το να το αποδείξεις σε έναν Αγώνα Grand Prix είναι διαφορετική υπόθεση – και μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, οι Bezzecchi και Aprilia ήταν ασταμάτητοι. Ο Acosta μπορεί να είναι 1ος στο πρωτάθλημα, αλλά φεύγοντας από την Ταϊλάνδη υπήρχε η αίσθηση ότι μια εργοστασιακή ομάδα έχει καλύψει τη διαφορά από την Ducati. Ίσως και κάτι περισσότερο από αυτό.

Είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα, αλλά σε μια πίστα όπου ο Marc Marquez και η Ducati είχαν κυριαρχήσει έναν χρόνο πριν, ο Bezzecchi ήταν ο κορυφαίος αναβάτης. Ο #72 είχε ένα λάθος στο Sprint, αλλά πήρε pole position με ρεκόρ γύρου και μια άνετη νίκη την Κυριακή, ενώ ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) κατέκτησε δύο βάθρα, ο Jorge Martin (Aprilia Racing) έδειξε να είναι πολύ πιο κοντά στον εαυτό του που πήρε τον Τίτλο το 2024 και ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) μπήκε στην πρώτη πεντάδα. Έτσι, το στρατόπεδο του Noale είχε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο στην Buriram. Οι τέσσερις αυτοί αναβάτες βρίσκονται στις θέσεις 2, 3, 4 και 5 της βαθμολογίας πριν από την Βραζιλία. Τώρα το ζητούμενο είναι να επιβεβαιώσουν την επιτυχία της Ταϊλάνδης σε μια άγνωστη πίστα.

DUCATI ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ

Το Grand Prix στην Buriram σίγουρα δεν ήταν αυτό που περίμεναν οι πρωταθλητές για τον πρώτο Γύρο – ούτε αυτό που περίμεναν πολλοί. Αλλά αυτό είναι συχνά το MotoGP. Και ενώ έχασαν το εντυπωσιακό σερί των 88 συνεχόμενων βάθρων, η Ducati δεν είναι εκτός μάχης και η αντεπίθεση θα είναι ο στόχος στην Βραζιλία. Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) φτάνει στη Νότια Αμερική ως ο κορυφαίος αναβάτης της Ducati στη βαθμολογία και έδειξε αισιοδοξία –παρά την ατυχία– στην Ταϊλάνδη, οπότε ίσως η τύχη αλλάξει στην Goiânia.

Αυτό ελπίζει και ο πρωταθλητής του MotoGP Marc Marquez. Ένα ασυνήθιστο κλατάρισμα στο πίσω ελαστικό στέρησε από τον #93 την ευκαιρία για βάθρο την Κυριακή στην Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να ξεκινά το GP Βραζιλίας 23 βαθμούς πίσω από τον Acosta. Κανείς όμως δεν τον ξεγράφει, ειδικά σε μια νέα πίστα όπου το ιστορικό του είναι εξαιρετικό.

Στην άλλη πλευρά του κόκκινου γκαράζ, η έλλειψη αίσθησης στο μπροστινό μέρος και οι διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα τεστ χάλασαν το Σαββατοκύριακο του Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Τόσο ο ίδιος όσο και ο περσινός 2ος στην κατάταξη Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) είχαν ένα Σαββατοκύριακο που θέλουν να ξεχάσουν – ειδικά ο δεύτερος, που έφυγε από την πίστα Chang International Circuit χωρίς βαθμούς, ενώ ο Pecco πήρε 8. Ο Fermin Aldeguer, που επιστρέφει πλέον επιβεβαιωμένα, θα ελπίζει να ενσωματωθεί ξανά με τα δεδομένα που έχουν ήδη αναλυθεί και να βρει απαντήσεις με την BK8 Gresini Racing MotoGP.

Πίσω από τους Di Giannantonio και Marc Marquez στη βαθμολογία βρίσκεται ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), που έδειξε καλή ταχύτητα τόσο στην προετοιμασία όσο και στην Ταϊλάνδη. Έρχεται ένα ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για τον αναβάτη με Βραζιλιάνικες ρίζες, και ο #21 θα θέλει να παλέψει για βάθρο.

Ο MOREIRA ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ

Μιλώντας για Βραζιλία, ένα θερμό καλωσόρισμα περιμένει τον τοπικό ήρωα Diogo Moreira (Pro Honda LCR) αυτό το Σαββατοκύριακο, με τον rookie του MotoGP να φτάνει στη χώρα του έχοντας πάρει βαθμούς στον πρώτο του Αγώνα. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που εντυπωσίασε διακριτικά. Με το κοινό στο πλευρό του και χωρίς κανέναν άλλο να έχει εμπειρία στην Goiânia στο MotoGP, ο #11 περιμένει περισσότερους βαθμούς.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ

Ήταν άλλη μια άτυχη στιγμή για τον Joan Mir (Honda HRC Castrol) στον Αγώνα της Κυριακής στην Ταϊλάνδη, όταν ένα πρόβλημα τον εμπόδισε να πάρει πολλούς βαθμούς. Παρόλα αυτά, μία θέση στην δεκάδα για τον Luca Marini, βαθμοί για τον Johann Zarco (Castrol Honda LCR) και τον Moreira σήμαιναν ένα αξιοπρεπές ξεκίνημα για την Honda – αλλά όχι αρκετά καλό σύμφωνα με τους στόχους τους για το 2026. Η πιο επιτυχημένη εργοστασιακή ομάδα του MotoGP δεν βρίσκεται ακόμη εκεί που θέλει, αλλά η πρόοδος είναι εμφανής.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ίδιο ισχύει και για την Yamaha. Η νέα εποχή της YZR-M1 με κινητήρα V4 δεν ξεκίνησε τόσο ομαλά όσο θα ήθελαν, αλλά υπήρχαν θετικά σημάδια. Οι Fabio Quartararo και Alex Rins της Monster Energy Yamaha MotoGP πήραν βαθμούς στην Ταϊλάνδη, ενώ ο Toprak Razgatlioglu είχε ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο με την Prima Pramac Yamaha MotoGP. Ο rookie ήταν ανταγωνιστικός με τους πιο έμπειρους αναβάτες, παρότι όλα ήταν νέα για εκείνον. Ο Jack Miller συνέχισε να μαζεύει δεδομένα και χιλιόμετρα καθώς η ομάδα προσπαθεί να βελτιωθεί.

Τα καλά αποτελέσματα ίσως να μην είναι η κύρια προτεραιότητα στο GP Βραζιλίας – αλλά μια νέα πίστα μπορεί να φέρει τις Yamaha πιο κοντά στους πρωτοπόρους.

Από την εντυπωσιακή πρεμιέρα της Ταϊλάνδης, φτάνουμε τώρα στη συναρπαστική Βραζιλία για τον 2ο Γύρο. Καθώς κοιτάμε μπροστά στις τρεις ημέρες δράσης στην πίστα, είναι πραγματικά αδύνατο να προβλέψουμε τι θα συμβεί – και αυτό ακριβώς μας αρέσει.