του Δημήτρη Διατσίδη

Αυτή είναι η 20ή φορά που η Πορτογαλία φιλοξενεί ένα Grand Prix, συμπεριλαμβανομένου του Algarve MotoGP™ του 2021. Το πρώτο στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε το 2000, αλλά τα δύο πρώτα με το όνομα Portuguese Grand Prix έγιναν στην Ισπανία: στην Jarama το 1987 και στην Jerez το 1988. Μετά από 11 χρόνια απουσίας, ο Αγώνας επέστρεψε στο ημερολόγιο το 2000 στο Estoril, όπου διεξαγόταν κάθε χρόνο μέχρι το 2012.

Το 2020, το MotoGP™ επέστρεψε στη χώρα στο Autodromo Internacional do Algarve στο Portimão. Ήταν η 29η πίστα που φιλοξένησε Αγώνα MotoGP στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι το έβδομο GP που διεξάγεται στην πίστα.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ PORTIMÃO: ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Fabio Quartararo 2 (2021/1, 2022) – Francesco Bagnaia 2 (2021/2, 2023) – Miguel Oliveira 1 (2020) – Jorge Martin 1 (2024)

ΝΙΚΗΤΕΣ TISSOT SPRINT ΣΤΟ PORTIMÃO

Francesco Bagnaia 1 (2023) – Maverick Viñales 1 (2024)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ PORTIMÃO: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Ducati 3 – Yamaha 2 – KTM 1

Νίκες Sprint: Ducati 1 – Aprilia 1

Η Ducati έχει 3 νίκες MotoGP στο Portimão, με δύο διαφορετικούς αναβάτες: Bagnaia (2021/2 και 2023) και Martin (2024).

Η Yamaha κέρδισε στα Πορτογαλικά GP του 2021 και 2022, ενώ το 2021 η νίκη ήταν από την pole με τον Quartararo.

Η KTM κέρδισε στο Πορτογαλικό GP του 2020, από την pole position, με τον Oliveira.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο Portimão είναι η 2η θέση με τον Viñales το 2023. Ο Viñales επίσης κέρδισε το Sprint εκείνη τη χρονιά.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Honda εδώ είναι η 4η θέση με τον Alex Marquez στο Algarve GP του 2021. Η Honda είναι ο μόνος τρέχων κατασκευαστής χωρίς βάθρο στο MotoGP™ στο Portimão. Ο Ιάπωνας κατασκευαστής έχει μία pole (μέσω Κατατακτηρίων 1), με τον Marc Marquez το 2023.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙ ΣΤΟ GP ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Moto2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Diogo Moreira

Με προβάδισμα 9 βαθμών έναντι του Manuel Gonzalez, 35 από τον Barry Baltus, 41 από τον Jake Dixon και 43 από τον Aron Canet, ο Diogo Moreira μπορεί να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Moto2 αν είναι 26 ή περισσότερους βαθμούς μπροστά στο τέλος του GP Πορτογαλίας.

BMW M Award

Ο Marc Marquez προηγείται με 39 βαθμούς του Alex Marquez στη βαθμολογία για το BMW M Award για τον καλύτερο των Κατατακτηρίων. Αν είναι 25 ή περισσότερους βαθμούς μπροστά στο τέλος του GP Πορτογαλίας, θα κερδίσει το βραβείο για 8η φορά και 1η από το 2019.

Moto2 Πρωτάθλημα Ομάδων: Fantic Racing

Με προβάδισμα 54 βαθμών έναντι της Liqui Moly Dynavolt Intact GP, η Fantic Racing μπορεί να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ομάδων αν φύγει από το GP Πορτογαλίας με 46 ή περισσότερους βαθμούς διαφορά.

Moto2 Rookie της Χρονιάς: Dani Holgado

Με προβάδισμα 42 βαθμών έναντι του συναθλητή του David Alonso, ο Dani Holgado μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο του Rookie of the Year αν φύγει από το GP της Πορτογαλίας με διαφορά 26 ή περισσότερων βαθμών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

12 αναβάτες στο grid έχουν βάθρα στο MotoGP εδώ: Bagnaia (3), Jack Miller (2), Joan Mir (2), Quartararo (2), Oliveira (1), Franco Morbidelli (1), Johann Zarco (1), Viñales (1), Enea Bastianini (1), Bezzecchi (1), Pedro Acosta (1) και Martin (1).

6 έχουν πάρει pole: Oliveira (1), Quartararo (1), Bagnaia (1), Marc Marquez (1), Zarco (1) και Bastianini (1).

Το Portimão είναι μία από τις τρεις πίστες στο τρέχον ημερολόγιο όπου η Honda δεν έχει ακόμα νίκη ή βάθρο, μαζί με την Mandalika και το Balaton Park, που έκανε ντεμπούτο φέτος.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

19 Αν η Honda συγκεντρώσει 19 ή περισσότερους βαθμούς στα GP της Πορτογαλίας και της Βαλένθιας, θα ανέβει από τις Παραχωρήσεις της κατηγορίας D στην C στο τέλος της σεζόν.

18 Μια νίκη για την Ducati θα είναι η 18η για το εργοστάσιο της Μπολόνια φέτος, μία λιγότερη από το ρεκόρ των 19 του 2024. Μπορεί ακόμα να το ισοφαρίσει.

8 Αν ο Marco Bezzecchi ανέβει στο βάθρο, θα είναι το 8ο με την Aprilia, περνώντας τον Viñales στη 2η θέση στη λίστα των αναβατών της Aprilia με τα περισσότερα βάθρα, πίσω από τον Aleix Espargaro (10).

8 Αν νικήσει κάποιος άλλος εκτός των Marc Marquez, Alex Marquez, Bagnaia, Johann Zarco, Bezzecchi, Fermin Aldeguer ή Raul Fernandez, θα είναι ο 8ος διαφορετικός νικητής φέτος — το τελευταίο έτος με 8 διαφορετικούς νικητές ήταν το 2023 (8). Το ρεκόρ είναι 9 (2016 και 2020).

7 Υπάρχουν 7 αναβάτες που θα μπορούσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, rookies Ai Ogura και Somkiat Chantra, και οι αναπληρωματικοί αναβάτες Nicolo Bulega, Lorenzo Savadori και Pol Espargaro.

7 Αν ένας άλλος εκτός των Oliveira (2020), Quartararo (2021/1), Bagnaia (2021/2), Zarco (2022), Marc Marquez (2023) ή Bastianini (2024) πάρει την pole, θα είναι ο 7ος διαφορετικός κάτοχος pole position σε 7 GP του MotoGP στο Portimão.

6 Μετά τους Marc Marquez (San Marino), Bagnaia (Japan), Aldeguer (Indonesia), Raul Fernandez (Australia) και A. Marquez (Malaysia), ένας νέος νικητής θα έκανε 6 διαφορετικούς νικητές σε 6 συνεχόμενους Aγώνες για πρώτη φορά από το 2020.

3 Αν ο Quartararo κερδίσει το GP του Portimão, θα γίνει η πρώτη πίστα όπου έχει περισσότερες από δύο νίκες.

1 Οι αναβάτες της Honda και της Aprilia θα μπορούσαν να δώσουν στο εργοστάσιό τους την πρώτη νίκη στην κορυφαία κατηγορία στο Portimão.