του Δημήτρη Διατσίδη

Ύστερα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, το MotoGP επιστρέφει σε μια κομβική αγορά – με την Επίσημη Μπύρα του MotoGP ως χορηγό τίτλου.

Η Estrella Galicia 0,0 θα είναι ο χορηγός τίτλου για το Grand Prix της Βραζιλίας, καθώς το MotoGP επιστρέφει στη χώρα το 2026. Ο 2ος Γύρος της επερχόμενης αγωνιστικής σεζόν, που θα διεξαχθεί στην πίστα Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου, θα φέρει επίσημα την ονομασία Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil.

Μια νέα σεζόν για τη συνεργασία μεταξύ MotoGP και Estrella Galicia 0,0 βλέπει την Επίσημη Μπύρα του MotoGP να προσθέτει χορηγία τίτλου για την επιστροφή του αθλήματος στην Βραζιλία, πέρα από την παρουσία της ως χορηγού τίτλου του Grand Prix της Ισπανίας που διεξάγεται στην Jerez τον Απρίλιο.

Η Βραζιλία αποτελεί τη στάση του MotoGP στη Λατινική Αμερική αυτή τη σεζόν, καθώς το πρωτάθλημα επιστρέφει σε μια βασική αγορά για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες – με την υπόσχεση ενός εντυπωσιακού θεάματος για τους φιλάθλους που θα κατακλύσουν την εκδήλωση, ενώ η αρχική χωρητικότητα έχει ήδη εξαντληθεί.

«Η εταιρεία μας συνδέεται στενά με αγορές που διαθέτουν ισχυρή παράδοση και κουλτούρα ζυθοποιίας, όπως η Βραζιλία, όπου έχουμε μακρόχρονη παρουσία χάρη στη σταθερή και διαχρονική δέσμευσή μας στη χώρα μέσω της δικής μας θυγατρικής», εξηγεί ο Ignacio Rivera, Executive Chairman της Corporación Hijos de Rivera.

«Το να γίνουμε ο κύριος χορηγός του Brazilian Grand Prix αποτελεί ορόσημο στη μακρά ιστορία μας στο MotoGP, έναν θεσμό στον οποίο όχι μόνο συμμετέχουμε ως η επίσημη μπύρα, αλλά στον οποίο έχουμε εμπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη του ταλέντου αναβατών και ομάδων. Η Βραζιλία είναι μια χώρα-κλειδί στη στρατηγική Διεθνούς επέκτασής μας και είμαστε χαρούμενοι που προσθέτουμε αξία και συμμετέχουμε τόσο ενεργά στην επιστροφή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος μετά από 20 χρόνια, ειδικά με έναν τοπικό αναβάτη όπως ο Diogo Moreira, προϊόν του προγράμματος ανάπτυξης ταλέντων μας», συνεχίζει ο Rivera.

Ο Carmelo Ezpeleta, CEO του MotoGP, προσθέτει: «Είναι φανταστικά νέα για εμάς να καλωσορίζουμε την Estrella Galicia 0,0 ως χορηγό τίτλου του Brazilian Grand Prix. Η Estrella Galicia 0,0 είναι ο επίσημος συνεργάτης μπύρας του πρωταθλήματος και ένας από τους πιο αφοσιωμένους συνεργάτες μας, τόσο για τους αναβάτες όσο και για τους φιλάθλους – στηρίζοντας το απίστευτο ταλέντο και προσφέροντας ένα εξαιρετικό θέαμα. Η Βραζιλία έχει ήδη εξαντλήσει την αρχική της χωρητικότητα και αυτή η χορηγία τίτλου από την Estrella Galicia 0,0 αναμένεται να αποδειχθεί τεράστιο πλεονέκτημα καθώς επιστρέφουμε στη χώρα για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Ο Moreira, μακροχρόνιος αναβάτης της Estrella Galicia 0,0 και rookie φέτος με το ντεμπούτο του στην Pro Honda LCR, θα βρεθεί στο επίκεντρο στην Goiânia ως ο τοπικός ήρωας – μετά την κατάκτηση του πρώτου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Grand Prix για την Βραζιλία, όταν στέφθηκε Πρωταθλητής Moto2™ το 2025.

Οι αναβάτες που υποστηρίζονται από την Estrella Galicia 0,0 σημείωσαν εντυπωσιακές επιτυχίες την περασμένη σεζόν. Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία του αθλητισμού κατακτώντας τον 7ο Τίτλο του στο MotoGP, ενώ ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) πέτυχε το ιστορικό 1-2 στο πρωτάθλημα αναβατών. Ο Moreira κατέκτησε τον Τίτλο στην Moto2, και ο Jose Antonio Rueda στέφθηκε πρωταθλητής στην Moto3™. Και οι τέσσερις αυτοί αναβάτες απολαμβάνουν τη στήριξη της Estrella Galicia 0,0 για περισσότερα από 10 χρόνια.

Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την Estrella Galicia 0,0, τη μη αλκοολούχα μπύρα της Hijos de Rivera, η οποία φτάνει στους φιλάθλους του MotoGP παγκοσμίως χάρη στην παρουσία της ως Official Beer of MotoGP™.

Συντονιστείτε για το Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.