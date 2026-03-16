του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP επιβεβαιώνει ότι το Qatar Grand Prix, το οποίο αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τον Απρίλιο, αναβλήθηκε για τις 8 Νοεμβρίου λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. ήταν κάτι αναμενόμενο από την τελευταία ημέρα του πρώτου Αγώνα της χρονιάς στην Ταϊλάνδη, όταν πολλά μέλη αποστολών αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα επιστροφής στην Ευρώπη και καθώς το να μεταφερθεί το υλικό ενός Αγώνα από το Τέξας όπου θα γίνει ο τρίτος Αγώνας της χρονιάς, στο Κατάρ θα ήταν κάτι που με τις υπάρχουσες συνθήκες θα ήταν αδύνατο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε στενό συντονισμό με την Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), τον Διοργανωτή και τις τοπικές αρχές στο Κατάρ, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας, της ευημερίας και της υψηλότερης δυνατής ποιότητας διεξαγωγής της διοργάνωσης για όλους τους συμμετέχοντες και τους θεατές.

Μετά από εκτενή σχεδιασμό σεναρίων και ανάλυση του ημερολογίου, επιλέχθηκε η νέα ημερομηνία ώστε να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή διαταραχή στο ευρύτερο πρόγραμμα του MotoGP. Ως αποτέλεσμα, το Πορτογαλικό GP στο Portimão θα διεξαχθεί πλέον στις 22 Νοεμβρίου, ενώ ο τελευταίος Αγώνας της σεζόν στην Valencia θα μεταφερθεί στις 29 Νοεμβρίου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι Γύροι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP του 2026 παραμένουν ανεπηρέαστοι.

Ο Carmelo Ezpeleta, CEO του MotoGP, δήλωσε:

«Αυτή η απόφαση ελήφθη με μεγάλη προσοχή και σε πλήρη συντονισμό με τους συνεργάτες μας στο Κατάρ και σε ολόκληρο το paddock. Η προτεραιότητά μας είναι πάντα η ασφάλεια και η ευημερία όλων όσοι εμπλέκονται στο MotoGP, καθώς και η διασφάλιση ότι κάθε Grand Prix διεξάγεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία του να παρέχουμε σαφήνεια στους φιλάθλους μας το συντομότερο δυνατό και οι κάτοχοι εισιτηρίων θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα εισιτήριά τους στον επόμενο Αγώνα».

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας στο Portimão και στην Valencia για τη συνεργασία και την ευελιξία τους, βοηθώντας μας να πραγματοποιήσουμε ομαλά τη μετάβαση στο αναθεωρημένο ημερολόγιο. Είμαστε βέβαιοι ότι το επικαιροποιημένο πρόγραμμα θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την ποιότητα του πρωταθλήματος, προσφέροντας παράλληλα στους φιλάθλους μια εξαιρετική σεζόν αγώνων».

Ο Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Πρόεδρος της Qatar Motor & Motorcycle Federation και της πίστας Lusail International Circuit (LIC), δήλωσε:

«Η Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF) και η πίστα Lusail International Circuit (LIC) σέβονται και υποστηρίζουν την απόφαση του MotoGP Sport and Entertainment Group να μεταθέσει το MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix of Qatar στις 6–8 Νοεμβρίου 2026. Ευχαριστούμε ειλικρινά τους φιλάθλους, τις ομάδες και τους συνεργάτες μας για την κατανόηση και τη συνεχή υποστήριξή τους και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε ξανά όλους στην πίστα Lusail International Circuit».

Ο Jorge Viegas, Πρόεδρος της FIM, πρόσθεσε:

«Η FIM υποστηρίζει πλήρως την απόφαση για τον επαναπρογραμματισμό του Qatar Grand Prix. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση, η διασφάλιση της ασφάλειας των αναβατών, των ομάδων, των αξιωματούχων και των φιλάθλων μας πρέπει πάντα να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Είμαστε βέβαιοι ότι το επικαιροποιημένο ημερολόγιο διασφαλίζει ότι η διοργάνωση στο Κατάρ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις ασφαλέστερες και πιο επαγγελματικές συνθήκες».