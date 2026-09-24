του Δημήτρη Διατσίδη

Η πίστα Ricardo Tormo θα φιλοξενήσει τον τελευταίο Αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP 2027 στις 26-29 Νοεμβρίου.

Η πίστα Buriram International έχει ήδη επιβεβαιωθεί ως η έδρα όπου θα γίνει ο εναρκτήριος Αγώνας της σεζόν του 2027, στις 5-7 Μαρτίου.

Το πλήρες ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP 2027 θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 25/09 στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης – CET).

Ενόψει λοιπόν της ανακοίνωσης του πλήρους ημερολογίου του MotoGP 2027 την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το MotoGP επιβεβαίωσε ότι το Grand Prix της Βαλένθια, στην πίστα Ricardo Tormo, θα αποτελέσει τον τελευταίο Αγώνα της σεζόν.

Η ανακοίνωση σημαίνει ότι η σεζόν του 2027 θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί για ακόμη μία φορά σε δύο από τις πιο εμβληματικές πίστες του Πρωταθλήματος, με την πίστα Buriram International της Ταϊλάνδης να έχει ήδη επιβεβαιωθεί ως έδρα του εναρκτήριου Γύρου (5-7 Μαρτίου) και η πίστα Ricardo Tormo της Βαλένθιας να φιλοξενεί το φινάλε.

Λίγες πίστες είναι τόσο συνυφασμένες με τα φινάλε του MotoGP όσο η Ricardo Tormo. Από την πρώτη φορά που φιλοξένησε Αγώνα του Πρωταθλήματος, η πίστα έχει αποτελέσει το σκηνικό για αμέτρητες μάχες Τίτλου, αξέχαστες νίκες και στιγμές που έμειναν στην ιστορία των Grand Prix. Η μοναδική διαμόρφωσή της σε στιλ σταδίου δημιουργεί μία από τις πιο ξεχωριστές ατμόσφαιρες στο άθλημα, καθώς επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν σχεδόν κάθε στροφή της δράσης από τις θέσεις τους.

Η επιβεβαίωση έρχεται καθώς η Βαλένθια ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το φινάλε της σεζόν του 2026 αργότερα μέσα στη χρονιά, με το MotoGP να κατακλύζει την πόλη μέσω ενός διευρυμένου προγράμματος δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας για τους φίλους του αθλήματος. Από την Ciudad de las Artes y las Ciencias έως την Marina Sur, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το MotoGP και εκτός πίστας, με το MotoGP Fan Fest να μεταφέρει αναβάτες, ψυχαγωγία και ζωντανή μουσική στην καρδιά της πόλης. Ο Διεθνής DJ HUGEL θα πρωταγωνιστήσει της ειδικής εκδήλωσης “HUGEL & Friends” στην Marina Sur, στο πλαίσιο των εορτασμών του αγωνιστικού τριημέρου.

Ο Carlos Ezpeleta, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του MotoGP, δήλωσε: «Υπάρχουν λίγα μέρη που αποτυπώνουν το πνεύμα ενός φινάλε MotoGP τόσο καλά όσο η πίστα Ricardo Tormo. Η πίστα, η πόλη και οι φίλαθλοι δημιουργούν κάθε χρόνο μια πραγματικά ξεχωριστή ατμόσφαιρα, καθιστώντας τη Βαλένθια τον ιδανικό προορισμό για να ολοκληρωθεί ακόμη μία σεζόν κορυφαίου ανταγωνισμού. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε την Βαλένθια ως οικοδέσποινα του φινάλε του 2027».

Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Βαλένθια, Juanfran Pérez Llorca, τόνισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά νέα για την πίστα Ricardo Tormo και για ολόκληρη την Περιφέρεια της Βαλένθιας. Η φιλοξενία του τελευταίου Αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP αποτελεί φόρο τιμής στους διοργανωτές και στους φιλάθλους μας, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι αυτό το Grand Prix συνεχίζει να αναπτύσσεται χρόνο με τον χρόνο».

Με τους χώρους διεξαγωγής του εναρκτήριου και του τελευταίου Αγώνα πλέον επιβεβαιωμένους, η προσμονή κορυφώνεται ενόψει της παρουσίασης του πλήρους ημερολογίου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP 2027.