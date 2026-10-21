του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP θα φέρει τις ταχύτερες μοτοσυκλέτες του κόσμου στο FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026, στην πίστα Circuit of The Americas (COTA), με τέσσερις μοτοσυκλέτες της κορυφαίας κατηγορίας να ετοιμάζονται για μια επίδειξη υψηλών ταχυτήτων το Σάββατο.

Με δυνατότητα να ξεπερνούν τα 362 χλμ./ώρα και να παίρνουν κλίση άνω των 60 μοιρών, οι μοτοσυκλέτες του MotoGP αντιπροσωπεύουν την κορυφή των αγώνων σε δύο τροχούς. Σε μια ιστορική στιγμή για τον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό, η επίδειξη και οι παράλληλες δραστηριότητες για τους φιλάθλους, θα φέρουν για πρώτη φορά το MotoGP στο πρόγραμμα ενός αγωνιστικού Σαββατοκύριακου της Formula 1, μπροστά σε ένα κοινό που αναμένεται να ξεπεράσει τους 400,000 θεατές συνολικά.

Ο Dani Pedrosa (KTM), μέλος του Hall of Fame του MotoGP, ο Nicolo Bulega (Ducati), αναβάτης του MotoGP για το 2027 και νυν Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSBK, καθώς και οι Αναβάτες Δοκιμών του MotoGP Andrea Dovizioso (Yamaha) και Lorenzo Savadori (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), θα βρεθούν στην εμβληματική πίστα του Austin. Οι φίλοι της Formula 1 θα έχουν έτσι μια σπάνια ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την ταχύτητα και τον ήχο των μοτοσυκλετών του MotoGP, οι οποίες μπορούν να παράγουν θόρυβο που ξεπερνά τα 130 ντεσιμπέλ.

Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, από τις 11:40 έως τις 12:00 τοπική ώρα CDT, με τους αναβάτες να πραγματοποιούν γύρους υψηλής ταχύτητας στην πίστα COTA, πριν από την τρίτη περίοδο Ελεύθερων Δοκιμών της Formula 1.

Καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP θα αγωνίζεται στην Αυστραλία το ίδιο Σαββατοκύριακο, η συγκεκριμένη εκδήλωση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να έρθει το MotoGP απευθείας σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα των ΗΠΑ, αλλά και σε ένα από τα πολυπληθέστερα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα παγκοσμίως.

Παράλληλα με τη δράση στην πίστα, το MotoGP θα διοργανώσει ειδικές δραστηριότητες για τους φιλάθλους στη Fan Zone, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Εκεί θα εκτίθενται οι τέσσερις μοτοσυκλέτες, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο του πρωταθλήματος.

Οι ομάδες και οι αναβάτες του MotoGP θα βρίσκονται στην πίστα από την Πέμπτη έως την Κυριακή, καθώς το πρωτάθλημα προετοιμάζεται για την επιστροφή του στο Grand Prix των ΗΠΑ το 2027. Ο Αγώνας θα διεξαχθεί ξανά στην πίστα COTA, από τις 23 έως τις 25 Απριλίου 2027.

Ο Dani Pedrosa, ο οποίος έχει κατακτήσει τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα Grand Prix στις κατηγορίες 125cc και 250cc, δήλωσε:

«Είναι πάντα ξεχωριστό να οδηγείς μια μοτοσυκλέτα MotoGP στην COTA, μία από τις πιο εμβληματικές πίστες στον κόσμο. Το Grand Prix των ΗΠΑ είναι ένα πραγματικά μοναδικό και ξεχωριστό γεγονός στο ημερολόγιο της F1, που προσελκύει ένα απίστευτο κοινό και προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξουμε στους φιλάθλους τι κάνει το MotoGP τόσο συναρπαστικό. Η ταχύτητα, ο ήχος και οι επιδόσεις αυτών των μοτοσυκλετών είναι κάτι που πρέπει να ζήσεις από κοντά και ανυπομονώ να το μοιραστώ με όλους στο Austin».

Ο Nicolo Bulega, νυν Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSBK με την Ducati, ο οποίος την επόμενη σεζόν θα μεταπηδήσει στο MotoGP με την Pertamina Enduro VR46 Racing Team, πρόσθεσε:

«Είναι μια φανταστική ευκαιρία να παρουσιάσουμε το MotoGP μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινά στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η ατμόσφαιρα στην πίστα COTA είναι πάντα απίστευτη και το να οδηγήσω μια μοτοσυκλέτα MotoGP μπροστά σε τόσους πολλούς φιλάθλους θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Οι μοτοσυκλέτες του MotoGP δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο και ελπίζω οι γύροι μας να δείξουν πόσο εντυπωσιακό είναι το άθλημά μας. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε ένα εξαιρετικό θέαμα και να δώσουμε στους φιλάθλους μια πρώτη γεύση από όσα μπορούν να περιμένουν όταν επιστρέψω στο Austin με το MotoGP το 2027».