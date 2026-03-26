του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες MotoGP για τον Bezzecchi, φτάνουμε σε καθαρά έδαφος Marquez. Μπορεί ο #72 να νικήσει τον βασιλιά της πίστας COTA;

Δύο Αγώνες ολοκληρώθηκαν, 20 απομένουν, και κατευθυνόμαστε βόρεια προς τις ΗΠΑ από την Βραζιλία για να αντιμετωπίσουμε το «τρενάκι του τρόμου» της πίστας COTA. Από τη μικρότερη πίστα του ημερολογίου στη μεγαλύτερη, από τη Νότια Αμερική στη Βόρεια Αμερική, οι αντιθέσεις φέρνουν νέες προκλήσεις και ίσως μια νέα τάξη πραγμάτων. Το περσινό δραματικό Grand Prix ανήκει πλέον στην ιστορία και με ένα ακόμη στον ορίζοντα, μια αναμέτρηση στο Τέξας περιμένει το πιο συναρπαστικό άθλημα στη Γη. MotoGP: φτιαγμένο διαφορετικά. Austin: παραμένει… περίεργο. Ένας συνδυασμός που θα μας χαρίσει σοκ, εκπλήξεις και πολλά ακόμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού Grand Prix.

BEZZECCHI VS MARC MARQUEZ: η μάχη που περιμέναμε έρχεται στην πίστα COTA;

Με τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) να ξεκινά κυριαρχικά τη χρονιά και να παίρνει την πρωτοπορία στο Πρωτάθλημα μετά τα δύο πρώτα Grands Prix, και έχοντας κερδίσει τα δύο τελευταία της περσινής σεζόν, θέλει να επιβληθεί στην πίστα COTA. Το ρεκόρ του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) στην πίστα μιλά από μόνο του με επτά νίκες, αλλά ένα λάθος στη βροχή πέρυσι σημαίνει ότι υπάρχει εκδίκηση στον ορίζοντα. Με αυτές τις δύο ιστορίες, θα δούμε άλλη μια μονομαχία αυτό το Σαββατοκύριακο ανάμεσα στον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος και τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή, που βρίσκεται 5ος στη βαθμολογία; Misano, Balaton Park, Brno, Red Bull Ring και Assen – έχουν ήδη δώσει μεγάλες μάχες. Θα είναι αυτή τη φορά μάχη στον τελευταίο γύρο;

APRILIA ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ: ιστορική αρχή για το εργοστάσιο του Noale

Η Aprilia Racing βρίσκεται στο 1-2 της βαθμολογίας μετά από διπλό βάθρο στην Goiania και το πρώτο Grand Prix βάθρο από το νικηφόρο σε τίτλο Σαββατοκύριακο του Solidarity GP το 2024 για τον Jorge Martin, που ανεβαίνει στη 2η θέση συνολικά. Θα πρέπει να ξεκινήσει δυνατά στην πίστα COTA, καθώς δεν αγωνίστηκε εκεί πέρυσι. Από πρωτοπόρος πριν την Βραζιλία σε 3ος μετά, ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) απέχει μόλις 14 βαθμούς από τον ‘Bez’ και έκανε έναν έξυπνο Αγώνα στην Goiania για να μαζέψει πολύτιμους βαθμούς – ενώ έχει δείξει καλή ταχύτητα στην πίστα COTA. Εν τω μεταξύ, το πρώτο βάθρο του 2026, αφού κράτησε πίσω τον Marc Marquez, κατέκτησε το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), που είναι ο κορυφαίος αναβάτης της Ducati και κατευθύνεται τώρα στην πίστα COTA όπου ήταν 3ος πριν 12 μήνες – και θα αγωνιστεί με τη νέα εντυπωσιακή του εμφάνιση που παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

ΠΡΩΙΜΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ: ο Ogura στην 6η θέση μπροστά από μεγάλα ονόματα

Ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) έχει τερματίσει σε κάθε Grand Prix ή Sprint μέσα στην πρώτη πεντάδα και ετοιμάζεται για τον «εντός έδρας» Αγώνα της ομάδας. Ο συναθλητής Raul Fernandez είχε μεγαλύτερες διακυμάνσεις, με μία 3η θέση στην Ταϊλάνδη αλλά 10η την περασμένη εβδομάδα στην Βραζιλία. Έπειτα έρχεται ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), που ανέβηκε στο βάθρο στην πίστα COTA το 2025 και ήταν 2ος στο Πρωτάθλημα, και ακόμη προσαρμόζεται στην GP26, ενώ οι Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) και Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) θέλουν να αφήσουν πίσω τους τους δύσκολους Αγώνες στην Βραζιλία. Μια ακόμη αποκάλυψη, ειδικά στις Κατατακτήριες της Goiania, ήταν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), που ξεκίνησε 4ος – θα το επαναλάβει και αυτό το Σαββατοκύριακο και θα παλέψει για την πρώτη δεκάδα της Yamaha V4 σε Grand Prix μετά την 6η θέση στο Sprint της Goiania;

ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ: όσοι θέλουν να ξεχωρίσουν

Η καλύτερη Honda στην Goiania ήταν του Johann Zarco (CASTROL Honda LCR), που είναι και ο κορυφαίος της Honda στη βαθμολογία, έναν βαθμό μπροστά από τον Luca Marini (Honda HRC Castrol), που βρίσκεται 12ος, ενώ ο συναθλητής του Joan Mir είναι 19ος, με την ατυχία και τις πτώσεις να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική ταχύτητα του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2020. Μετά τον Marini, ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) δεν έχει ξεκινήσει τη σεζόν όπως ήλπιζε μετά τις δοκιμές. Δεν έχει ακόμη τερματίσει σε Grand Prix ή Sprint μέσα στην πρώτη επτάδα, αλλά ο περσινός νικητής στην πίστα COTA ελπίζει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα αποτελέσει σημείο καμπής. Δύο βαθμούς πιο πίσω βρίσκεται ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), που επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα και μπήκε αμέσως στην πρώτη δεκάδα.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: βαθμοί και πρόοδος στην ατζέντα

Ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) εντυπωσίασε το κοινό της πατρίδας του στην Goiania φέρνοντας βαθμούς για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix, αλλά τώρα στοχεύει σε μια θέση στην πρώτη δεκάδα την Κυριακή, ενώ το δίδυμο της Red Bull KTM Tech 3, Enea Bastianini και Maverick Viñales, αναζητούν βελτίωση, με τον δεύτερο να ελπίζει στους πρώτους του βαθμούς για το 2026 – και είναι πρώην νικητής στην πίστα COTA. Υπάρχουν επίσης οι τρεις Yamaha V4 των Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και του rookie συναθλητή του Toprak Razgatlioglu, που όλοι έδειξαν καλά στοιχεία στην Βραζιλία. Ο Rins πήρε βαθμούς για δεύτερη φορά το 2026, ενώ ο Razgatlioglu κυνηγά τους πρώτους του στο MotoGP.

Ήρθε η ώρα για MotoGP rodeo στο Τέξας και μετά το θρίλερ του 2025, ποιος θα είναι το μοναδικό αστέρι της “Lone Star” πολιτείας το 2026; Bezzecchi vs Marquez ίσως ετοιμάζονται να ανάψουν φωτιές…