του Νεκτάριου Διατσίδη

Αυτή είναι η 40ή συνεχόμενη χρονιά που διεξάγεται MotoGP στην Χερέθ, από το ντεμπούτο του το 1987. Με δύο GP το 2020, αυτό είναι το 41ο GP στην πίστα. Η πίστα στο Assen είναι η μοναδική τρέχουσα πίστα με περισσότερα συνεχόμενα GP: 71 διοργανώσεις στη σειρά από το 1949 έως το 2019.

Υπήρξαν 11 νικητές MotoGP™ στην Χερέθ στη σύγχρονη εποχή: Valentino Rossi (6 νίκες), Marc Marquez (3), Francesco Bagnaia (3), Jorge Lorenzo (3), Dani Pedrosa (3), Fabio Quartararo (2), Jack Miller (1), Casey Stoner (1), Loris Capirossi (1), Sete Gibernau (1) και Alex Marquez (1). Η νίκη του Alberto Puig στην Χερέθ στις 7 Μαΐου 1995 ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη για Ισπανό αναβάτη στο MotoGP.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗΝ ΧΕΡΕΘ: ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 3 (2014, 2018, 2019) – Francesco Bagnaia 3 (2022, 2023, 2024) – Fabio Quartararo 2 (2020/1, 2020/2) – Jack Miller 1 (2021) – Alex Marquez (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΗΝ ΧΕΡΕΘ

Brad Binder 1 (2023) – Jorge Martin 1 (2024) – Marc Marquez 1 (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΕΘ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP

Νίκες GP: Honda 22 – Yamaha 10 – Ducati 6 – Suzuki 2

Νίκες Sprint: Ducati 2 – KTM 1

Η Honda έχει 22 νίκες MotoGP στην Χερέθ. Η πιο πρόσφατη ήταν το 2019 με τον Marc Marquez να κερδίζει από την 3η θέση της εκκίνησης. Οι αναβάτες της Honda έχουν κερδίσει 10 από τους τελευταίους 25 Αγώνες MotoGP που έγιναν στην Χερέθ στη σύγχρονη εποχή.

Η Yamaha έχει 10 νίκες MotoGP στην Χερέθ, οι 9 στη σύγχρονη εποχή με 3 διαφορετικούς αναβάτες: Rossi (2005, 2007, 2009, 2016), Lorenzo (2010, 2011, 2015) και Quartararo (2020/1, η πρώτη του νίκη στην κατηγορία, και 2020/2). Ο Quartararo πήρε pole position τέσσερις συνεχόμενες φορές από το 2019 (την πρώτη του στην κατηγορία) έως το 2021. Ήταν επίσης στην pole το 2025.

Η Ducati έχει 6 νίκες MotoGP στην Χερέθ, με τον Capirossi το 2006 (από την pole), τον Miller το 2021 (για τη δεύτερη νίκη του στην κατηγορία), τον Bagnaia το 2022 (από την pole), το 2023 και το 2024 και τον Alex Marquez το 2025. Ο Jorge Martin πήρε τη νίκη στο Sprint το 2024 ενώ ο Marc Marquez κέρδισε το 2025.

Η Aprilia έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα MotoGP στην Χερέθ την 3η θέση με τον Aleix Espargaro το 2022. Ήταν στην pole το 2023.

Η KTM έχει καλύτερο αποτέλεσμα εδώ τη 2η θέση με τον Brad Binder το 2023. Ο Miller ήταν 3ος, που είναι το μοναδικό άλλο βάθρο για την KTM στην πίστα στο MotoGP. Ο Binder κέρδισε επίσης το πρώτο Sprint εδώ το 2023.

11 τρέχοντες αναβάτες έχουν ανέβει στο βάθρο MotoGP εδώ: Marc Marquez (8), Bagnaia (5), Quartararo (4), Maverick Viñales (3), Miller (2), Johann Zarco (1), Alex Rins (1), Franco Morbidelli (1), Binder (1), Marco Bezzecchi (1) και Alex Marquez (1). 3 έχουν πάρει pole: Quartararo (5), Marc Marquez (2), Bagnaia (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

121 Ο Marco Bezzecchi έχει προηγηθεί σε κάθε γύρο από την εκκίνηση στο Portimao πέρυσι (121 συνεχόμενοι γύροι). Αν συνεχίσει να προηγείται από τον πρώτο γύρο την Κυριακή, θα επεκτείνει το ρεκόρ του για τους περισσότερους συνεχόμενους γύρους στην κορυφή στη σύγχρονη εποχή.

100 Αν ο Marc Marquez ή ο Francesco Bagnaia κερδίσουν το Ισπανικό GP, θα είναι η 100ή νίκη MotoGP για την Ducati Lenovo Team.

100 Αν ο Marc Marquez κερδίσει το Ισπανικό GP, θα είναι η 100ή νίκη του GP σε όλες τις κατηγορίες. Θα γίνει ο τρίτος αναβάτης που φτάνει αυτό το ορόσημο μαζί με τους Giacomo Agostini (122) και Valentino Rossi (115).

15 Αν ο Marc Marquez κερδίσει το GP, θα ανέβει μόνος του στην 3η θέση της λίστας των αναβατών Ducati με τις περισσότερες νίκες MotoGP με 15, πίσω από τον Francesco Bagnaia (31) και τον θρύλο του MotoGP Casey Stoner (23).

9 Αν η Ducati Lenovo Team δεν ανέβει στο βάθρο του GP, θα είναι ο 9ος συνεχόμενος Αγώνας χωρίς βάθρο την Κυριακή. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη περίοδος χωρίς βάθρο από τους 24 Αγώνες μεταξύ Aragon 2012 και Qatar 2014.

7 Υπάρχουν 7 αναβάτες στο grid που θα μπορούσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura, και οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu, καθώς και οι αναπληρωματικοί αναβάτες Lorenzo Savadori και Augusto Fernandez.

6 Αν η Ducati δεν κερδίσει το GP, θα φτάσει τους 6 Αγώνες χωρίς νίκη, επεκτείνοντας το μεγαλύτερο αρνητικό σερί της από την περίοδο των 8 Αγώνων χωρίς νίκη μεταξύ Aragon 2020 και GP Πορτογαλίας του 2021.

6 Αν ο Fabio Quartararo πάρει την pole, θα γίνει ο 4ος αναβάτης με 6 (ή περισσότερες) pole σε μία πίστα στο MotoGP μαζί με τους Marc Marquez (8 στο Austin και Sachsenring, 7 στην MotorLand και 6 στην Termas de Rio Hondo), Valentino Rossi (7 στο Mugello) και Mick Doohan (6 στο Mugello).

6 Μετά τις τελευταίες 5 νίκες GP, ο Marco Bezzecchi θα προσπαθήσει να φτάσει τις 6 συνεχόμενες νίκες GP για πρώτη φορά, ώστε να γίνει ο 3ος αναβάτης που το καταφέρνει στη σύγχρονη εποχή μαζί με τους Valentino Rossi και Marc Marquez. Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που η Aprilia φτάνει 6 συνεχόμενες νίκες στο MotoGP.

5 Μετά τις pole των Bagnaia (2022), Aleix Espargaro (2023), Marc Marquez (2024) και Quartararo (2025), ένας διαφορετικός polesitter θα κάνει 5 διαφορετικούς κατόχους pole position στους τελευταίους 5 Αγώνες GP στην Χερέθ.

4 Αν κερδίσει την Κυριακή, ο Bezzecchi μπορεί να γίνει μόλις ο 2ος αναβάτης που κερδίζει τους πρώτους 4 Αγώνες της σεζόν στη σύγχρονη εποχή μαζί με τον Marc Marquez (2014, 10 πρώτοι Αγώνες).

1 Οι αναβάτες της Aprilia και της KTM μπορούν να χαρίσουν στον κατασκευαστή τους την πρώτη νίκη MotoGP στην Χερέθ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Με τους Miller, Bagnaia και Morbidelli στο βάθρο στην Χερέθ το 2021, ήταν η πρώτη φορά χωρίς Ισπανό στο βάθρο στην πίστα από το 2003, όταν οι Valentino Rossi, Max Biaggi και Troy Bayliss ήταν οι τρεις πρώτοι στον τερματισμό και κανένας Ισπανός αναβάτης δεν ολοκλήρωσε τον Αγώνα (Carlos Checa εγκατέλειψε, Sete Gibernau έπεσε).

9 αναβάτες έχουν πάρει βαθμούς και στους τρεις Αγώνες MotoGP™ μέχρι στιγμής το 2026: Bezzecchi, Jorge Martin, Acosta, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Raul Fernandez, Luca Marini, Morbidelli και Moreira.

4 έχουν πάρει βαθμούς και στα τρία Tissot Sprint: Acosta, Francesco Bagnaia, Martin, Ogura. Άρα μόνο οι Martin και Acosta έχουν πάρει βαθμούς σε κάθε Sprint και Αγώνα GP μέχρι στιγμής το 2026.