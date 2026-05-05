του Δημήτρη Διατσίδη

Από έναν θρυλικό αγώνα στον επόμενο, έτσι το MotoGP φτάνει στην Γαλλία για να συναντήσει ακόμη ένα εκκωφαντικό πλήθος!

Από την Jerez στο Le Mans. Από μία θρυλική πίστα σε μία άλλη. Ο 5ος Γύρος της σεζόν 2026 του MotoGP μας φέρνει πίσω σε μία από τις πιο διάσημες πίστες όλων – και μία που φιλοξένησε μια αξέχαστη διοργάνωση το 2025, όταν ο ήρωας της πατρίδας Johann Zarco (Castrol Honda LCR) έγινε ο πρώτος Γάλλος νικητής MotoGP στο Γαλλικό Grand Prix από το 1954.

Ο #5 της HRC και ο συμπατριώτης του Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) θα απολαύσουν την ένθερμη στήριξη της πλειοψηφίας μπροστά σε ένα ακόμη κατάμεστο πλήθος στο Le Mans, όμως πολλές ιστορίες εξελίσσονται σε αυτή τη συναρπαστική μάχη Τίτλου στα πρώτα στάδια της σεζόν στο MotoGP.

ΗΡΩΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

Μεγάλο μέρος της προσοχής θα είναι στραμμένο στον περσινό νικητή Zarco και στον ιδιαίτερα δημοφιλή Quartararo. Ο Zarco έκανε το καλύτερο του Σαββατοκύριακο μέχρι τώρα στην Jerez, κατακτώντας θέση στην πρώτη σειρά εκκίνησης και μια πολύ σταθερή 7η θέση την Κυριακή. Μια θέση στην πεντάδα ήταν εφικτή αν άντεχε για λίγους ακόμη γύρους, αλλά αυτό ήταν μια σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης για έναν αναβάτη που ανυπομονεί να επιστρέψει σε μια πίστα γεμάτη ιδιαίτερες αναμνήσεις.

Ένα θετικό Test στην Jerez για τον Quartararo δίνει ελπίδες ότι ο #20 θα μπορέσει να κάνει κάτι μαγικό εντός έδρας, όμως δεδομένης της πορείας εξέλιξης της Yamaha, οι προσδοκίες παραμένουν συγκρατημένες πριν ξεκινήσει η δράση στο Le Mans. Ωστόσο, αν κάποιος μπορεί να βγάλει «λαγό από το καπέλο» όταν χρειάζεται, ο El Diablo είναι κορυφαίος υποψήφιος.

APRILIA & BEZZECCHI ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Το αήττητο σερί της Κυριακής μπορεί να έλαβε τέλος στην Jerez, όμως ο Marco Bezzecchi και η Aprilia Racing φτάνουν στο Le Mans ως το φαβορί. Ακόμα. Ο Ιταλός είχε κερδίσει εδώ το 2023 με την VR46 Ducati, άρα γνωρίζει καλά τη διαδρομή των 4.1 χλμ – κάτι που δεν είναι καλά νέα για τους υπόλοιπους.

Η 2η θέση του Bezzecchi στην Ανδαλουσία αύξησε τη διαφορά του στους 11 βαθμούς από τον συναθλητή του Jorge Martin, ο οποίος συνεχίζει να φέρνει σταθερά αποτελέσματα. Ήταν 4ος από τη 10η θέση εκκίνησης μπροστά στους συμπατριώτες του στην Jerez και μετά από σημαντικά χιλιόμετρα Δοκιμών τη Δευτέρα, ο Martin – νικητής του Γαλλικού GP 2024 – φτάνει με ακόμη περισσότερα «όπλα».

Για να ολοκληρωθεί ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο για την Aprilia, και οι τέσσερις εργοστασιακές μοτοσυκλέτες τερμάτισαν στην εξάδα. Ο Ai Ogura πέρασε τον συναθλητή του Raul Fernandez στον τελευταίο γύρο, με τις θέσεις 5 και 6 για την Trackhouse MotoGP Team να κρατούν την Αμερικανική ομάδα στη 2η θέση των ομάδων.

DIGGIA ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΗΣ DUCATI

Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα στο στρατόπεδο της Ducati στην Jerez. Ενώ το 1-2 στο Sprint του Σαββάτου έφερε χαμόγελα στην Ducati Lenovo Team, η διπλή εγκατάλειψη της Κυριακής όχι. Η πτώση του Marc Marquez στον 2ο γύρο και το τεχνικό πρόβλημα του Francesco Bagnaia τους κόστισαν βαθμούς, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή να απέχει πλέον 44 βαθμούς από τον Bezzecchi. Μια αντίδραση στην Γαλλία είναι απαραίτητη.

Εν τω μεταξύ, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) πέτυχε την 4η του νίκη στο MotoGP και δεύτερη συνεχόμενη στο Ισπανικό GP. Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) με την 3η θέση στην Jerez ανέκτησε τα ηνία της Ducati στη βαθμολογία από τον Marc Marquez και ανέβηκε 3ος στη μάχη του Τίτλου.

Η KTM ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 5ο ΓΥΡΟ

Η 8η θέση του Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ως ο καλύτερος αναβάτης της KTM δεν ήταν αυτό που περίμενε η Αυστριακή ομάδα. Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), που ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος νωρίτερα, τερμάτισε 10ος, χάνοντας την 3η θέση στη βαθμολογία.

Υπάρχουν όμως θετικά σημάδια από το Test της Jerez. Ο Maverick Viñales δεν θα αγωνιστεί τελικά, με τον Jonas Folger να τον αντικαθιστά.

HRC & YAMAHA ΘΕΛΟΥΝ ΑΝΟΔΟ

Ο Luca Marini και ο Joan Mir δεν είχαν εύκολη Κυριακή στην Jerez, ενώ ο Zarco με την 7η θέση έδειξε πρόοδο για την Honda. Ο Diogo Moreira θα προσπαθήσει να επιστρέψει στους βαθμούς.

Για την Yamaha, ο Quartararo ήταν ο καλύτερος στην Jerez, αλλά η 14η θέση δεν είναι αρκετή. Ο Alex Rins, ο Jack Miller και ο Toprak Razgatlioglu επίσης στοχεύουν στην επιστροφή στους βαθμούς.

Το Le Mans είναι θρυλικό για τον θόρυβο και το πάθος του και το 2026 δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Θα αντεπιτεθεί η Aprilia; Θα παίξει ρόλο η βροχή; Μια ακόμη μεγάλη ανατροπή μπορεί να είναι προ των πυλών, οπότε συντονιστείτε για το Michelin® Grand Prix της Γαλλίας!